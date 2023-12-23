Порошенко подал в суд на руководство Рады и пограничников на Украине

Порошенко в связи с отказом выпустить его с Украины подал в суд на пограничников и первого вице-спикера Рады Корниенко

Tекст: Антон Антонов

Адвокат экс-президента сказал, что отказ выпустить Порошенко из страны был лишен оснований. «Заявление об уголовном правонарушении было направлено в офис генпрокурора. Никакого результата это не дало, что свидетельствует о вопиющем бездействии», – приводит слова адвоката ТАСС.

Головань сказал, что ответственные за запрет выезда предпринимают попытки «замести следы и скрыть основания» для отказа выпускать Порошенко с Украины. По данным СМИ, подготовительное заседание суда пройдет в январе. Бывший президент Украины рассчитывает на отмену запрета на выезд, а также хочет получить компенсацию за моральный ущерб.

Напомним, Порошенко рассказал, что украинские пограничники не выпустили его из страны, несмотря на документы о служебной командировке в Варшаву и Вашингтон. В СБУ заявили, что рекомендовала не выпускать Порошенко с Украины на встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который системно выражает антиукраинскую позицию.



