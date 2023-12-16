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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Прямая линия Путина показала произошедшие в России перемены

    Прямая линия Путина стала сверкой часов как с российским обществом, так и с внешним миром. Президент где-то максимально прямолинейно, а где-то прозрачным намеком сформулировал ключевые установки политики России.

    23 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Дайте женщине возможность выбрать жизнь

    Особенность нашего (как, впрочем, и мирового) движения pro-choice («за выбор») в том, что выбор мыслится исключительно в одну сторону – выбор аборта. Но в реальности часто бывает ровно наоборот: аборт – это не желание женщины, а результат давления ее окружения.

    40 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России пора плотнее заняться политикой Сербии

    В России часто жалуются на неблагодарное поведение президента Сербии Вучича и главы МИД Дачича. Однако их многовекторная политика имеет ясное обоснование, и ее поддерживает большинство сербов. А чтобы было иначе, России следует прилагать больше усилий для объединения сербских патриотов в один блок, который мог бы сильнее давить на власть.

    11 комментариев
    16 декабря 2023, 10:35

    Омские власти передали комплекс РЭБ подразделению бойца после жалобы Путину

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти Омской области передали комплекс радиоэлектронной борьбы подразделению омича Андрея Никишина, который рассказал президенту Владимиру Путину об их отсутствии, сообщил губернатор Виталий Хоценко.

    Губернатор отметил, что такие комплексы – дорогое и сложное оборудование, но небольшой их запас есть на региональном складе в зоне СВО, передает ТАСС.

    Напомним, штурмовик из Омской области Андрей Никишин попросил обеспечить его подразделение РЭБ-глушилками против дронов. Президент поручил проверить поступившую информацию.

    15 декабря 2023, 14:59
    Путин: Россию ожидают десять лет большой стройки
    Путин: Россию ожидают десять лет большой стройки
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Грядущее десятилетие в стране станет периодом «большой стройки», заявил президент Владимир Путин в ходе железнодорожного съезда в пятницу.

    «Предстоящее десятилетие станет для страны десятилетием большой стройки, больших проектов, в том числе на железной дороге», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что будущее железнодорожного транспорта России – за высокоскоростным пассажирским сообщением.

    Также он отметил, что Российские железные дороги надежно обеспечивают воинские перевозки и поставки на оборонные предприятия.

    Коментарии (53)
    15 декабря 2023, 21:57
    Путин сообщил о росте числа сдающихся в плен украинских военных
    Путин сообщил о росте числа сдающихся в плен украинских военных
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В последнее время зафиксирован резкий рост числа военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ), сдающихся в плен, заявил президент России Владимир Путин.

    «Количество сдающихся в плен военнослужащих украинских войск резко увеличилось», – сказал глава государства на встрече с лидерами фракций Госдумы в пятницу, передает ТАСС.

    Ведется работа по обмену пленными между Россией и Украиной, добавил Путин.

    Как ранее сообщало Минобороны, за последнюю неделю были захвачены и добровольно сдались в плен 82 украинских солдата, 25 из них – за прошедшие сутки.

    Коментарии (26)
    16 декабря 2023, 05:22
    Украинские беспилотники атаковали Курскую область

    Губернатор Старовойт сообщил о повреждении компрессорной станции и ЛЭП украинскими беспилотниками в Курской области

    Украинские беспилотники атаковали Курскую область
    @ Официальный телеграм-канал губернатора Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки украинских беспилотников в Курской области повреждены дома, компрессорная станция и ЛЭП, сообщил глава региона Роман Старовойт.

    Старовойт сообщил в Telegram, что атаке подверглись Дмитриевский и Железногорский районы. Так, в селе Крупец после «трех прилетов» повреждены заборы, окна, крыши в восьми домах. В районе железнодорожного вокзала города Дмитриева повреждена компрессорная станция. В Железногорском районе повреждена ЛЭП, которая питает один из объектов Михайловского ГОКа. Пострадавших нет.

