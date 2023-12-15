Человеку, который повелся на очередного колдуна и выложил ему все свои сбережения за защиту от сглаза и порчи, потом очень стыдно. И он не хочет это афишировать, а уж тем более обращаться в суд по поводу того, что его «колдун обманул».0 комментариев
«Читай-город – Буквоед» поставил на паузу продажу книг Акунина и Быкова
Продажи книг писателей Бориса Акунина и Дмитрия Быкова (иноагент) приостановили в розничной сети «Читай-город – Буквоед» из-за их высказываний против России, сообщили в сети.
Приостанавливаются продажи книг Акунина и Быкова, тиражи изымут с полок, такое решение обусловлено недавними высказываниями писателей, которые получили широкую огласку в СМИ, заявили в сети, передает ТАСС.
«Читай-город – Буквоед» переслал запрос в издательство и юристам для правовой оценки. В издательстве АСТ указали, что решили приостановить распространение книг обоих писателей.
Гендиректор АСТ Павел Грибков отметил, что публичные заявления Акунина и Быкова требуют правовой оценки. До того, как ситуация не прояснится, отгрузку книг не возобновят.
Напомним, писатель Быков в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом) сказал, что не имеет претензий к киевскому режиму из-за убийства российских граждан.
Акунин же в беседе с теми же пранкерами отметил, что в ЕС нужно сделать программу по помощи релокации бежавшим из российской армии.