В Москве на BRICS+ Fashion Summit показали турецкий, китайский и российский бренды

В Государственном историческом музее (ГИМ) свою коллекцию представил китайский бренд нестандартной классики CHNNYU. В Российской государственной библиотеке (РГБ) прошел показ бренда Alena Akhmadullina, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Арзу Капрол – турецкий дизайнер одежды. В 1995 году она основала дизайн-студию и с тех пор продолжает активную работу. Кроме того, она стала первопроходцем в области создания технологий для одежды.

В 2021 году она возглавила компании, ориентированные на технологическую моду, Bilisim Vadisi Wearable Technologies и YASTED. В 2022 году она разработала защитную одежду для турецких ученых, работающих в антарктической экспедиции. Бренд Arzu Kaprol играет с архитектурными формами и экспериментирует с фасоном и материалами. На подиуме можно было увидеть множество изделий из кожи

Бренд CHNNYU был основан в Сямыне в 2014 году. С тех пор дизайнер бренда Чен Ю выигрывал в различных престижных конкурсах (China’s best womenswear designer, China Jinding Award nominated designer). В Москву бренд CHNNYU приехал со специально изготовленной для показа на BRICS+ Fashion Summit коллекцией.

Второй день BRICS+ Fashion Summit начался с нового трека деловой программы. Трек «Предпринимательство» состоял из 11 дискуссий, одной пленарной сессии и трех TED-выступлений. Лекции фэшн-экспертов прошли в Большом, Малом и Открытом залах МКЗ «Зарядье».

На BRICS+ Fashion Summit открыт В2В-шоурум, где представлены более 120 дизайнеров из разных стран. Программа продолжилась уже традиционным фэшн-интенсивом. Также прошли показы модных брендов и Московская ночь моды. Участники саммита смогут посетить фестиваль короткометражек World Fashion Shorts в центре дизайна Artplay (мультимедийный зал), а после обсудить фильмы с экспертами.

В среду прошли сессии «Гонка за место на орбите. Громкие открытия, или офлайн-магазин как заявление». На дискуссионной программе форума спикеры обсудили важность флагманских магазинов в модной индустрии. Основной вопрос сессии: «Как наличие и дизайн флагманского магазина формирует образ бренда и влияет на аудиторию?»

«Для начала я хочу провести различия между флагманским магазином и обычным. Флагманский магазин – это магазин монобренда, где чаще всего есть лишь одна коллекция, а в обычном – мы можем наблюдать сразу несколько брендов и коллекций. Однако важно, чтобы флагманский магазин не замыкался только на одежде, это должно стать для посетителей неким общим впечатлением от бренда, то есть должен быть и дизайн, и искусство», – сказал президент GDS Group и директор Sari Spazio Джулио Ди Сабато.