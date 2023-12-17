  • Новость часаПутин назвал чушью слова Байдена о возможности нападения России на НАТО
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Конфликт украинской элиты – путь к крушению Украины

    Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить «гетманская булава». Похожая ситуация наступает для Украины сейчас.

    4 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Масонское чаепитие в Бостоне

    Знаменитое «Бостонское чаепитие» – это история несколько сложнее, чем выброшенные «патриотами» с борта корабля пара сотен коробок с чаем. И пусть это сугубо американский миф, важный для становления слишком юной по историческим меркам нации, он полезен и нам – для понимания того, с людьми какого менталитета приходится иметь дело.

    13 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Дайте женщине возможность выбрать жизнь

    Особенность нашего (как, впрочем, и мирового) движения pro-choice («за выбор») в том, что выбор мыслится исключительно в одну сторону – выбор аборта. Но в реальности часто бывает ровно наоборот: аборт – это не желание женщины, а результат давления ее окружения.

    42 комментария
    17 декабря 2023, 13:35

    В Венгрии заявили об отсутствии угрозы НАТО со стороны России

    Сийярто: Венгрия считает, что Россия не представляет угрозы для стран ЕС и НАТО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Венгрия не видит угрозы со стороны России другим европейским странам, их безопасность гарантирована участием в НАТО, заявил министр иностранных дел и внешнеполитических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью французскому телеканалу LCI.

    Отвечая на вопрос, не боится ли он, что в свете украинского конфликта Россия осуществит нападение на другие страны Европы, Сийярто сказал, что большинство стран ЕС, в том числе на восточном фланге, являются членами НАТО, на которые Россия не нападет, потому что Североатлантический альянс является самым сильным оборонным союзом в мире, передает ТАСС.

    Сийярто добавил, что не только Россия, но и никто другой не предпримет нападения на государство, входящее в НАТО.

    Ранее президент США Джо Байден заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после победы на Украине. По словам Байдена, если президент России Владимир Путин «возьмет Украину, то он не остановится… он продолжит двигаться и атакует союзника по НАТО».

    Напомним, президент России Владимир Путин назвал чушью и фигурой речи высказывания лидера США Джо Байдена о том, что Москва якобы может напасть на НАТО.

    16 декабря 2023, 20:26
    Американский полковник рассказал о новом изобретении армии России

    Американский полковник Кансиан рассказал о новом изобретении армии России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России в несколько раз превосходят ВСУ по количеству дронов, к тому же они придумали использовать защитные экраны для укрепления собственных позиций, заявил полковник ВМС США в отставке Марк Кансиан.

    Российская армия использует защитные экраны, затрудняющие нанесение ударов по дронам и препятствующие обнаружению российских позиций, и их применение буквально стало кошмаром для ВСУ, сказал Кансиан в интервью Business Insider, передает РИА «Новости».

    Такое изобретение ВС России является разумной адаптацией к условиям на фронте, отметил полковник.

    Ранее командир ВСУ признал превосходство России по числу FPV-дронов.

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    16 декабря 2023, 18:56
    После стычки с полицейскими в Москве задержаны более 80 мигрантов
    После стычки с полицейскими в Москве задержаны более 80 мигрантов
    @ Алексей Мальгавко/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Столичные полицейские задержали 82 иностранцев, напавших на служебный автомобиль, сообщили в ГУ МВД России по Москве.

    В отношении задержанных составлены административные протоколы по статьям «Мелкое хулиганство» и «Нарушение миграционного законодательства», передает «Интерфакс».

    По данным полиции, в пятницу в столичном районе Капотня 21-летний иностранец попытался скрыться от проверяющего документы сотрудника МВД, сбил его и протащил на капоте несколько метров, после чего нанес ему несколько ударов.

    Предположительно, у правонарушителя произошел приступ эпилепсии, страж порядка оказал ему доврачебную помощь и вызвал скорую. Как сообщили в столичном главке МВД, в момент оказания помощи задержанному к полицейским подошли более 80 «агрессивно настроенных граждан, которые попытались оттеснить их от задержанного, порезав колеса служебного автомобиля».

    Ранее сообщалось об аресте водителя, сбившего полицейского на рынке «Садовод» в Москве.

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    16 декабря 2023, 21:10
    Пользователи Сети высмеяли Макрона из-за «ответа» Путину
    Пользователи Сети высмеяли Макрона из-за «ответа» Путину
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он не менял номер телефона и готов к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, вызвало шквал насмешек в Сети.

    Так, пользователь соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России) с ником Neo X выразил серьезное сомнение в том, что Путин станет звонить Макрону, передает РИА «Новости».

    «Нулевой уровень дипломатии», – осудила Annie Arnaud.

