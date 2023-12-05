Да, мы не хотим видеть Европу расколотой, не говоря про Европу ультраправую. В 1930-е годы это проходили, больше не нужно. Однако на сегодняшний день ЕС – наш враг. И леволиберальный ЕС сейчас ничем не лучше, чем ультраправый рейх. И чем больше внутри него будет линий раскола, тем лучше.6 комментариев
Стали известны планы Бориса Джонсона силой изъять в Нидерландах вакцины от COVID
DM: Бывший премьер Британии Джонсон хотел силой изъять в Нидерландах вакцин от COVID
Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон в марте 2021 года в разгар вакцинации от COVID-19 обратился к спецслужбам страны с просьбой рассмотреть «военный вариант» изъятия в Нидерландах закупленных Лондоном вакцин AstraZeneca, экспорт которых был блокирован Европейским союзом, сообщили дипломатические источники газеты Daily Mail (DM).
Источник издания сообщил, что Джонсон был в ярости из-за того, что ЕС фактически конфисковал 5 млн доз вакцины, предназначенных Великобритании, поэтому он поручил рассмотреть все варианты ответных действий, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Daily Mail.
Другой источник утверждает, что Джонсона интересовал «военный вариант» решения проблемы с вакцинами, но его отговорили от подобных намерений, предупредив, что силовые действия поставят под угрозу поставку в Британию крупной партии вакцин Pfizer.
Ранее сообщалось, что бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона скоро допросят по делу о COVID-19. Бывший премьер-министр ответит на вопросы о принятии правительством решений во время пандемии.
Между тем, были опубликованы высказывания Джонсона об умирающих от COVID.Сообщается, что якобы незадолго до введения локдауна из-за коронавируса он возмущался, почему «уничтожается экономика из-за людей, которые все равно скоро умрут».
В прошлом году разгорелся скандал из-за вечеринок, которые проходили в резиденции Джонсона во время коронавирусных ограничений.