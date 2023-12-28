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    Сергей Миркин Сергей Миркин Украинцы осознают, что это не их война

    Как только большинство украинцев признаются сами себе, что конфликт с Россией чужд их интересам и разрушает будущее их детей, ЗЕ-режим падет, и проект «майданная Украина» уйдет в небытие.

    14 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не нужно бояться ретроградного Меркурия

    Никто из астрологов не смог предсказать потрясения последних лет – ни пандемию ковида, ни вооруженные конфликты. Как, впрочем, и никто из других оккультных «специалистов», претендующих на знание грядущего.

    20 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Украинцев обвинили в пятом разделе Польши

    Украинцы паразитируют на польских социальных выплатах, лишают работы местных фермеров и дальнобойщиков. А теперь они претендуют и на польскую землю.

    5 комментариев
    28 декабря 2023, 19:54

    Миллер рассказал о технологическом суверенитете в газовом секторе

    Миллер: Россия почти достигла технологического суверенитета в газовом секторе

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия уже практически достигла технологического суверенитета в газовом секторе, заявил глава Газпрома Алексей Миллер.

    «В этом направлении Газпром работает уже на протяжении очень многих лет и решает сложные технологические задачи... Особо хочу сказать, что технологический суверенитет в газовом секторе мы уже практически достигли. Осталось совсем чуть-чуть. Осталось совсем немного», – приводит слова Миллера ТАСС.

    По его словам, достижение технологического суверенитета – это системная, кропотливая работа, которая ведется в тесном взаимодействии с российскими предприятиями на основе тех соглашений, которые заключены с регионами и с профильными министерствами Российской Федерации.

    При этом Газпром успешно реализует уникальные проекты, в том числе в условиях санкционного давления и ухода иностранных партнеров, подчеркнул глава компании.

    Ранее Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Газпром выполнит задачу полной газификации России к 2030 году.

    27 декабря 2023, 14:46
    Эксперты объяснили протесты в Абхазии против передачи России госдачи в Пицунде

    Эксперты: Абхазская оппозиция использовала земельный вопрос против властей республики

    Эксперты объяснили протесты в Абхазии против передачи России госдачи в Пицунде
    @ А. Клюев/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Передача России госдачи в Пицунде вызвала протесты, так как в стране очень мало политических разногласий, и оппозиция ищет любой повод для улучшения своего положения. Земельный вопрос, в свою очередь, является для Абхазии очень острым. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали кавказовед Николай Силаев и политолог Станислав Ткаченко. Ранее оппозиция Абхазии выступила против передачи России госдачи в Пицунде.

    «Политическая борьба в Абхазии крутится вокруг очень узкой повестки дня, так как по большей части вопросов разногласий нет. Кроме того, в стране очень мало ресурсов, чтобы хорошо содержать одновременно власть и оппозицию. Поэтому оппоненты действующего руководства стараются использовать любой повод для того, чтобы улучшить свое положение», – сказал Николай Силаев, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО.

    «В то же время вопрос права собственности на землю в Абхазии очень острый и политизированный. Он лежал в основе местного национального движения. Более того, по этой в причине в стране до сих пор не удалось сформировать полноценный рынок недвижимости. Возможно, часть местного общества считает, что даже такой символический шаг, как передача дач, неприемлем для них», – отмечает собеседник.

    «Вероятно, России эта дача нужна потому, что она была в государственной собственности СССР. По соглашению стран СНГ такие объекты оставались контролем нашей страны, так как она закрыла все долги Союза. Абхазия в этих переговорах не участвовала, поэтому сейчас стороны могут решать именно этот вопрос», – пояснил он.

    «Действительно, вопрос о земле является очень острым для Абхазии. Даже гражданам России там очень долгое время нельзя было покупать недвижимость. Соответственно, сейчас мы видим одно из проявлений трепетного отношения жителей страны к своей территории», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Дело в том, что Абхазия – это маленькая страна с очень ограниченным количеством ресурсов. Земля с хорошим климатом, расположенная на побережье Черного моря является очень ценным активом государства и приносит доходы. Кроме того, на территорию могли положить глаз и представители местного бизнеса, которые заинтересованы в ее использовании под свои нужды. Поэтому протесты оппозиции неудивительны», – резюмировал эксперт.

