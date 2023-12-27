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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Футбольный «Краснодар» созрел для чемпионства

    Чтобы решить задачу и осуществить мечту Галицкого, «быкам» нужно срочно усиливаться, причем радикально. «Зенит», забиравший золотые медали РПЛ последние пять лет, явно не смирится со вторым местом. А следующего шанса краснодарцы могут ждать еще долго.

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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Запретить Россию – это все равно что запретить океан

    Западные лидеры не смотрели фильм «Чучело», и чем больше я думаю об их мировоззрении, тем больше понимаю – у них не было и опыта настоящих, простых отношений. Была только борьба за деньги и власть. Страшная судьба, но они ее выбрали сами.

    7 комментариев
    27 декабря 2023, 14:54

    Песков рассказал о планах Путина осмотреть выставку, посвященную наставничеству

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин перед заседанием Государственного совета осмотрит выставку, посвященную наставничеству, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    На выставке президенту расскажут о наставниках знаменитых людей, передает ТАСС.

    По словам Пескова, выставка будет «достаточно объемной», а представлять ее будет министр просвещения России Сергей Кравцов. Далее президент выступит на заседании Госсовета по наставничеству.

    После этого с докладами выступят губернатор Севастополя, председатель комиссии Госсовета по направлению «Образование» Михаил Развожаев, а также заслушают доклады от министра просвещения, учителей и вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

    25 декабря 2023, 17:23
    Путин рассказал о десятках строящихся боевых кораблях

    Путин: Десятки боевых кораблей в России находятся на разных этапах готовности

    Путин рассказал о десятках строящихся боевых кораблях
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На российских верфях в разных стадиях готовности находятся десятки кораблей различных классов, сообщил президент России Владимир Путин на церемонии подъема флага на поступающих в состав ВМФ кораблях.

    «Сейчас на стапелях, у набережных российских верфей находятся в разных стадиях готовности – вот сейчас стоят и над ними работают – пять фрегатов, восемь корветов, 13 малых ракетных кораблей и более 50 других кораблей различных классов», – сказал Путин, передает ТАСС.

    По словам российского лидера, на заводе «Севмаш» в Северодвинске в ближайшие три года планируется построить три атомных подводных крейсера «Борей-А» и пять многоцелевых атомных подлодок «Ясень-М», а на предприятии «Адмиралтейские верфи» в Петербурге идет создание шести дизельных подлодок.

    Кроме того, планируется построить патрульные корабли Арктической зоны, в том числе для обеспечения безопасности судоходства на Северном морском пути, соответствующий заказ размещен, добавил Путин.

    Ранее Путин отметил рост производства боевых кораблей.

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    25 декабря 2023, 18:44
    Путин решил повысить старшего лейтенанта Трошина до майора
    Путин решил повысить старшего лейтенанта Трошина до майора
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские власти будут поддерживать граждан, которые желают стать профессиональными военными, заявил президент Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу, и привел пример старшего лейтенанта Трошина.

    Путин, в частности, упомянул военных, отличившихся при освобождении Марьинки. Среди них был и старший лейтенант Александр Трошин, передает ТАСС.

    «Ясно, что это не только он, там много было наших ребят, которые воевали достойно. И они все являются хорошими примерами воинов, бойцов. Знаю, что Трошин подписал контракт на 10 лет, хочет быть профессиональным военным. У нас таких людей много, и их нужно поддержать, мы так и будем делать», – сказал Путин.

    Кроме того, Путин решил изменить действующий порядок и повысить сразу на два звания Трошина. «Один из них – это Трошин Александр Константинович, командир батальона, но старший лейтенант», – констатировал президент. «Старший лейтенант на подполковничьей должности», – уточнил глава оборонного ведомства.

    «Я знаю, что по положению о прохождении воинской службы не положено перескакивать через ступеньку, но это положение утверждено указом президента, поэтому президент имеет право поправить это положение, этот указ», – заметил глава государства. Он поручил Шойгу «внести предложение о присвоении ему [Трошину] звания майора».

    «Он три раза горел в танке, имеет семь контузий, одно осколочное ранение, спасал экипаж, спасал технику, воевал достойно. Уничтожил пять танков и 23 бронемашины», – пояснил Путин.

