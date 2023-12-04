Да, мы не хотим видеть Европу расколотой, не говоря про Европу ультраправую. В 1930-е годы это проходили, больше не нужно. Однако на сегодняшний день ЕС – наш враг. И леволиберальный ЕС сейчас ничем не лучше, чем ультраправый рейх. И чем больше внутри него будет линий раскола, тем лучше.4 комментария
Польский генерал заявил о переходе России к тактике полного уничтожения ВСУ
Вооруженные силы России истощили украинские войска и перешли к тактике их полного уничтожения, сообщил польский генерал Леон Коморницкий.
Как пишет Interia со ссылкой на Коморницкого, украинские военные, политики и союзные государства за последние месяцы допустили некоторые ошибки, которые и повлияли на отсутствие успехов на фронте, передает РИА «Новости».
Коморницкий добавил, что Украина крупно просчиталась и действовала слишком медленно в своих планах по наступлению. По его словам, именно это и дало российским военным время для подготовки к обороне, таким образом истощив силы ВСУ.
Он подчеркнул, что на данный момент ВС России перешли к стратегии полной ликвидации украинских войск, а отсутствие радикальных изменений в планах Киева только приведет к ее скорому поражению.
Польский генерал уточнил, что в этом конфликте Украине не победить Россию. Он отметил, что РФ сможет достичь своих целей, и занятая ею территория будет оторвана от Украины, включая Крым. По его мнению, в Киеве возникнет слабое, отрезанное от ресурсов государство.
Ранее Bloomberg писало, что провал контрнаступления вогнал украинцев в уныние. В субботу бывший глава ЦРУ генерал-майор Дэвид Петреус заявил, что Россия грамотно выстроила линию обороны против ВСУ.