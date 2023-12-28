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В США потребовали от Маска отозвать ненадежные детали электрокаров Tesla
Сенаторы США потребовали от Маска отозвать ненадежные детали электрокаров Tesla
У миллиардера и владельца Tesla Илона Маска потребовали отозвать детали электрокаров, не соответствующие требованиям безопасности, эти требования выдвинули сенаторы Эдвард Марки (демократ от штата Массачусетс) и Ричард Блументаль (демократ от штата Коннектикут).
Сенаторов обеспокоили сообщения в прессе о том, что Tesla якобы знает об изъянах в безопасности своих авто, но скрывает причины недоработок от Государственной администрации контроля безопасности на дорогах (NHTSA), говорится в письме на сайте Марки, передает ТАСС.
Маску необходимо немедленно отозвать все детали Tesla, которые несут угрозу безопасности, а также уладить ситуацию с NHTSA.
Сенаторы выдвинули требование после расследование Reuters, где сообщалось, что Tesla знают о недостатках машин, в том числе с рулевым управлением и подвеской, эти проблемы вызваны отказом некоторых деталей. Согласно расследованию, компания скрывает причины недостатков от регулятора и обвиняет клиентов в некорректной работе авто.
Политики заявили, что, согласно отчетам, Tesla несколько раз объясняла неисправность подвески неправильным использованием автомобилей и грубым обращением водителя.