На выставке «Россия» прошел День Башкортостана

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На выставке «Россия» прошел День БашкортостанаРегионы России
В рамках Дней регионов на Международной выставке-форуме «Россия» открыт День Республики Башкортостан. Глава Радий Хабиров представил достижения региона в сфере промышленности, энергетики, беспилотных технологий, культуры и искусства.
«Башкортостан талантлив и богат. Про Республику можно много говорить – но самая главная ценность: люди, огромный многонациональный народ. Вы помните слова президента, что в Башкортостане как в капле воды, отражается вся наша Россия с ее многообразием культур, религий, языков и дружбой», – подчеркнул Хабиров. Он также отметил международное сотрудничество республики со странами СНГ, ШОС, БРИКС и рассказал об уникальном туристическом потенциале, благодаря которому Башкортостан по праву считается одной из здравниц России.
Башкортостан считается одним из регионов-лидеров по экономическому развитию и инновационному потенциалу. Это достигается во многом благодаря созидательному труду жителей, отмечал президент России Владимир Путин. Благодаря реализации ряда инициатив главы государства развитие республики получило дополнительный импульс. В рамках национального проекта «Наука и образование» в Башкортостане строится межвузовский студенческий кампус Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня на 4,3 тыс. студентов. Кампус станет центром притяжения и интеграции предприятий, научных и образовательных учреждений, создаст комфортные условия для обучения и исследовательской работы.
Особое внимание президент России уделяет развитию транспортной инфраструктуры. Крупнейшим проектом выступает строительство Восточного выезда, что позволит соединить центральную часть Уфы с федеральной трассой М-5 «Урал». Это значительно улучшит транспортную доступность Уфы и откроет новые логистические возможности. Также Башкортостан вошел в число 11 регионов страны, подключившихся к пилотному проекту по созданию научно-производственных центров беспилотных авиационных систем. В Башкортостане сегодня работают три производителя гражданских беспилотных авиационных систем, ежегодно выпускающих тысячи единиц техники. Создание научно-производственного центра позволит расширить технологический потенциал региона и создать новые рабочие места.
Для посетителей выставки «Россия» в рамках Дня Республики Башкортостан организована насыщенная культурная программа: празднование зимнего башкирского сабантуя, фестиваль «Терра зима» с приветствием башкирского деда мороза Кыш Бабая, выступление заслуженного артиста РФ, оперного певца Аскара Абдразакова. Среди угощений подготовлены национальное блюдо бишбармак, мед, сладость чак-чак и кумыс.
Одно из самых ярких событий дня – национальная свадьба с соблюдением традиционных обрядов, башкирскими песнями, танцами, благопожеланиями молодоженам с комментариями на русском языке.