    Alain Mettraux усомнился в эффективности подхода Макрона к инициированию переговоров. «Переговоры – важнейший шаг на пути к мирному урегулированию. Я считаю, Ваш подход слишком сторожен, и сомневаюсь в его эффективности», – написал он.

    Пользователь с ником xaviergillesb указал, что номер Путина, наверняка, тоже не изменился, и предложил Макрону самому позвонить ему.

    Ранее Макрон заявил, что готов к возобновлению диалога с президентом России Владимиром Путиным при наличии «серьезных предложений», отметив, что его «телефонный номер не изменился».

    Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции заявил, что Россия готова взаимодействовать с Францией, но Макрон решил прервать отношения. «Не мы же прекратили, не я же прекратил. Это он прекратил. Если есть интерес – пожалуйста, мы готовы», – заметил он.

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    16 декабря 2023, 16:02
    Солдаты ВСУ рассказали о жестоких боях на левом берегу Днепра
    Солдаты ВСУ рассказали о жестоких боях на левом берегу Днепра

    Tекст: Кристина Цыцура

    В ВСУ рассказали о «жестоких и тщетных» боях на левом берегу Днепра, которые не соответствуют оптимистичному описанию ситуации со стороны Киева, пишет газета New York Times.

    По данным издания, которое ссылается на рассказы солдат ВСУ, наступление Украины было «жестокое и тщетное», передает РИА «Новости».

    Также украинские военные рассказали о больших потерях на левом берегу Днепра и пожаловались на слишком оптимистичное описание ситуации со стороны властей.

    По словам одного из солдат, закрепится на левом берегу Днепра практически невозможно. Он назвал это не битвой, а «самоубийственным заданием». Украинский морпех рассказал, что подразделение на левом берегу Днепра подверглось интенсивному обстрелу. Половина его отряда погибла.

    Коментарии (15)
    16 декабря 2023, 16:12
    Убитые ЦАХАЛ в Газе заложники несли над собой белый флаг

    The Times of Israel: Убитые ЦАХАЛ в Газе заложники несли над собой белый флаг

    Убитые ЦАХАЛ в Газе заложники несли над собой белый флаг
    @ ATEF SAFADI/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заложники, по ошибке убитые военнослужащими израильской армии, несли с собой самодельный белый флаг и были полураздеты, свидетельствуют результаты проверки, пишет The Times of Israel.

    Установлено, что один из израильских солдат заметил трех человек, выходящих из здания на расстоянии десятков метров, все они были полураздеты и несли с собой клочок белой ткани, привязанный к палке, сообщил один из старших офицеров Южного командования Армии обороны Израиля, пишет The Times of Israel, передает ТАСС.

    Заметивший людей военный расценил происходящее как подготовленную ХАМАС ловушку и открыл по ним огонь. В результате два заложника погибли, третий получил ранения и спрятался в здании.

    В этот момент в ситуацию вмешался командир батальона, который находился в одном здании с открывшим огонь бойцом, он дал команду прекратить стрельбу. Затем неподалеку раздались призывы о помощи на иврите, после чего раненый заложник вышел из здания, но был расстрелян другим израильским солдатом, пишет издание.

    Внешний вид третьего убитого вызвал сомнения у командира батальона. В итоге выяснилось, что это израильский заложник. Тела убитых перевезли в Израиль для опознания, которое подтвердило, что все трое являются израильтянами, захваченными ХАМАС.

    По словам собеседника издания, оба стрелявших военных действовали в нарушение протоколов. В ЦАХАЛ заявили, что относятся к случившемуся с пониманием, поскольку в районе инцидента в последнее время не встречались мирные жители.

    Ранее сообщалось, что бойцы ЦАХАЛ убили израильских заложников в секторе Газа.

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    16 декабря 2023, 20:48
    Шольц из-за Орбана чуть не опоздал к Серебренникову

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Олаф Шольц посетил спектакль BAROCCO российского режиссера Кирилла Серебренникова в театре Талия в Гамбурге, об этом сообщил сам режиссер.

    По словам Серебренникова, Шольц «выпил вина в курилке», а после спектакля зашел за кулисы, чтобы поделиться с артистами впечатлениями от представления, передает РИА «Новости».

    Режиссер также рассказал, что один из актеров в импровизации на песню, один куплет которой пелся на венгерском, пошутил про взаимоотношения Шольца и премьера Венгрии Виктора Орбана. «Все смеялись, и вроде канцлер не обиделся», – написал Серебренников в своем Telegram-канале. Он отметил, что в беседе с артистами немецкий канцлер заявил, что в Брюсселе «больше всего беспокоился о том, что Виктор Орбан так долго будет говорить, что ему придется пропустить представление в Thalia».

