Сколько запущено болячек из-за стресса, сидения в подвалах. Сколько инфарктов, инсультов. Сколько раз скорая не смогла доехать к больным просто потому, что связь не ловит. Эти люди могли бы жить, но не живут. И это тоже преступление украинского режима.10 комментариев
Путин попросил Лукашенко «не жадничать» и поставить в Россию куриные яйца
Путин на саммите ЕАЭС в шутку попросил Лукашенко «не жадничать» и поставить в Россию куриные яйца
Президент РФ Владимир Путин отреагировал шуткой на доклад белорусского президента Александра Лукашенко о развитом производстве продуктов питания, в том числе «яйца куриного».
«Поставьте нам немножко! Не жадничайте», – парировал Путин, когда Лукашенко, перечисляя продукты, которыми Белоруссия обеспечивает себя сама, сделал паузу перед тем, как назвать «яйцо куриное», передает ТАСС.
Лукашенко отметил, что Белоруссия почти на 100% обеспечена продуктами собственного производства и сама покрывает внутренние потребности в зерне, свинине, мясе птицы, молоке, овощах, растительных маслах, куриных яйцах и других товарах.
Ранее сообщалось, что Россельхознадзор сообщил о поступлении в Россию 18 тонн яиц из Азербайджана. Первая партия прошла через границу 19 декабря.
Путин в ходе прямой линии указывал, что цена на яйца и мясо курицы поднялась из-за роста спроса.