    Напомним, над Крымом было уничтожено более 30 украинских беспилотников. Кроме того, под сильным ракетным обстрелом со стороны вооруженных сил Украины оказался юг Херсонской области.

    Коментарии (20)
    16 декабря 2023, 01:53
    Взрывы прогремели в Киеве

    Взрывы произошли в Киеве и Киевской области

    Взрывы прогремели в Киеве
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве и в Киевской области Украины объявлена воздушная тревога, в столице Украины прозвучали взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Мэр города Виталий Кличко сообщил, что «взрывы слышны в Подольском районе», передает РИА «Новости».

    «Военкоры Русской весны» пишут, что «рои дронов атакуют столицу Украины», над городом «проносятся» «Герани».

    СМИ сообщали о взрывах в Киевской области.

    Воздушная тревога также была объявлена в Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях, в контролируемых украинскими силами районах Херсонской области, передает ТАСС.

    Напомним, в ночь на пятницу взрывы произошли в Хмельницкой области Украины и в Харькове.

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    15 декабря 2023, 22:47
    Путин предложил вернуть флаг царского корабля «Александр III» на одноименную АПЛ

    Путин предложил вернуть из музея флаг дореволюционного корабля «Александр III» на одноименную АПЛ

    Путин предложил вернуть флаг царского корабля «Александр III» на одноименную АПЛ
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Флаг последнего дореволюционного российского флагмана «Александр III» следует вернуть из музея и передать на новый одноименный подводный крейсер, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин отметил, что следует с «коллегами в музее договориться и вернуть его на новый атомный подводный крейсер». По его мнению, «это будет справедливо», передает РИА «Новости».

    Андреевский флаг корабля «Александр III» был спущен, когда после Гражданской войны барон Петр Врангель увел флот в Турцию, а позднее – в Африку. Флаг попал в Австралию, но несколько лет назад его удалось вернуть в Россию.

    Напомним, 11 декабря в Северодвинске Путин принял участие в церемонии поднятия российского флага на атомной подводной лодке «Красноярск» и атомном подводном крейсере «Император Александр III».

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    15 декабря 2023, 15:55
    Путин: Решение о строительстве Крымского моста принималось еще при Николае II и Сталине
    Путин: Решение о строительстве Крымского моста принималось еще при Николае II и Сталине
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вопрос строительства Крымского моста рассматривался еще при императоре Николае II и при лидере СССР Иосифе Сталине, заявил президент России Владимир Путин на Съезде железнодорожников.

    «Я думаю, что такое историческое решение по строительству принималось и до нас. Первое такое решение было принято Николаем II, второе решение – Иосифом Виссарионовичем Сталиным», – сказал российский лидер, комментируя слова главы РЖД Олега Белозерова о строительстве моста, передает ТАСС.

    Путин добавил, что Россия реализовала это решения «здорово, с блеском». Глава государства также поблагодарил работников железной дороги за мужество и героизм в ситуациях с атаками на Крымский мост.

    «А что касается перевозок и тех известных событий, которые были на [Крымском] мосту, то здесь, конечно, особая благодарность железнодорожникам, особая. Я не буду вдаваться в детали, но они проявили мужество и героизм в прямом смысле этого слова. И за это им отдельные слова благодарности», – сказал Путин.

    Ранее Путин отметил рост пассажиропотока в Крым.

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    15 декабря 2023, 22:30
    Зюганов предложил выпороть того, кто позволил Путину выйти на мороз без шапки

    Зюганов предложил выпороть того, кто допустил участие Путина в церемонии поднятия флага на АПЛ без шапки

    Зюганов предложил выпороть того, кто позволил Путину выйти на мороз без шапки
    @ Кирилл Иодас/пресс-служба администрации губернатора и правительства Архангельской области/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что человека, который допустил выступление президента России Владимира Путина на улице в мороз без головного убора, следует выпороть.

