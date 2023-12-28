Мать сбежавшего в США шпажиста Биды объяснила отъезд сына

Мать сбежавшего в США шпажиста Биды заявила, что у сына было разрешение на выезд

Tекст: Вера Басилая

Гришина рассказала, что сын приходил несколько раз в Росгвардию, чтобы уволиться, но ему отказали. По ее словам, у Биды было разрешение на выезд из страны от Минспорта до конца года, списки составлял главный тренер сборной России Ильгар Мамедов. Аналогичный список был в Министерстве обороны, где его подписывали, передает RT.

Гришина добавила, что у сына не остановили на границе, потому что было разрешение на выезд до конца года, он планировал уехать, а после операции, возможно, вернуться обратно.Она подчеркнула, что Сергей Бида патриотично настроен и не собирается выступать за сборную США.

МВД России объявило в розыск по уголовной статье шпажистов Сергея и Виолетту Бида, которые приняли участие в чемпионате США без согласия российской стороны.

Напомним, в июле Федерация фехтования России приняла решение уволить Александра Глазунова с должности старшего тренера сборной России по шпаге после участия Сергея Биды и Виолетты Храпиной в чемпионате США без согласия России.