    Ранее депутаты парламента Абхазии на внеочередном заседании ратифицировали соглашение о передаче России госдачи в Пицунде, сообщает РИА «Новости». Президент республики Аслан Бжания также подписал закон о ратификации документа.

    Госдача в Пицунде, территория которой составляет более 180 гектаров, находится в аренде у Москвы по соглашению между правительством Абхазии и Главным управлением охраны России от 14 сентября 1995 года. Новое соглашение между правительствами двух стран о передаче в собственность Москве объекта на территории республики и порядке его использования подписали в январе 2022 года.

    Напомним, оппозиция Абхазии выступала против ратификации парламентом соглашения, считая, что в документе есть пункты, противоречащие конституции страны. Оппоненты власти даже объявили о старте бессрочной акции протеста около здания парламента республики.

    Представители оппозиции отмечают, что люди не против прежнего соглашения, согласно которому госдача находится в бессрочной аренде у России с 1990-х годов, однако текст нового договора, по мнению протестующих, необходимо привести в соответствие с конституцией Абхазии.

    Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба призвал граждан воздержаться от участия в несанкционированном митинге, обратив внимание на то, что вокруг комплекса правительственных зданий установлены камеры видеонаблюдения и ведется круглосуточная запись. Глава МВД республики Роберт Киут тем временем заверил, что правоохранительные органы обеспечат правопорядок в случае проведения акции протеста.

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    27 декабря 2023, 12:59
    ФСБ: Поджигатель машин с Z-символикой получил 15 лет

    Поджигателя машин с Z-символикой из Омска приговорили к 15 годам колонии строгого режима

    Tекст: Денис Тельманов

    Житель Омска, который совершал поджоги автомобилей с символикой Z, получил 15 лет колонии строгого режима, сообщает ФСБ.

    Решением 1-го Восточного окружного военного суда в ходе выездного заседания подсудимый признан виновным в «совершении поджога, повлекшего причинение значительного имущественного ущерба», и приговорен к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Омской области.

    Отмечается, что ноябре 2022 года осужденный совершил серию поджогов автомобилей с символикой Z на территории Омска. Мужчину задержали с поличным сотрудники регионального УФСБ, когда он решил поджечь трансформаторную будку.

    Во время следствия поджигатель признался, что хотел «устрашить жителей региона», а также «оказать влияние на принятие решения органами власти о прекращении специальной военной операции на Украине».

    Ранее сообщалось, что в Перми был задержан 82-летний руководитель ансамбля народного пения в местном ДК, который бросил «коктейль Молотова» в здание военкомата. Причиной правонарушения оказался обман со стороны телефонных мошенников.

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    28 декабря 2023, 13:03
    В Крыму отвергли план Маска по урегулированию конфликта на Украине

    В Крыму Илону Маску предложили добавить в план урегулирования конфликта на Украине полную капитуляцию Киева

    Tекст: Денис Тельманов

    План американского предпринимателя Илона Маска по урегулированию конфликта на Украине, который тот предложил рассмотреть президенту США Джо Байдену, должен включить полную капитуляцию киевского режима, считает глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

    «Было бы разумно господину Маску с учетом сложившегося положения, в том числе на линии фронта, предложить новый план урегулирования, который учитывал бы все требования и позицию России, а лучше всего – полная и безоговорочная капитуляция преступного украинского режима», – приводит слова Гемпеля РИА «Новости».

    По данным агентства, план Маска предполагает повторное голосование в новых регионах России под наблюдением ООН, сохранение Крыма частью России, «как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)», а также гарантии со стороны Киева в водоснабжении Крыма и нейтральном статусе Украины.

    Маск подчеркнул, что если бы его план был принят в 2022 году, многих смертей удалось бы избежать.

    Комментируя заявление основателя SpaceX, Юрий Гемпель отметил, что Маск прав, что можно было избежать многих смертей, но в этом не были заинтересованы «ни режим Зеленского, ни политики в Вашингтоне, которым плевать на украинский народ».

    В свою очередь глава комитета по национальной политике и межрегиональным отношениям Херсонской областной думы Рустем Ниметуллаев заявил, что ни о каких повторных референдумах в новых субъектах России не может быть речи.

    «Нам не нужны никакие повторные референдумы. В Крыму в 2014 году, в Херсонской и Запорожской области, ДНР и ЛНР в 2022 году поставлена точка. Народы этих регионов на референдуме приняли окончательное и бесповоротное решение вернуться и жить в составе Российской Федерации», – отметил Ниметуллаев.