    «Я извиняюсь, я бы выпорол того, кто вас выпустил без шапки», – заявил Зюганов, указав, что температура воздуха – минус 15 градусов. Лидер КПРФ сказал, что в ситуации, когда продолжается военный конфликт, здоровье главнокомандующего – «это здоровье нации». «Мы им сделаем замечание», – приводит слова Зюганова РИА «Новости».

    Глава Российского государства Владимир Путин с улыбкой сказал, что «и на свой счет принимает замечания». «Выпорем – это мы легко, это у нас не заржавеет за этим, это мы умеем», – пошутил Путин.

    Напомним, речь идет об участии Путина в церемонии поднятия российского флага на атомной подводной лодке «Красноярск» и атомном подводном крейсере «Император Александр III», которая состоялась 11 декабря в Северодвинске.


    Коментарии (11)
    15 декабря 2023, 22:59
    Путин сообщил об отмене комиссии за оплату ЖКХ для льготников и пенсионеров

    Путин сообщил о решении властей России распространить отмену комиссии за оплату ЖКХ на всех пенсионеров и льготников

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин заявил, что оговорился, когда сообщал об отмене комиссии за оплату ЖКХ для пенсионеров. Он пояснил, что данная мера коснется всех льготников и пенсионеров.

    Путин напомнил, что «сообщил об отмене прежнего решения взимать комиссионные при уплате за ЖКХ». Он отметил, что говорил о соответствующем решении «в отношении пенсионеров». «На самом деле, решение было принято в отношении льготных категорий граждан», – приводит его слова ТАСС.

    Как пояснил Путин, «исходили из того, что пенсионеры, как правило, льготники». Однако, указал он, не все пенсионеры являются таковыми. «Но поскольку я сказал про пенсионеров, будем считать, что я оговорился», – заявил президент.

    Он сообщил, что кабмин «после этого принял решение распространить это решение на всех пенсионеров». Как отметил Путин, «польза от этих прямых линий очевидна». Он назвал свою оговорку «хорошей».

    Напомним, в ходе прямой линии и пресс-конференции президент заявил об отмене для пенсионеров комиссии за уплату ЖКХ. Ведущий Павел Зарубин спросил у него: «А вот разве это правильно, что за примитивную услугу (оплата ЖКХ), нужно еще платить комиссию банку?» «Это неправильно, особенно если это касается пенсионеров. И решение только что принято, комиссия уплачиваться пенсионерами не будет», – ответил Путин.

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    16 декабря 2023, 10:16
    Bloomberg: Путин высмеял отдаление Запада от финансовых проблем Украины

    Bloomberg: Путин высмеял Зеленского из-за нерешительности Запада в вопросе финансовой помощи Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин высмеял украинского президента Владимира Зеленского из-за нерешительности Запада в вопросе финансовой помощи Украине, сообщает Bloomberg.

    Издание подчеркивает, что в ходе прямой линии Путин отметил, что помощь Киеву «помаленьку заканчивается», а Зеленский сейчас находится среди множества финансовых проблем, передает РИА «Новости».

    Также в статье говорится о том, что представители Запада поменяли свое отношение к Зеленскому, после того, как стала известна правда о неудачном контрнаступлении ВСУ.

    Как ранее писал The New Yorker, отказ американского конгресса согласовывать финансовую помощь Киеву станет «рождественским подарком» российскому лидеру.

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    16 декабря 2023, 00:02
    Юг Херсонской области оказался под сильным ракетным обстрелом

    Украинские войска устроили сильный ракетный обстрел юга Херсонской области

    Юг Херсонской области оказался под сильным ракетным обстрелом
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Генический округ на юге Херсонской области оказался под сильным ракетным обстрелом со стороны вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    Сальдо сообщал в Telegram о 15 целях, сбитых российской ПВО. Он призвал местное население быть осторожнее, поскольку на землю падают обломки.