    Ранее Путин поручил представить к госнаградам отличившихся при освобождении Марьинки военных.

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    25 декабря 2023, 16:59
    Для граждан ряда стран Европы отменены льготы при оформлении российских виз

    Путин подписал закон об отмене для граждан ряда европейских стран льгот при оформлении российских виз

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене льгот для при оформлении российских виз для граждан ряда стран Европы.

    Льготы отменены для граждан Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, а также Евросоюза в целом.

    Теперь граждане этих стран, ранее освобожденные от визового сбора, должны будут его уплачивать. Это касается близких родственников россиян из соответствующих стран, школьников, студентов и аспирантов, участников научной, культурной и спортивной деятельности. В том числе отмена льгот затронет предпринимателей, водителей-дальнобойщиков и тех, кто приезжает в Россию для посещения гражданских и воинских захоронений, передает ТАСС.

    Приостанавливается также положение, по которому визовый сбор составлял 35 евро. С граждан стран Европы всех категорий будут взиматься визовые сборы, определенные постановлением российского правительства 2010 года. Стоимость российских виз увеличится в зависимости от срочности и кратности в пределах 50-300 долларов.

    Ранее в МИД России заявили, что граждане ЕС и недружественных стран активно пользуются электронной визой в РФ, ограничений для них нет.

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    25 декабря 2023, 21:25
    Лукашенко: Зеленский начинает понимать, что нужно договариваться
    Лукашенко: Зеленский начинает понимать, что нужно договариваться
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский начал понимать, что политический путь урегулирования конфликта на Украине является единственным, заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Лукашенко заявил, что в 2024 году будут с властями Украины «как-то плотнее работать, чтобы они понимали, что это единственный шанс». Он считает, что если Киев этим шансом не воспользуется, «будет вообще крах», передает РИА «Новости».

    По его словам, «сейчас это уже и до политиков дошло».

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов к переговорам по украинской тематике только для достижения целей спецоперации.

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    26 декабря 2023, 12:40
    Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ по БДК «Новочеркасск»

    Президент заслушал доклад главы Минобороны Шойгу об ударе ВСУ по Феодосии и повреждениях БДК «Новочеркасск»

    Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ по БДК «Новочеркасск»
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Минобороны Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об ударе ВСУ по Феодосии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, министр рассказал президенту о повреждениях большого десантного корабля «Новочеркасск», передает ТАСС.

    Напомним, ВСУ произвели атаку в районе Феодосии, в результате один человек погиб, еще двое получили ранения. Повреждения получил большой десантный корабль «Новочеркасск».

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    27 декабря 2023, 03:59
    Экс-помощник главы Пентагона заявил, что Одесса основана как российский город

    Бывший помощник министра обороны США Фриман заявил, что Одесса основана Екатериной II как российский город

    Tекст: Антон Антонов

    Императрица Екатерина II основала Одессу как российский город, Одесса всегда была преимущественно русскоговорящей, заявил экс-помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Час Фриман.

    Комментируя слова российского президента Владимира Путина о том, что Одесса – русский город, Фриман заявил, что они могут свидетельствовать о планах лишить Украину черноморского побережья. Фриман сказал, что нужно «дождаться объяснения, что это значило», передает РИА «Новости».

    Напомним, Путин в ходе пресс-конференции и прямой линии заявил, что Причерноморье – это российская земля, а «Одесса – вообще русский город».

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    25 декабря 2023, 19:28
    Путин разрешил врачам скорой действовать без согласия пациента

    Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий врачам скорой помощи действовать без согласия пациента

    Tекст: Денис Тельманов

    Врачам бригад скорой медицинской помощи разрешено проводить медицинское вмешательство без дачи пациентом согласия, в случае если присутствует угроза для его жизни. Такая норма вводится законом, который подписал президент России Владимир Путин.

    Законом устанавливается, что оказание скорой помощи вне медицинской организации, когда вмешательство необходимо для устранения угрозы жизни человека, осуществляется без дачи пациентом информированного добровольного согласия, отмечает ТАСС

    Отмечается, что ранее для того, чтобы принять решение о медицинском вмешательстве без согласия пациента, нужно было собрать консилиум врачей.