    По его словам, на Западе стараются найти лазейки для спасения ситуации после провала контрнаступления, придумывая выгодные для себя форматы переговоров.

    Ранее сообщалось, что Илон Маск согласился с мнением предпринимателя из США Дэвида Сакса о том, что Украина никогда не сможет вернуть Крым, а также может потерять Одессу и Харьков, если продолжит конфликт.

    Коментарии (6)
    28 декабря 2023, 14:43
    Авиация ВКС России и средства ПВО сбили за сутки три украинских Су-25
    Авиация ВКС России и средства ПВО сбили за сутки три украинских Су-25
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    За прошедшие сутки российская система противовоздушной обороны сбила два самолета Су-25 воздушных сил Украины, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала Минобороны, самолеты были сбиты в районах Новогригоровки Запорожской области и Токаревки Херсонской области.

    Истребительной авиацией ВКС России в районе Краматорска ДНР сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.

    Кроме того, ПВО России перехватила семь снарядов РСЗО HIMARS. Также уничтожены 33 украинских беспилотника в районах Новодружеска, Верхнекаменки, Золотаревки ЛНР, Александровки, Верхнеторецкого, Старомихайловки ДНР, Вербового и Пшеничного Запорожской области.

    Всего с начала спецоперации уничтожено 563 самолета, 262 вертолета, 10 154 БПЛА, 442 ЗРК, 14 355 танков и других бронемашин, 1189 РСЗО, 7550 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 785 единиц спецтехники.

    Ранее российские средства ПВО сбили вертолет ВСУ у Водяного.

    Коментарии (27)
    27 декабря 2023, 18:46
    Пушилин: Марьинку можно восстановить, несмотря на разрушения

    Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что несмотря на значительные разрушения, Марьинку могут восстановить

    Tекст: Денис Тельманов

    Освобожденный российскими войсками город Марьинка в Донецкой народной республике сильно разрушен, решение о его восстановлении будет приниматься позднее, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    «Сейчас этого населенного пункта практически нет, но говорить о том, что там не нужны застройки в будущем, тоже неправильно. Это продолжение Донецка», – приводит ТАСС слова Пушилина.

    По его словам, шансы на восстановление города очень высоки. «Решение по восстановлению Марьинки мы будем принимать немного позже... С большой долей вероятности, это решение будет положительным», – добавил глава ДНР.

    Ранее Пушилин заявил, что освобождение Марьинки позволит сократить обстрелы Донецка и «хоть в какой-то части» вздохнуть нескольким районам города, поскольку украинская артиллерия стреляла по ним именно со стороны Марьинки.


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    27 декабря 2023, 10:42
    Миллер назвал сроки окончания полной газификации в России

    Миллер: Газпром выполнит задачу полной газификации России к 2030 году

    Миллер назвал сроки окончания полной газификации в России
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Газпром выполнит задачу полной газификации России к 2030 году, заявил глава компании Алексей Миллер на встрече с Владимиром Путиным.

    По его словам, задача по достижению стопроцентной газификации в России в 2030 году будет абсолютно точно выполнена, передает РИА «Новости».

    Напомним, во вторник в Санкт-Петербурге состоялась встреча российского президента Владимира Путина с главой Газпрома Алексеем Миллером.

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    26 декабря 2023, 19:36
    На Ивлееву подали в суд на 1 млрд рублей из-за «голой» вечеринки

    В суд поступил иск к Ивлеевой на 1 млрд руб из-за «голой» вечеринки в клубе «Мутабор»

    Tекст: Денис Тельманов

    Хамовнический суд Москвы во вторник зарегистрировал коллективный иск к блогеру Анастасии Ивлеевой на сумму один миллиард рублей после проведения «голой» вечеринки в клубе «Мутабор».

    «Зарегистрировано заявление, где истцами выступает группа из 22 граждан, ответчиком проходит Ивлеева Анастасия», – рассказали РИА Новости в суде.

    По данным агентства, истцы оценили в миллиард рублей компенсацию морального вреда. Дата заседания пока не назначена.

    Ранее сообщалось, что члены инициативной группы во главе с актером и продюсером сериала «Бригады» Александром Иншаковым захотели взыскать с телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой 1 млрд рублей в качестве компенсации морального вреда за скандальную «голую вечеринку» в Москве. К исковому заявлению Иншакова присоединилась группа «возмущенных людей».

