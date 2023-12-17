Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить «гетманская булава». Похожая ситуация наступает для Украины сейчас.4 комментария
В Венгрии заявили об отсутствии угрозы НАТО со стороны России
Сийярто: Венгрия считает, что Россия не представляет угрозы для стран ЕС и НАТО
Венгрия не видит угрозы со стороны России другим европейским странам, их безопасность гарантирована участием в НАТО, заявил министр иностранных дел и внешнеполитических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью французскому телеканалу LCI.
Отвечая на вопрос, не боится ли он, что в свете украинского конфликта Россия осуществит нападение на другие страны Европы, Сийярто сказал, что большинство стран ЕС, в том числе на восточном фланге, являются членами НАТО, на которые Россия не нападет, потому что Североатлантический альянс является самым сильным оборонным союзом в мире, передает ТАСС.
Сийярто добавил, что не только Россия, но и никто другой не предпримет нападения на государство, входящее в НАТО.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после победы на Украине. По словам Байдена, если президент России Владимир Путин «возьмет Украину, то он не остановится… он продолжит двигаться и атакует союзника по НАТО».
Напомним, президент России Владимир Путин назвал чушью и фигурой речи высказывания лидера США Джо Байдена о том, что Москва якобы может напасть на НАТО.