    Ранее сообщалось, что докторам и фельдшерам в новых регионах России будут выплачивать подъемные в размере два и один млн рублей соответственно.

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    25 декабря 2023, 21:45
    Политолог: Россия вновь становится интеграционным центром Евразии

    Политолог Глеб Кузнецов: ЕАЭС становится одним из центров многополярного мира

    Политолог: Россия вновь становится интеграционным центром Евразии
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Евразийский экономический союз – это проект, который нужен и полезен для его участников, поэтому он становится самодостаточным центром формирующегося многополярного мира, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Глеб Кузнецов. Ранее в Петербурге под председательством президента РФ Владимира Путина прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета.

    «Евразийский экономический союз – это проект, который Россия развивала на протяжении многих лет. И сейчас он завоевывает все больший авторитет и популярность. ЕАЭС действительно может решать экономические вопросы участвующих в нем государств, позволяя добиваться опережающего экономического роста, реализовывать крупные проекты, обеспечивать доступ к капиталам», – пояснил Глеб Кузнецов, руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

    «Этот проект нужен и полезен для его участников, и в первую очередь поэтому он становится самодостаточным центром формирующегося многополярного мира. Причем это делается не в пику другим центрам будущего многополярного мира. ЕАЭС не столько бросает вызов Западу или кому-то еще, сколько помогает своим участникам добиваться вполне осязаемых, рациональных результатов», – отметил собеседник.

    «Гигантское евразийское пространство нуждается в развитии инфраструктурного обеспечения. И транспортные коридоры «Север – Юг» и «Восток – Запад» позволяют всем участникам достигать огромного синергетического эффекта, приходить к максимальному «выхлопу» от инвестиций», – подчеркнул аналитик.

    «Кстати, мы видим, что даже премьер Армении Никол Пашинян, который некоторое время назад после известных событий в Карабахе демонстрировал не очень высокую лояльность Москве, сейчас приехал. А все потому, что Армения реализует проект «Перекресток мира», который невозможно воплотить в жизнь без участия других евразийских стран. И как бы Пашинян ни хотел уязвить Россию или продемонстрировать свое «фи», когда речь идет о таких проектах, он предпочитает усмирять свои амбиции», – заметил эксперт.

    «При этом перед ЕАЭС стоит серьезный вызов – внешние силы стремятся разорвать евразийское пространство, остановить интеграцию региона, помешать государствам вместе зарабатывать и добиваться экономического роста, приносить пользу своим народам. Западу невыгодны союзы, которые ему не подыгрывают», – детализировал спикер.

    «Нужно отметить и то, что Россия снова становится традиционным интеграционным центром евразийского пространства. Наша страна уже тысячу лет существует как великая евразийская держава. Именно интеграция этого гигантского пространства является одной из исторических целей России, от которой наша страна не может отказаться, поскольку нельзя отказаться от самой себя», – напомнил он.

    «На протяжении сотен лет после освобождения от татаро-монгольского ига образовалось движение «Навстречу солнцу» – стремление русских на восток. Все это закончилось присоединением к нам Дальневосточных территорий в середине XIX века. Эта гигантская континентальная держава не может не существовать в рамках Европы и Азии, не может не объединять эти миры в единое целое», – акцентировал Кузнецов.

    «И тут нас от Запада выгодно отличает взаимное уважение между членами ЕАЭС. Мы не пытаемся навязать какой-то свой образ жизни, какой-то догмат тем народам, с которыми взаимодействуем на континентальном евразийском пространстве», – резюмировал политолог.

    В Санкт-Петербурге в понедельник прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС), председательствование России в котором завершается. Говоря о достигнутых результатах, президент РФ Владимир Путин особо выделил соглашение о зоне свободной торговли с Тегераном. По его словам, это имеет большое значение для укрепления связей, почти все категории товаров получат беспошлинный доступ на рынок исламской республики, сообщает РИА «Новости».

    «Очевидно и то, что либерализация торговли с Ираном даст хороший импульс развитию связывающей наши государства транспортно-логистической системы, маршрутов, таких как коридор «Север – Юг», создаст предпосылки для наращивания производственной кооперации, туристических и делегационных контактов», – уточнил президент.