    Первые разрывы над Геническом прозвучали около 20.30 мск. Сообщалось о работе ПВО над Геническом, над акваторией Сиваша и Азовского моря, а также над Арабатской стрелкой, передает РИА «Новости».

    Напомним, Минобороны России сообщило, что российская ПВО уничтожила над Крымским полуостровом 26 украинских беспилотников самолетного типа.

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    15 декабря 2023, 14:42
    СПбГУ подтвердил, что дипфейк с Путиным организовал студент вуза

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Дипфейк с президентом Владимиром Путиным на прямой линии с главой государства устроил именно студент Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ), подтвердили в вузе.

    Университет не участвовал в подготовке дипфейка, но руководству учреждения удалось выяснить, кто является автором обращения, в котором к президенту обратился его цифровой «двойник», указали в СПбГУ, передает ТАСС.

    Там пояснили, что это не студент первого курса, учащийся с высокими оценками, он преуспевает в учебе. Данные студента не разглашаются.

    В вузе пояснили, что в СПбГУ большое внимание уделяется развитию образовательных направлений и научных исследований, связанных с ИИ, специалистов готовят математики, программисты, менеджеры, экономисты и другие эксперты.

    Напомним, в ходе прямой линии и пресс-конференции с президентом Владимиром Путиным в среду один из обратившихся показал дипфейк с лицом главы государства.

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    15 декабря 2023, 18:55
    Политолог: Качество жизни россиян растет с развитием транспортной инфраструктуры страны

    Политолог Линдигрин: Во всех социально-экономических процессах так или иначе участвует транспортная инфраструктура

    Политолог: Качество жизни россиян растет с развитием транспортной инфраструктуры страны
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Железнодорожная сфера России – одна из наиболее развитых в мире. Немаловажную роль в этом играет программа, действующая при поддержке главы государства. Строятся новые магистрали, мосты, тоннели, на Транссибирской магистрали и БАМе увеличивается грузопоток, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Наталья Линдигрин. Ранее президент Владимир Путин выступил на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда.

    «Чем лучше в стране развита транспортная инфраструктура, тем выше качество жизни граждан. Ведь тут речь идет как о пассажирских, так и грузоперевозках. Практически во всех социально-экономических процессах так или иначе участвует транспортная инфраструктура», – напомнила Наталья Линдигрин, гендиректор АНО «Институт региональных проблем».

    «И транспортная отрасль России является одной из наиболее развитых в мире.  Благодаря железным дорогам жители нашей страны могут добраться до самых отдаленных уголков государства. Немаловажную роль в этом играет программа развития, действующая при поддержке президента. Строятся новые магистрали, мосты, тоннели, на Транссибирской магистрали и БАМе увеличивается грузопоток», – указала она.

    «Президент ставит новые масштабные задачи: полноценная модернизация инфраструктуры отрасли, широкое внедрение инновационных технологий, создание крупных логистических узлов и безопасных комфортных транспортных средств, подготовка квалифицированных кадров», – детализировала собеседница.

    «Таким образом можно сказать, что, несмотря на жесткий санкционный режим, транспортная система в России работает и продолжает эффективно обеспечивать экономику и производственный комплекс, а также жителей всеми необходимыми товарами и услугами», – резюмировала политолог.

    В пятницу президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда. В режиме телемоста он пообщался с представителями предприятий и социальных объектов ОАО «РЖД», а также по видеосвязи принял участие в вводе в эксплуатацию двух железнодорожных объектов: Керакского тоннеля – самого длинного на Забайкальской железной дороге, и железнодорожной линии Выходной – Лавна в Мурманской области, сообщает Кремль.

    «Наша железнодорожная сеть занимает первое место в мире по интенсивности использования, обеспечивает 87% грузооборота страны и примерно треть пассажиропотока. Железными дорогами России пользуются свыше миллиарда пассажиров в год. Такие впечатляющие цифры», – указал президент.

