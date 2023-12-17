В Венгрии заявили об отсутствии угрозы НАТО со стороны России

Сийярто: Венгрия считает, что Россия не представляет угрозы для стран ЕС и НАТО

Tекст: Дмитрий Зубарев

Отвечая на вопрос, не боится ли он, что в свете украинского конфликта Россия осуществит нападение на другие страны Европы, Сийярто сказал, что большинство стран ЕС, в том числе на восточном фланге, являются членами НАТО, на которые Россия не нападет, потому что Североатлантический альянс является самым сильным оборонным союзом в мире, передает ТАСС.

Сийярто добавил, что не только Россия, но и никто другой не предпримет нападения на государство, входящее в НАТО.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после победы на Украине. По словам Байдена, если президент России Владимир Путин «возьмет Украину, то он не остановится… он продолжит двигаться и атакует союзника по НАТО».

Напомним, президент России Владимир Путин назвал чушью и фигурой речи высказывания лидера США Джо Байдена о том, что Москва якобы может напасть на НАТО.