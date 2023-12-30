В Донецке при обстреле ВСУ погиб человек

Залужный отказался от заявившей о неизбежности смерти для солдат ВСУ советницы

Главком ВСУ Залужный заявил, что внештатные помощники не имели полномочий публично комментировать вопросы от его имени

Tекст: Александра Юдина

Речь идет об интервью внештатного советника главкома ВСУ Аллы Мартынюк, которая в эфире YouTube-канала ISLND TV заявила, что украинцам не следует бояться идти в армию, так как «все равно мы все умрем», передает ТАСС.

«Если кому-то повестку дали, сразу мамы пишут, они уже в истерике, уже чуть ли не прощаются с жизнью своих сыновей. Это неправильно, не нужна эта истерия. Все равно мы все умрем. Мы все не вечные. Но, даже если так произойдет, уйти из жизни достойно – это намного лучше, чем идти по улице, а на тебя кирпич упадет или тебя машина переедет», – заявила она.

Слова экс-советницы вызвали большой резонанс на Украине, после чего Залужный заявил о том, что у него «больше нет помощников-консультантов на общественных началах».

Также главком ВСУ отметил, что внештатные помощники не имели полномочий публично комментировать какие-либо вопросы от его имени, подчеркнув, что все сказанное – их личное мнение.