    Говоря о подробностях визита Шольца, режиссер рассказал, что в пятницу федеральное ведомство уголовной полиции оповестило о желании канцлера Германии по возвращении из Брюсселя посетить спектакль в компании жены Бритты Эрнст.

    «Так и случилось. Без десяти восемь незаметно подъехали два лимузина, у ворот короткий прием с шампанским с режиссером Иоахимом Люксом, а затем Шольц и Эрнст сели посреди партера, седьмой ряд, между изумленными гостями», – поделился Серебренников.

    В июне 2020 года Серебренников был осужден на три года условно по делу о многомиллионных хищениях из госбюджета. В марте прошлого года Хамовнический суд Москвы отменил решение об условном осуждении режиссера Кирилла Серебренникова до истечения его испытательного срока и снял с него судимость.

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    16 декабря 2023, 15:41
    Кристина Орбакайте решила уехать в США после корпоративов

    Mash: Орбакайте решила вернуться в США после новогодних корпоративов

    Кристина Орбакайте решила уехать в США после корпоративов
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Эстрадная певица Кристина Орбакайте снова уедет в США после своего недавнего возвращения в Россию, она позднее уедет после проведения новогодних корпоративов, пишут СМИ.

    Отмечается, что отъезд дочери Аллы Пугачевой в Америку планируется как минимум до конца февраля и позиционируется как отпуск, после чего артистка вновь вернется в Россию, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Напомним, мать Орбакайте – певицу Аллу Пугачеву – в ноябре около часа допрашивали на пограничном пункте в Псковской области, у нее выясняли цель приезда. По данным одного из столичных продюсеров, певица могла приехать в Россию для продажи имущества.

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    16 декабря 2023, 15:14
    Читатели Die Welt раскритиковали слова Бербок о российском флоте

    Читатели Die Welt раскритиковали слова главы МИД Германии Бербок о российском флоте

    Читатели Die Welt раскритиковали слова Бербок о российском флоте
    @ M. Popow/Imago/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Читатели немецкого издания Die Welt активно обсуждают заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что нужно продолжать помогать Украине для воздействия на российский флот на Черном море.

    По мнению аудитории, «Бербок живет в другом мире», передает РИА «Новости».

    Один из комментаторов отметил, что она «сильно переоценивает себя и позорит Германию».

    Другой добавил, что «Анналена еще раз убедительно доказывает, что понятия не имеет о происходящем в мире, а просто повторяет сказки Зеленского».

    Кроме того, пользователи заметили что «ей пора заняться дипломатией на Украине, а не пустыми заявлениями» и посетовали, что «мечтать не вредно».

    Коментарии (16)
    16 декабря 2023, 21:43
    Киев и Бухарест решили 20-летний спор вокруг канала «Дунай – Черное море»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец сообщил об урегулировании спора с Румынией относительно обустройства глубоководного судового хода «Дунай – Черное море».

    По словам Стрельца, спор был разрешен в ходе девятого совещания сторон Конвенции Эспо, передает ТАСС. Министр подчеркнул, что Киев «проделал домашнюю работу и преодолел долгий путь по приведению проекта в соответствие с требованиями конвенции, поскольку Украине не безразличны добрососедские отношения и соблюдение норм международного права».

    История спора Украины и Румынии по каналу «Дунай – Черное море» тянется с 2004 года, когда президент Украины Леонид Кучма открыл движение по первой части канала в дельте Дуная. Киев призывали остановить строительство до выяснения возможного влияния канала на природу.

    В 2005 году работы по углублению канала были приостановлены, экспертиза комиссии украинского министерства охраны окружающей среды установила, что канал не представляет угрозу для природы, однако спор продолжился. Украина также выдвигала встречные требования к Румынии по Конвенции Эспо в отношении реализации Бухарестом своих проектов в дельте Дуная.

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    16 декабря 2023, 14:55
    Bild: Киев поменял военную стратегию

    Bild: Киевское командование отложило контрнаступление и поменяло военную стратегию

    Bild: Киев поменял военную стратегию
    @ Ann-Marie Utz/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский генштаб решил поменять военную стратегию, временно отложив попытки контрнаступления, пишет германская газета Bild.

    По информации источников, новой целью ВСУ станет нанесение урона живой силе ВС России, при этом высшим приоритетом украинских военных является не оборона линии фронта, а ликвидация большого числа российских военных, передает ТАСС.

    Целью украинского командования газета называет достижение наиболее положительного соотношения потерь.

    Также один из источников газеты в ВСУ подтвердил, что «в данный момент давления и необходимости форсировать нет, целью является просто нанесение максимальных потерь врагу».

    Как отметил бывший военный советник одной из западных стран, происходит контролируемое отступление с боем.

    Он указал, что при отступлении ВСУ минируют поля в надежде, что «российское наступление захлебнется».