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    28 декабря 2023, 13:55
    NYT: Украине не стоит отказываться от переговоров с Россией

    New York Times: Украине не стоит отказываться от переговоров с Россией после провальных попыток ВСУ захватить территории

    Tекст: Денис Тельманов

    Украине не стоит отказываться от переговоров с Россией после провальных попыток ВСУ захватить территории, пишет американская газета The New York Times.

    «Украина не должна упускать возможность положить конец кровопролитию. Возвращенная территория – не единственный показатель победы», – пишет газета.

    Авторы публикации отмечают, что в случае перемирия Россия получит примерно пятую часть территории Украины до СВО, однако если этого не произойдет, «перспектива заключается в длительной войне на истощение, которая нанесет еще больший ущерб Украине, принесет в жертву еще больше жизней и распространит нестабильность по Европе».

    Ранее в Крыму отвергли план Маска по урегулированию конфликта на Украине, предложив ему добавить в документ полную капитуляцию Киева.


    Коментарии (14)
    28 декабря 2023, 14:52
    Член СПЧ: Практика лишения мигрантов российского гражданства может снизить преступность

    Член СПЧ Кабанов: Перечень преступлений, за которые мигрантов могут лишить гражданства, стоит расширить

    Член СПЧ: Практика лишения мигрантов российского гражданства может снизить преступность
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Прекращение гражданства является настоящей угрозой для мигрантов, поэтому данная мера может стать очень эффективным профилактическим средством от преступлений. Кроме того, список статей уголовного кодекса, в которых можно применить эту практику, следует расширять. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал член СПЧ Кирилл Кабанов. Ранее МВД в ряде регионов вынесло решения о прекращении гражданства за преступления.

    «Прекращение гражданства – это очень сильная профилактическая мера для потенциальных преступников из среды мигрантов. Тюрьма для них не так страшна, так как там у них есть возможность сформировать этническую группу в своих интересах. А вот наказание, связанное с перспективой выдворения за пределы Российской Федерации, настоящая угроза», – сказал член СПЧ Кирилл Кабанов.

    «Более того, сейчас в государственных органах обсуждается расширение перечня преступлений, за которые возможно лишение гражданства. Не исключено, что в список будет включен разбой и вопросы, касающиеся половой неприкосновенности. Также, на мой взгляд, следует распространить норму и на уклонение от воинского учета», – отмечает он.

    «Практика лишения гражданства начала применяться только недавно. В перспективе она может существенно снизить преступность в среде мигрантов за счет отсеивания тех, кто не хочет жить по законам Российской Федерации», – подчеркивает собеседник.

    «При этом добропорядочным гражданам, которые соблюдают нормы права и адаптируются к российскому обществу, бояться нечего. Закон прорабатывается детально, а сама мера наказания вступает в силу только после полного прохождения судебного процесса, включая возможное обжалование», – резюмировал Кабанов.

    Ранее главками МВД по Москве, Подмосковью, Тверской области, Санкт-Петербургу и Ленинградской области были вынесены решения о прекращении гражданства России в отношении приобретших его лиц, совершивших преступления. Их выдворят из страны после того, как завершится отбытие ими наказания в местах лишения свободы.

    МВД принимает меры для выявления граждан, которые, получив гражданство России, совершили преступления. За часть из них новообретенного паспорта могут лишить. Отмечается, что для принятия соответствующего решения «не имеет значения, когда были совершены преступления».

    В пресс-службе полиции Санкт-Петербурга сообщили, что правоохранители провели процедуру прекращения гражданства Российской Федерации девятерых уроженцев ближнего зарубежья за совершенные ими преступления.

    Как отметили в главке МВД, большинство лишенных гражданства осуждены за незаконный оборот наркотиков. Процедуру провели в районных отделах по вопросам миграции города и области, осужденным вручили уведомления о прекращении гражданства России, после чего изъяли у них и аннулировали паспорта.

    Напомним, Следственный комитет России счел необходимым проработать вопрос о возможности лишения приобретенного гражданства за покушение или совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления.

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    28 декабря 2023, 18:35
    Миллер заявил об искусственном разрушении спроса на газ в Европе

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Европе впервые в истории мировой энергетики искусственно разрушают спрос на газ, заявил глава Газпрома Алексей Миллер.

