Наши сегодняшние противники являются потомками польских, шведских, французских, англосаксонских и немецких завоевателей – рыцарей, колонизаторов, работорговцев, нацистов. Верить в скорый крах России для них так же естественно, как для украинской дамочки времен Майдана выходить на улицу в кастрюльке.19 комментариев
В Донецке при обстреле ВСУ погиб человек
Украинские военные в субботу обстреляли Петровский район Донецка, погибла женщина, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
ВСУ обстреляли рынок Тихий в Петровском районе, погибла женщина 1960 года рождения, сообщил Кулемзин, передает РИА «Новости».
Ранение получил мужчина 1978 года рождения.
До этого представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявляло о шести обстрелах Петровского района.
Напомним, в субботу при обстреле Белгорода погибли 10 человек.