    Bild добавляет, что среди украинских военных изменение стратегии генштабом якобы вызвало облегчение.

    Ранее немецкие эксперты предположили, что Украина собирает ресурсы для нового контрнаступления в 2024 году, отправной точкой может стать район Херсона.

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    16 декабря 2023, 17:15
    Взорвавший гранаты в Закарпатье депутат пришел в сознание и начал давать показания

    Tекст: Кристина Цыцура

    Депутат Керецковского сельсовета Закарпатской области Украины Сергей Батрин, который в пятницу взорвал три гранаты в ходе заседания, пришел в сознание в больнице.

    Палату депутата охраняют сотрудники полиции. Сейчас Батрина допрашивают следователи, передает ТАСС.

    По данным издания «Страна», «Батрин взорвал две гранаты РГД-5 и одну гранату Ф-1».

    В зале заседания в момент инцидента находились 26 человек, из которых 23 депутата, включая Батрина, два сотрудника полиции. В результате 26 человек получилиранения, шесть из них находятся в тяжелом состоянии.

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    16 декабря 2023, 22:05
    Установлена причастность 11 мигрантов к нападению на полицейских в Москве

    Следователи установили причастность 11 мигрантов к нападению на полицейских у «Садовода»

    Tекст: Вера Басилая

    Следователи установили причастность 11 мигрантов к нападению на полицейских у рынка «Садовод», шестеро – доставлены на допрос, а также для проведения следственных действий, сообщили в ГСУ СК России по Москве.

    Личности остальных соучастников нападения уже установлены, правоохранители ищут их, чтобы доставить в следственные органы, следует из сообщения в Telegram-канале СК.

    Ранее столичные полицейские задержали 82 иностранцев, напавших на служебный автомобиль, сообщили в ГУ МВД России по Москве.

    Напомним, было возбуждено два уголовных дела по статьям о применении насилия в отношении представителя власти и оскорблении представителя власти на иностранца, избившего полицейского у рынка «Садовод».

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    17 декабря 2023, 00:18
    В Марьинке найдено посмертное послание погибшего российского солдата

    При зачистке Марьинки обнаружено посмертное послание погибшего российского солдата

    Tекст: Вера Басилая

    Российскими военными в городе Марьинка в ДНР найдено послание российского солдата, погибшего при штурме населенного пункта, оно было оставлено на кирпиче в разрушенном доме.

    Сообщение на стене  в Марьинке было написано Романом Рудаковым из Батайска. «Кто меня найдет, позаботьтесь о моих матери, сестре и брате», – цитирует послание бойца RT.

    Рядом с сообщением было обнаружено девять тел. Предположительно, российские штурмовики попали в засаду, и оборонялись до последнего патрона.

    Отмечается, что кирпич с посланием был вынут из стены. Командир полка приказал изготовить памятный знак, который будет хранится в штабе рядом со знаменем части.

    Ранее 1 декабря военкоры сообщили о поднятии российского флага над Марьинкой.

    Коментарии (19)
    16 декабря 2023, 20:32
    Военкомат Львова начал «мягкую мобилизацию»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Львовский военкомат начал проведение так называемой «мягкой мобилизации», сообщают украинские СМИ.

    Сообщается, что в рамках «мягкой мобилизации» сотрудники центров комплектования на улицах уговаривают прохожих записываться на службу по контракту, рассказывая о ее преимуществах, передает РИА «Новости».

    В пресс-службе Львовского территориального центра комплектования сообщили, что сотрудниками военкомата и представителями десантно-штурмовых войск проводится «ряд агитационных мероприятий по информированию граждан о возможности прохождения военной службы по контракту и её преимуществам».

    Ранее военкоматы и СБУ устроили рейды в крупных ресторанах Киева.

    Коментарии (10)
    16 декабря 2023, 14:24
    FP: Визит Зеленского в США ухудшил ситуацию для Киева
    FP: Визит Зеленского в США ухудшил ситуацию для Киева
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Решение президента Украины Владимира Зеленского о поездке в США было ошибкой, оно поставило Украину на грань, пишет Foreign Policy.

    Внимание республиканцев сосредоточено на кризисе на границе, они не хотят продолжать оказывать финансовую помощь Киеву, а «приехавший в Вашингтон выпрашивать деньги Зеленский только усугубляет ситуацию», говорится в публикации Foreign Policy, передает РИА «Новости».

    Авторы статьи отмечают, что высокопоставленные украинские чиновники неоднократно получали указания от администрации американского лидера Джо Байдена не контактировать с республиканцами в конгрессе во избежание политического давления в будущем. Белый дом также заблокировал попытки лидеров конгресса установить регулярные контакты с Киевом, пишет издание.

    Ранее в США сравнили Зеленского с американским аферистом Бернардом Мэдоффом.

    Коментарии (4)
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