    Полноформатное соглашение нарастит товарооборот с Ираном до 20 млрд долларов в течение пяти-семи лет. Российским компаниям предоставят преференции к поставкам 90% товарной номенклатуры. Пошлины снизят более чем в шесть раз – с 30% до 4,5%.

    Кроме того, Путин указал, что ЕАЭС состоялся как «авторитетное международное интеграционное объединение с эффективной структурой». «Евразийский союз действует уже скоро как десять лет, и за это время почти в два раза увеличился объем взаимной торговли, а совокупный ВВП стран ЕАЭС вырос с 1,6 до 2,5 трлн долларов», – подчеркнул он.

    Также на заседании была подписана предложенная Россией декларация о дальнейшем развитии экономических процессов до 2030 года и на перспективу до 2045 года. В документе предложены меры по активизации совместных усилий в ключевых отраслях, а также определены дополнительные сферы взаимодействия, такие как климатическая повестка, медицина, туризм и другие.

    «Как мы уже не раз отмечали, в будущем году исполняется 10 лет заключению основополагающего договора в ЕАЭС, и мы сейчас в узком составе договорились, что, учитывая, что это юбилейное мероприятие, все согласились с моим предложением провести в мае 2024 года саммит, посвященный этому юбилею, в Москве», – сказал Путин.

    Евразийский экономический союз – международная организация региональной экономической интеграции. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики. Членами ЕАЭС являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан и Россия.

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    25 декабря 2023, 20:08
    Путин попросил Лукашенко «не жадничать» и поставить в Россию куриные яйца

    Путин на саммите ЕАЭС в шутку попросил Лукашенко «не жадничать» и поставить в Россию куриные яйца

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент РФ Владимир Путин отреагировал шуткой на доклад белорусского президента Александра Лукашенко о развитом производстве продуктов питания, в том числе «яйца куриного».

    «Поставьте нам немножко! Не жадничайте», – парировал Путин, когда Лукашенко, перечисляя продукты, которыми Белоруссия обеспечивает себя сама, сделал паузу перед тем, как назвать «яйцо куриное», передает ТАСС.

    Лукашенко отметил, что Белоруссия почти на 100% обеспечена продуктами собственного производства и сама покрывает внутренние потребности в зерне, свинине, мясе птицы, молоке, овощах, растительных маслах, куриных яйцах и других товарах.


    Ранее сообщалось, что Россельхознадзор сообщил о поступлении в Россию 18 тонн яиц из Азербайджана. Первая партия прошла через границу 19 декабря.

    Путин в ходе прямой линии указывал, что цена на яйца и мясо курицы поднялась из-за роста спроса.





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    25 декабря 2023, 16:20
    Путин разрешил поднять флаги на фрегате «Адмирал Головко» и МРК «Наро-Фоминск»

    Путин принял участие в церемонии подъема военно-морского флага на фрегате «Адмирал Головко» и МРК «Наро-Фоминск»

    Путин разрешил поднять флаги на фрегате «Адмирал Головко» и МРК «Наро-Фоминск»
    @ Сергей Карпухин/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге на судостроительном заводе «Северная верфь» принял участие в церемонии подъема военно-морского флага на фрегате «Адмирал Головко», передает источник с места событий.

    Кроме того, глава государства по видеоконференцсвязи наблюдал за аналогичной церемонией на малом ракетном корабле (МРК) «Наро-Фоминск» и морском тральщике «Лев Чернавин», поступающих в состав военно-морского флота (ВМФ), передает ТАСС.

    Фрегат «Адмирал Головко» оснащен ракетами «Калибр» и «Оникс», системами ПВО, а также новейшими комплексами противолодочного вооружения, радиоэлектронной борьбы и постановки помех.

    Ранее Путин принял участие в церемонии поднятия флага на новых атомоходах ВМФ.

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    25 декабря 2023, 18:28
    Путин поручил представить к наградам отличившихся при освобождении Марьинки

    Путин назвал преимущества ВС России после освобождения Марьинки

    Путин поручил представить к наградам отличившихся при освобождении Марьинки
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу поручил представить к госнаградам отличившихся при освобождении Марьинки военных.

    Путин считает, что российские бойцы достойно воевали при взятии Марьинки и достойны госнаград, передает ТАСС. Он также указал, что освобождение Марьинки отодвигает противника от Донецка и позволяет ВС России выйти на оперативный простор. Глава государства обратил внимание на «как минимум два положительных эффекта».

