Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.29 комментариев
Порошенко подал в суд на руководство Рады и пограничников на Украине
Порошенко в связи с отказом выпустить его с Украины подал в суд на пограничников и первого вице-спикера Рады Корниенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко подал в суд иск против первого вице-спикера Верховной рады Александра Корниенко, а также пограничного отряда в связи с тем, что не смог выехать за границу, сообщил адвокат Игорь Головань.
Адвокат экс-президента сказал, что отказ выпустить Порошенко из страны был лишен оснований. «Заявление об уголовном правонарушении было направлено в офис генпрокурора. Никакого результата это не дало, что свидетельствует о вопиющем бездействии», – приводит слова адвоката ТАСС.
Головань сказал, что ответственные за запрет выезда предпринимают попытки «замести следы и скрыть основания» для отказа выпускать Порошенко с Украины. По данным СМИ, подготовительное заседание суда пройдет в январе. Бывший президент Украины рассчитывает на отмену запрета на выезд, а также хочет получить компенсацию за моральный ущерб.
Напомним, Порошенко рассказал, что украинские пограничники не выпустили его из страны, несмотря на документы о служебной командировке в Варшаву и Вашингтон. В СБУ заявили, что рекомендовала не выпускать Порошенко с Украины на встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который системно выражает антиукраинскую позицию.