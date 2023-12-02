Национальный суверенитет неразрывно связан со свободой. Но не с той ложной независимостью отчужденных друг от друга социальных единиц, которую декларирует Запад, а с истинной свободой общества и государства, языка и культуры, без которой не может быть и личной свободы каждого.4 комментария
MWM: ВСУ понесли огромные потери из-за российских «двойных ударов»
ВСУ из-за использования Россией систем «Искандер-М» несут значительные потери, говорится в статье издания MWM.
ВС России одновременно запускают несколько ракет по заданной цели, передает РИА «Новости».
ПВО Украины становится все более критически истощенной, что позволяет российским ракетам действовать более эффективно, говорится в публикации.
Говоря «двойной удар», автор заметки, очевидно, подразумевает одновременный запуск по цели нескольких ракет.
Дальность стрельбы оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» может достигать 500 км. Также крылатые ракеты могут на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности.
Ранее средства ПВО России сбили восемь самолетов ВСУ за неделю.