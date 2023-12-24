Путин поздравил Алиева с днем рождения

Песков: Путин готов к переговорам по Украине только для достижения целей СВО

Tекст: Алексей Дегтярев

Комментируя нформацию о том, что президент России якобы «сигнализировал о готовности к переговорам» по прекращению огня на Украине на нынешней линии соприкосновения, Песков заявил New York Times, что эти утверждения «в своей концепции неверны», передает ТАСС.

Он подтвердил, что Путин действительно готов к переговорам, глава государства так говорил и сам. «Россия по-прежнему готова [к переговорам], но только для достижения своих целей», – пояснил представитель Кремля.

Ранее на коллегии Минобороны президент Владимир Путин отмечал, что российские военные владеют инициативой в зоне проведения СВО.