    «Первый заключается в том, что мы отодвигаем от Донецка боевые подразделения противника. Второе – взломав этот укрепрайон, который противник сооружал с 2014 года фактически, построил там значительное количество железобетонных укреплений, ходов сообщения, – взломав этот укрепрайон, наши войска получают возможность выходить на более широкий оперативный простор», – указал президент.

    Путин назвал успехом освобождение Марьинки в ДНР и поблагодарил за него российских военных. «Передайте самые теплые поздравления и слова благодарности всему личному составу, всем военнослужащим, которые принимали в разное время на разных этапах участие в боях по освобождению Марьинки», – обратился Путин к главе Минобороны Сергею Шойгу.

    Ранее Шойгу доложил Путину, что ВС России полностью освободили Марьинку под Донецком.

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    25 декабря 2023, 15:21
    Путин утвердил выплату маткапитала только гражданам России

    Путин подписал закон, устанавливающий выплату материнского капитала только для граждан России

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому материнский капитал может выплачиваться только родителям, имеющим на момент появления ребенка российское гражданство.

    Закон о материнском капитале дополняется нормой, дающей право на получение маткапитала только при рождении или усыновлении детей, которые имеют гражданство России по рождению, и только родителям, которые на момент рождения ребенка имеют российское гражданство, независимо от места жительства.

    Кроме того, при расчете выплаты будут учитываться только дети, которые получили гражданство России по рождению, передает ТАСС.

    Отмечается, что поправки призваны урегулировать разночтения, возникавшие в правоприменительной практике.

    Ранее сообщалось, что Совет Федерации одобрил закон, уточняющий условия выплаты материнского капитала.

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    25 декабря 2023, 15:43
    Песков: Путин и Пашинян смогут пообщаться на полях саммитов ЕАЭС и СНГ
    Песков: Путин и Пашинян смогут пообщаться на полях саммитов ЕАЭС и СНГ
    @ Илья Питалев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян смогут пообщаться на полях запланированных в Петербурге мероприятий с участием лидеров СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    В ответ на вопрос, будут ли отдельные переговоры Путина и Пашиняна, песков подчеркнул, что они могут пообщаться в кулуарах на полях предстоящих мероприятий, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Пашинян отправляется в Петербург, чтобы принять участие в заседании Высшего евразийского совета и неформальной встрече глав СНГ.

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    25 декабря 2023, 15:57
    Путин подписал закон о добровольцах в Росгвардии

    Владимир Путин подписал закон о добровольцах в Росгвардии

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий Росгвардию правом иметь в своем составе добровольческие формирования.

    Согласно документу, добровольческие формирования Росгвардии могут быть привлечены к выполнению боевых задач в период мобилизации, действия военного положения, режима контртеррористической операции, в условиях вооруженного конфликта и ряде других случаев, передает ТАСС.

    Отмечается, что добровольческие формирования будут создаваться по решению президента России, на добровольцев будут распространяться те же льготы и соцгарантии, которые действуют для мобилизованных, военнослужащих по контракту и добровольцев Минобороны.

    Ранее Путин заявил, что все добровольцы в зоне СВО должны быть поставлены в одинаковые условия с остальными военнослужащими.

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    24 декабря 2023, 22:19
    В регионах России проходит сбор подписей в поддержку кандидатуры Путина на выборах

    Tекст: Ольга Иванова

    В российских регионах идет сбор подписей в поддержку кандидатуры Владимира Путина на президентских выборах в 2024 году. Активисты и волонтеры собирают подписи в местах массoвого пребывания людей, ежедневно в такие пункты приходит множество граждан.

    Для участия в сборе подписей желающим потребуется паспорт. Важно, что заполнить подписные листы необходимо собственноручно, указав дату, фамилию, имя, отчество. Путину, который подал документы в ЦИК как самовыдвиженец, необходимо набрать как минимум 300 тыс. подписей. Пункты сбора подписей будут работать до конца января.

