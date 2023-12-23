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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Взрывы прогремели в городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины, где звучит воздушная тревога, сообщает телеканал «ТСН».
«Сообщают о взрывах в Кривом Роге», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Сейчас воздушная тревога звучит в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области.
Ранее о взрывах раздающихся в Киеве сообщало агентство УНИАН.