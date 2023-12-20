Киев снизил аппетиты на помощь от Запада с 41 до 37,3 млрд долларов

Киев снизил размер требуемой от Запада помощи с 41 до 37,3 млрд долларов за свет сокращения бюджета

Tекст: Денис Тельманов

«Потребность во внешнем финансировании на 2024 год удалось уменьшить с 41 млрд долларов благодаря мерам по максимизации доходов госбюджета, активизации внутреннего рынка заимствований и других мер. Также были сокращены все капитальные расходы госбюджета», – приводит ТАСС слова главы ведомства Сергея Марченко,

Агентство напоминает, что накануне Марченко участвовал во встрече министров финансов и руководителей центробанков стран Группы семи, руководства Евросоюза, МВФ и Всемирного банка.

По его словам, сумма в 37,3 млрд долларов «верифицирована экспертами МВФ».

При этом с начала 2023 года Украина уже получила от международных партнеров свыше 39 млрд долларов, а до конца года получит в общей сложности 42,3 млрд, отметил министр. Благодаря этому рост ВВП Украины прогнозируется на уровне до 5%, снижение инфляции – с 26,6% в прошлом году до 5,1% в ноябре этого года.

«За 11 месяцев 2023 года поступления в государственный бюджет от таможни и налоговой увеличены на 4,4 млрд долларов в сравнении с аналогичным периодом 2022-го», – подчеркнул Марченко.

Ранее сообщалось, что США предложили передать Украине замороженные активы России траншем Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития.