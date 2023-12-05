Япония закупает крылатые ракеты «Томагавк» для своего флота. Этот фактор надолго изменит баланс сил в регионе, и военное планирование нашей страной должно вестись с его учетом. В конце концов, именно с Японией у нашей страны было больше всего войн в ХХ веке.22 комментария
Путин познакомился с традициями Центра знаний «Машук»
Путин посетил Центр знаний «Машук»
Президент России Владимир Путин впервые побывал в открывшемся в августе 2022 года Центре знаний «Машук».
Директор центра Антон Сериков рассказал президенту о планах развития и познакомил с уже появившимися и прижившимися традициями, передает ТАСС.
В 1960-х годах в этих местах располагался советский пионерлагерь. В 2018 году проект получил новую жизнь, с 20 августа 2022 года здесь начал функционировать круглогодичный центр знаний, ставший совместным детищем Росмолодежи и Российского общества «Знание». Центр, получивший название «Машук», вошел в экосистему всероссийских образовательных центров наравне с мастерской управления «Сенеж» в Подмосковье и академией творческих индустрий «Меганом» в Крыму.
Сериков на мультимедийном экране также показал президенту слайды с флагманскими программами центра знаний по обучению представителей «Движения первых», работе с участниками спецоперации, с наставниками и другие.