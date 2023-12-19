Израилю все труднее противостоять моральной солидарности евразийских стран, в число которых входит и Россия. Особенно когда на другой чаше весов – уже 18 тыс. погибших гражданских. Поэтому ситуацию рано или поздно придется урегулировать.0 комментариев
Состояние ВСУ шокировало приехавшего на Украину журналиста CNN
Украинские военные пожаловались журналисту CNN на превосходство армии России
Солдаты ВСУ жалуются на атаки российских дронов и мощные системы РЭБ, подавляющие украинские БПЛА, а также на тяжелые условия на передовой, рассказал репортер CNN Ник Уолш, прибывший на Украину.
По его словам, по 40 российских беспилотников ежедневно атакуют окопы ВСУ, а российская РЭБ при этом глушит украинские дроны, передает РИА «Новости».
Украинские военные признались Уолшу, что несут серьезные потери и уже падают духом.
Уолш добавил, что на Украине царит смерть, грязь, угнетают тупик и напоминания об иссякающей американской помощи: все печально и чувствуется отчаяние.
«Раньше ВСУ не говорили о поражении, но, похоже, к этому все и идет», – подытожил журналист.
Ранее сообщалось, что командир действующей в районе Авдеевки 59-й бригады вооруженных сил Украины заявил, что прикажет солдатам идти с лопатами на российских военных.