Польский генерал заявил о переходе России к тактике полного уничтожения ВСУ

Tекст: Валентина Григоренко

Как пишет Interia со ссылкой на Коморницкого, украинские военные, политики и союзные государства за последние месяцы допустили некоторые ошибки, которые и повлияли на отсутствие успехов на фронте, передает РИА «Новости».

Коморницкий добавил, что Украина крупно просчиталась и действовала слишком медленно в своих планах по наступлению. По его словам, именно это и дало российским военным время для подготовки к обороне, таким образом истощив силы ВСУ.

Он подчеркнул, что на данный момент ВС России перешли к стратегии полной ликвидации украинских войск, а отсутствие радикальных изменений в планах Киева только приведет к ее скорому поражению.

Польский генерал уточнил, что в этом конфликте Украине не победить Россию. Он отметил, что РФ сможет достичь своих целей, и занятая ею территория будет оторвана от Украины, включая Крым. По его мнению, в Киеве возникнет слабое, отрезанное от ресурсов государство.

Ранее Bloomberg писало, что провал контрнаступления вогнал украинцев в уныние. В субботу бывший глава ЦРУ генерал-майор Дэвид Петреус заявил, что Россия грамотно выстроила линию обороны против ВСУ.