Человеку, который повелся на очередного колдуна и выложил ему все свои сбережения за защиту от сглаза и порчи, потом очень стыдно. И он не хочет это афишировать, а уж тем более обращаться в суд по поводу того, что его «колдун обманул».10 комментариев
ЦБ назвал сроки отмены высокой ключевой ставки
Набиуллина: Ключевая ставка будет оставаться высокой столько времени, сколько потребуется
Банк России будет держать ставку на высоком уровне столько времени, сколько потребуется для устойчивого замедления роста цен и снижения инфляционных ожиданий, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
По ее словам, Банк России будет устанавливать ключевую ставку так, чтобы вернуть инфляцию к цели в конце 2024 года. Набиуллина добавила, что пока не станет понятно, что складываются тенденции к замедлению роста цен и снижению инфляционных ожиданий, ключевая ставка будет оставаться высокой столько времени, сколько потребуется, передает ТАСС.
Ранее пятницу Центробанк на последнем заседании в 2023 году повысил ключевую ставку до 16%.