    «Сегодня по железным дорогам курсирует свыше 1,3 млн грузовых вагонов – больше, чем когда-либо за всю нашу историю. Причем вагонный парк России – один из самых молодых в мире: средний возраст – около 13 лет. А в ближайшие три-четыре года предстоит полностью завершить обновление парка пассажирских вагонов», – сообщил Путин.

    Глава государства рассказал, что в России будет создана целая сеть высокоскоростных железных дорог, которая позволит значительно сократить время в пути между крупными городами. В перспективе такие магистрали дойдут в том числе до Луганска и Донецка.

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    15 декабря 2023, 23:29
    Нечаев предложил Путину ввести переходный период по утильсбору до января

    Глава партии «Новые люди» Нечаев предложил Путину ввести переходный период по утилизационным сборам до января

    Tекст: Антон Антонов

    Глава партии «Новые люди» Алексей Нечаев обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением ввести переходный период по утилизационным сборам на автомобили до января. Путин согласился рассмотреть возможность продлить переходный период.

    Нечаев на встрече лидеров думских фракций с президентом отметил, что некоторые люди заказали машину из-за границы до введения нового утильсбора, в результате «при покупке был сбор 5 тыс. рублей, а сейчас нужно заплатить 528 тысяч», передает РИА «Новости».

    Как заявил Нечаев, людей, оказавшихся в подобной ситуации, «несколько тысяч». «Правила изменились пока машина была в пути. Было бы здорово, чтобы мы пошли им навстречу и переходный период (ввели) до 1 января… февраля», – сказал он.

    Путин сказал, что «закон обратной силы не имеет, поэтому если сама сделка купли-продажи состоялась до введения этого нового утильсбора», то «облагать людей дополнительно не должны», пишет «Российская газета».

    Напомним, в России с 1 августа повысили утилизационный сбор на импортируемые в страну легковые, легкие коммерческие (LCV), грузовые автомобили и автобусы.

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    15 декабря 2023, 23:48
    ПВО сбила над Крымом 26 украинских беспилотников
    ПВО сбила над Крымом 26 украинских беспилотников
    @ NASA/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Российская ПВО уничтожила над Крымским полуостровом 26 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    Киевский режим предпринял попытку устроить террористическую атаку в период с 20.30 до 22.30 мск, сообщило ведомство в Telegram.

    Напомним, сообщалось, что в Севастополе сработала система ПВО, над морем был сбит беспилотный летательный аппарат. Российские расчеты ПВО также  уничтожили четыре дрона над Курской областью.

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    15 декабря 2023, 16:48
    Путин открыл железнодорожные объекты в Амурской и Мурманской областях

    Путин принял участие в открытии двух железнодорожных объектов в России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в пятницу по видеосвязи поучаствовал в открытии железнодорожных объектов в Амурской и Мурманской областях.

    Глава государства по видеосвязи принял участие в открытии нового Керакского тоннеля, самого длинного на Забайкальской железной дороге, расположенного в Амурской области, передает ТАСС.

    Первый Керакский тоннель построили в 1910 году, но в 2010 году он был признан аварийным, а его ремонт – нецелесообразным. Возведение нового тоннеля начали в 2021 году.

    Президент выразил благодарность строителям, инженерам и всем, кто работал над проектом. «Переключиться с тоннеля 1911 года на современный объект – это много значит для нас вообще, а для сегодняшней ситуации – в частности. С учетом роста значимости Восточного полигона. Здорово. Результат хороший», – сказал Путин.

    Также глава государства по видеосвязи поучаствовал в открытии железнодорожной линии Выходной – Лавна (Мурманская область) к морскому порту в Кольском заливе. Полностью ввести в эксплуатацию линию Выходной – Лавна планируют в 2024 году. В 2022 году правительство поручило РЖД завершить строительство линии, с 2014 года его строили частные компании.

    Путин заявил, что не сомневался в силах железнодорожных рабочих. Он призвал проанализировать возможность дальнейшего развития этого участка.

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