    «Ситуация в Европе нам с вами хорошо известна. Вот там тоже рекорд установили. Там впервые в истории мировой энергетики идет искусственное разрушение спроса на газ. На первичный энергоноситель. Умышленное, представляете, разрушение спроса на один из самых экологически чистых энергетических продуктов», – сказал Миллер на совещании по итогам года, передает ТАСС.

    По словам главы Газпрома, во многих странах Европы искусственное разрушение спроса на газ «фактически привело к деиндустриализации».

    Ранее в Германии предрекли проблемы экономики Евросоюза при отказе Киева от транзита российского газа.

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    26 декабря 2023, 14:51
    Абрамович оставил турецкому официанту чаевые на 5,9 тыс. долларов

    Экс-владелец «Челси» Роман Абрамович оставил турецкому официанту чаевые на сумму 5,9 тыс. долларов

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский миллиардер Роман Абрамович, долгое время владевший акциями лондонского футбольного клуба «Челси», оставил в элитном ресторане в Турции чаевые местному официанту на общую сумму 5,9 тыс. долларов.

    «При счете в 85 тыс. турецких лир (2,9 тыс. долларов) олигарх оставил официанту «на чай» 175 тыс. лир (5,9 тыс. долларов)», – сообщает «Чемпионат».

    Отмечается, что ресторане Абрамович посетил вместе с друзьями, изысканные блюда для компании готовил лично шеф-повар.

    Абрамовичу так понравилось обслуживание, что он оставил персоналу заведения суммарно 260 тыс. лир (8,9 тыс. долларов).

    Ранее сообщалось, что Абрамович вошел в десятку самых обедневших российских олигархов. При этом суд ЕС отказался снимать против него санкции из-за того, что он является «российским бизнесменом».

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    25 декабря 2023, 21:45
    Лукашенко рассказал о состоянии ядерного оружия России в Белоруссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Все российское тактическое ядерное оружие, размещенное на территории Белоруссии, находится «на местах, в хорошем состоянии», сообщил журналистам белорусский лидер Александр Лукашенко.

    «Давно (доставлены боеголовки), я же говорил, когда закончили. В сентябре, по-моему, или в октябре. В начале октября. Все на своих местах в хорошем состоянии», – сказал президент Белоруссии, передает РИА «Новости».

    По словам Лукашенко, обучение военных осуществляется ежедневно. «Даже бывшие «вагнеровцы», которые у нас остались, работают сегодня у нас в подразделениях, передают опыт», – отметил он.

    В мае Минск и Москва договорились о содержании российского ядерного оружия в Белоруссии. Первые российские ядерные заряды были доставлены в Белоруссию в июне.

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    27 декабря 2023, 00:01
    Путин встретился с Миллером в Петербурге
    Путин встретился с Миллером в Петербурге
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    В Санкт-Петербурге состоялась встреча российского президента Владимира Путина с главой Газпрома Алексеем Миллером, сообщают информационные агентства.

    Миллер отметил, что первая половина декабря в России выдалась холодной, Газпром в полной мере удовлетворил все потребности в газе. Как сообщил Миллер, Россия «прошла первый зимний пик», во многих регионах наблюдались «аномально холодные температуры». Также он рассказал, что в 2024 году Газпром выделит на газификацию и догазификацию в России рекордную сумму в 270,3 млрд рублей, на 33,5 млрд больше, чем в 2023 году. Миллер заверил, что задача по полной технически возможной газификации в России к 2030 году будет «абсолютно точно» выполнена, передает РИА «Новости».

    Глава Газпрома указал, что морозы пришли и в Узбекистан, который попросил увеличить поставки газа в объеме, превышающем «в два раза суточные обязательства по подписанному контракту». Сейчас в Узбекистан по газопроводу «Средняя Азия – Центр» идет «максимально технически возможный объем газа». Газпром полностью выполняет заявки на поставки, передает ТАСС.

    Кроме того, сообщил Миллер, в 2023 году «поставки газа в Китай будут в полтора раза больше, чем в 2022 году», сейчас поставки происходят с превышением обязательств, «23 декабря установили исторический рекорд суточных поставок газа в Китай». В 2025 году ожидается выход на «контрактные обязательства», поставки составят 38 млрд кубометров.

    Путин, выслушав доклад Миллера, поздравил главу Газпрома с «результатами работы».

