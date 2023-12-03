Национальный суверенитет неразрывно связан со свободой. Но не с той ложной независимостью отчужденных друг от друга социальных единиц, которую декларирует Запад, а с истинной свободой общества и государства, языка и культуры, без которой не может быть и личной свободы каждого.14 комментариев
Дзюдоист Каниковский завоевал золотую медаль на турнире «Большого шлема» в Токио
Российский дзюдоист Каниковский завоевал золотую медаль на турнире «Большого шлема» в Токио
Российский дзюдоист Матвей Каниковский стал победителем турнира «Большого шлема» в Токио.
В финальной схватке в весовой категории до 100 кг Каниковский победил японца Доту Араи, передает ТАСС.
Ранее в воскресенье бронзовые медали завоевали россияне Аюб Блиев (весовая категория до 60 кг), победивший Балабая Агаева из Азербайджана, и Инал Тасоев (свыше 100 кг), который оказался сильнее грузина Левани Матиашвили.
Напомним, в мае россиянин Арман Адамян победил в весовой категории до 100 кг на чемпионате мира по дзюдо, который проходил в Дохе.