Стилист Лисовец: Бренд Yeezy с Гошей Рубчинским ждет большой успех

Tекст: Татьяна Косолапова

Российский дизайнер Гоша Рубчинский назначен на пост главного дизайнера бренда одежды и обуви Yeezy. Об этом сообщил основатель бренда рэпер Канье Уэст, подчеркнув, что «приход легендарного российского дизайнера в ведущий мировой бренд стал важным достижением в истории дизайна».



«С Гошей Рубчинским я знаком лично, он очень интересный человек и талантливый дизайнер. И его назначение на эту должность для меня неудивительно, потому что у Гоши есть абсолютно свое видение, которое не похоже ни на одного другого дизайнера», – говорит Лисовец.

Он подчеркивает, что и сам рэпер Канье Уэст, который является основателем Yeezy, «занимательная личность», за развитием которой интересно наблюдать. При этом, несмотря на большую популярность, в последние 2-3 года бренд стал повторяться, не выдавал ничего нового, поэтому ему были просто необходимы перемены.

«Это для меня нисколько не удивительно еще потому, что я понимал, что рано или поздно мы и весь модный мир, опять будем продолжать восхищаться творениями и идеями Гоши. На мой взгляд, это очень хорошая тенденция для России, потому что Гоша – один из самых талантливых и интересных российских дизайнеров», – говорит стилист.

По словам собеседника, Рубчинский во всех своих прошлых коллекциях использовал эстетику Советского Союза, при этом все его работы выглядели «современно, красиво и вкусно».

«И до этого дня эта эстетика была непонятна западному миру, здорово, что на нее обратили внимание. Я думаю, что с приходом Гоши Yeezy ждет большой успех, бренд вернет свои позиции и будет очень хорошо продаваться. У двух талантливых людей должен получиться достаточно интересный продукт», – заключил Лисовец.

Ранее в Москве в рамках BRICS+ Fashion Summit прошли показы брендов из Турции, Китая и России, в парке «Зарядье» провели показ турецкого бренда Arzu Kaprol, хэдлайнера Стамбульской недели моды.