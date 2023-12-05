В Германии напомнили Зеленскому о забытом предвыборном обещании

Немецкое издание Welt напомнило Зеленскому о его предвыборном обещании не идти на второй президентский срок

«Но Зеленский заявил, что будет баллотироваться на выборах, если они состоятся. Похоже, он забыл свое обещание, данное во время избирательной кампании 2019 года, что он будет занимать пост президента только один срок», – цитирует издание РИА «Новости».

Впрочем, оставаться президентом Зеленскому это вряд ли помешает, поскольку и Зеленский, и парламентская оппозиция склоняются к переносу президентских и парламентских выборов на фоне военного положения, отмечает Welt.

В статье также указывается на конфликт политика с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и мэром Киева Виталием Кличко, из-за чего утверждается, что «вокруг Зеленского неспокойно».

Ранее мэр Киева Виталий Кличко обвинил Владимира Зеленского в том, что Украина скатывается в авторитаризм. По словам политика, единственный независимый институт в стране – местное самоуправление. И если эта тенденция продолжится, то государство скоро превратится в формирование, «где все зависит от настроения одного человека».