    Напомним, Путин и лидеры других стран СНГ приняли участие в неформальном саммите в музее-заповеднике «Петергоф».

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    27 декабря 2023, 21:24
    В учебнике истории исправили данные о репрессированных народах

    Министр Кравцов рассказал о поступлении в школы нового учебника истории с исправленными данными о репрессированных народах

    Tекст: Денис Тельманов

    Учебник истории с обновленными главами, в которых исправлены неточности о репрессированных народах, поступает в российские школы, сообщил журналистам министр просвещения Сергей Кравцов.

    «Неточности мы исправили, и уже обновленный учебник поступает, насколько я знаю, в школы нашей страны», – приводит ТАСС слова Кравцова.

    По его словам, «определенные неточности» были обнаружены в различных учебниках, в первую очередь в изданиях 1990-х годов.

    Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее сообщил, что Кравцов представил ему переизданный школьный учебник по истории, где доработана глава о репрессированных народах. По словам Кадырова, в учебнике «теперь исправлены все ошибки и удалены допущенные в прежней редакции грубые формулировки в адрес целых народов, подвергшихся сталинским репрессиям».

    Напомним, президент России Владимир Путин объяснил, что создание нового учебника по истории обусловлено обилием различных версий, в том числе с историческими искажениями. По его словам, было 60-65 различных версий учебников истории, во многих из которых было «все что угодно».


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    27 декабря 2023, 12:37
    Москва пообещала ответ на экспортные санкции Южной Кореи

    Мария Захарова пообещала ответить на экспортные санкции против России, введенные Южной Кореей

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия ответит на экспортные санкнции, которые ввела Южная Корея, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Мы оставляем за собой право на ответные меры, причем необязательно симметричного характера», – приводит ТАСС слова Захаровой.

    Она подчеркнула, что новые рестрикции нанесут ущерб практическому сотрудничеству между Россией и Республикой Корея, которое и так «серьезно пострадало после присоединения Сеула к незаконным антироссийским санкциям коллективного Запада».

    «Безусловно, все это отразится негативно на всем комплексе двусторонних связей», – добавила дипломат.

    Ранее сообщалось, что Южная Корея ограничила поставки в Россию еще 682 видов товаров, включая автомобили.

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    Эрдоган стал самым ловким торгашом в большой политике

    Это звучит смешно, но Турция опять согласилась на вступление Швеции в НАТО, хотя еще недавно обвиняла ее в поддержке терроризма и неуважении к исламу. Как и все прошлые разы, это произошло быстро, неожиданно и в силу того, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил, что хотел, несмотря на сопротивление США. Подробности

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    Атаке украинских самолетов на Феодосию помогали системы НАТО

    В результате удара украинских Су-24 по Феодосии был поврежден большой десантный корабль «Новочеркасск». Несмотря на то, что самолеты противника в результате были сбиты, перед Россией встал вопрос о дополнительной защите Крыма. Как атака ВСУ стала возможной и какие меры необходимо принять, чтобы исключить повторение подобного в будущем? Подробности

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    Как ускорилась интеграция России и Белоруссии

    Сближение России и Белоруссии в 2023 году происходило едва ли не быстрее, чем когда бы то ни было. Как именно выглядит этот процесс, почему он стал таким интенсивным именно в последнее время и как интеграция двух стран будет углубляться в 2024-м? Подробности

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    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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    • Что осознали украинцы за год

      Социологические опросы свидетельствуют, что мнение граждан Украины о перспективах конфликта с Россией за последний год значительно изменилось. Но еще красноречивее это показывает целая армия уклонистов, которая всеми способами старается избежать отправки на фронт.

    • Полное освобождение Марьинки

      Многострадальный пригород Донецка – Марьинка – полностью освобожден от ВСУ. Это случилось почти через десять лет после того, как начались первые бои за этот населенный пункт. Он считался неприступной цитаделью и оказывал огневое давление на Донецк, но теперь наконец-то перешел под контроль ВС РФ, которым предстоит двигаться дальше.

    • Урсула фон дер Ляйен – фрау геноцид

      Урсула фон дер Ляйен несет прямую ответственность за разжигание конфликта в секторе Газа, заявила депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли, обозвав главу ЕК «фрау геноцид». Обострение на Ближнем Востоке действительно несет для карьеры Урсулы серьезные риски. Может быть, даже в большей степени, чем провал контрнаступления ВСУ.

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