    Как рассказал «Первому каналу» поставивший подпись Владимир Шапошников, он пришел, поскольку видит развитие страны. Мужчина  признал, что никуда не деться от трудностей, но «общая тенденция уровня жизни» заложена в основу его позиции. Александр Шкуриди в свою очередь подчеркнул, что каждый, кто живет в России, видит улучшение, видит стабильность, поэтому он также решил оставить свою подпись.

    Замруководителя исполкома «Народного фронта» Борис Подольный сообщил, что те подписи, которые не вызывают нареканий со стороны юридического блока, готовятся и будут переданы в ЦИК. По словам Подольного, «юристы сидят, смотрят в подписные листы, внимательно изучают каждую подпись».

    В новых регионах России кампания также набирает ход. Одна из точек сбора подписей - в Геническе Херсонской области. Местный житель Сергей, который решил оставить свою подпись, поделился, что «сейчас есть желание голосовать, потому что видны изменения», передает ТАСС.

    Сбор подписей продолжается и в Москве. В нем приняла участие президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, передает «Агентство городских новостей «Москва». «Я думаю, что всегда было важно поддерживать президента, а сейчас тем более, у нас сейчас непростое время», – сказала Виннер.

    В то же время Анатолий Наумов из Нижнего Новгорода, где также проходит сбор подписей, определился с выбором, сравнивая разные эпохи. «Я рoдился в 1971 году и помню времена, кoгда наши старики не получали пенсию, когда было не совсем спокойно. Сейчас мы чувствуем стaбильность», – объяснил он «Аргументам и Фактам».

    В Петербурге также запущена региональная кампания по сбору подписей, сообщает «Московский комсомолец». Как и во всей стране, для желающих поставить подпись в поддержку кандидата действуют простые и понятные правила: у человека должен быть паспорт, он должен иметь городскую прописку и ему должно быть больше 18 лет. «В случае, если ему 20 или 45 лет, у него должен быть новый поменянный паспорт в соответствии с возрастом», – рассказала заместитель руководителя аппарата регионального штаба Владимира Путина Екатерина Машкова.


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    Эрдоган стал самым ловким торгашом в большой политике

    Это звучит смешно, но Турция опять согласилась на вступление Швеции в НАТО, хотя еще недавно обвиняла ее в поддержке терроризма и неуважении к исламу. Как и все прошлые разы, это произошло быстро, неожиданно и в силу того, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил, что хотел, несмотря на сопротивление США. Подробности

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    Атаке украинских самолетов на Феодосию помогали системы НАТО

    В результате удара украинских Су-24 по Феодосии был поврежден большой десантный корабль «Новочеркасск». Несмотря на то, что самолеты противника в результате были сбиты, перед Россией встал вопрос о дополнительной защите Крыма. Как атака ВСУ стала возможной и какие меры необходимо принять, чтобы исключить повторение подобного в будущем? Подробности

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    Зеленский выбрал токсичный способ загнать украинцев в армию

    Одноглазые, карлики и прочие инвалиды обязаны будут служить в украинской армии, а тех, кто откажется, ждут гигантские штрафы. Именно такие нормы содержатся в законопроекте, который вызвал крупный политический скандал на Украине. Почему главком ВСУ Залужный утверждает, что не имеет отношения к этому документу, и откуда он возник на самом деле? Подробности

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    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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    • Что осознали украинцы за год

      Социологические опросы свидетельствуют, что мнение граждан Украины о перспективах конфликта с Россией за последний год значительно изменилось. Но еще красноречивее это показывает целая армия уклонистов, которая всеми способами старается избежать отправки на фронт.

    • Полное освобождение Марьинки

      Многострадальный пригород Донецка – Марьинка – полностью освобожден от ВСУ. Это случилось почти через десять лет после того, как начались первые бои за этот населенный пункт. Он считался неприступной цитаделью и оказывал огневое давление на Донецк, но теперь наконец-то перешел под контроль ВС РФ, которым предстоит двигаться дальше.

    • Урсула фон дер Ляйен – фрау геноцид

      Урсула фон дер Ляйен несет прямую ответственность за разжигание конфликта в секторе Газа, заявила депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли, обозвав главу ЕК «фрау геноцид». Обострение на Ближнем Востоке действительно несет для карьеры Урсулы серьезные риски. Может быть, даже в большей степени, чем провал контрнаступления ВСУ.

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