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    Зеленский еще надеется, что переход к обороне поможет ему выиграть время и сохранить власть. Но и внешние, и внутренние факторы говорят о том, что это получится вряд ли.

    2 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Путин – точка опоры не только для России

    Мир вступил в критическую стадию противоборства с Западом и лишения его полутысячелетней гегемонии. Огромное количество планов, договоренностей и ожиданий других стран и их лидеров завязано лично на Владимире Путине.

    27 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов МОК променял спорт на политику

    Некоторые оптимисты обрадовались, когда МОК таки объявил, что российские и белорусские спортсмены отправятся на Олимпиаду в Париж. Казалось бы, счастье близко. Но нет.

    7 комментариев
    11 декабря 2023, 21:07

    Социолог: В Арктике колоссальные возможности для экономики, логистики и укрепления обороны

    Социолог Потуремский: Развитие потенциала Арктики является приоритетом для Путина

    Социолог: В Арктике колоссальные возможности для экономики, логистики и укрепления обороны
    @ Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Арктическая зона для России – это не только судоходство, стратегически важные объекты и добыча ископаемых, но и возведение полноценных городов с растущим уровнем жизни. Поэтому Арктика является приоритетной темой в повестке президента, сказал газете ВЗГЛЯД социолог Виктор Потуремский. Ранее Владимир Путин в Архангельске провел совещание по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны.

    «Во-первых, давайте зафиксируем, что Арктика – это безусловная зона интересов России. Огромная территория Арктической зоны делает нашу страну ключевым игроком в регионе. У нас есть история освоения Арктики, есть традиции, связанные с ней, есть технологии для возведения там самой сложной и необходимой инфраструктуры», – пояснил Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР).

    «Для нас Арктическая зона – это не только судоходство, не только стратегически важные объекты или добыча ископаемых, но и возведение полноценных городов. И мы используем далеко не весь потенциал Арктики. Это регион с колоссальными возможностями в развитии экономики, укрепления обороны и расширения логистики. Поэтому Арктика является приоритетной темой в повестке президента», – детализировал он.

    «Все перспективы России в Арктике безусловно связаны с улучшением качества жизни людей. Наши ресурсы, технологии, накопленный опыт должны работать на решение этих задач и на достижение результата. Нужно активнее внедрять апробированное на Дальнем Востоке формирование новой экономики», – подчеркнул аналитик.

    «Я имею в виду мастер-планы развития опорных населенных пунктов, создание в моногородах ранее не свойственных им сфер: расширение сектора сервисной экономики, укрепление малого и среднего предпринимательства, изменение облика арктических городов и поселков, развитие туризма и благоприятной городской среды, а также совершенствование арктической ипотеки», – сказал спикер.

    «Несмотря на специфику региона, я уверен, что в Арктике возможно создание такой вполне благоприятной городской среды. Помимо этого, у нас есть опыт арктического и даже антарктического туризма. Это вопрос развития инфраструктуры. Если будут условия – люди поедут. Там очень много привлекательного – начиная от северного сияния, любимого нашими юго-восточными соседями, и заканчивая уникальной природой, ландшафтом и всем, что с этим связано», – напомнил политолог.

    «Как социолог, могу сказать, что жители и власти региона разделяют рабочий настрой и позитив в отношении развития региона по множеству направлений. Что касается запросов, то ключевые здесь – улучшение качества жизни, расширение социального пакета. Также важна тема транспортной доступности. Поэтому со стороны местных жителей высок запрос на субсидирование транспортных расходов», – резюмировал Потуремский.

    Напомним, в понедельник президент России в Архангельске провел совещание по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны. Также в режиме видеоконференции провел встречу с участниками программы «Арктическая ипотека». Один из участников попросил главу государства рассмотреть возможность увеличения суммы верхнего потолка по ипотеке, чтобы можно было взять квартиру побольше.

    «Согласен. Это конкретное предложение по ипотечным кредитам в Арктической зоне. Думаю, что мы обсудим. И я с вами согласен, так надо и сделать, надо поднять эту планку, маловат выбор, абсолютно», – сказал Путин. Кроме того, президент пообещал расширить арктическую ипотеку для участников СВО.

    Говоря об увеличении возраста для арктической ипотеки работникам оборонных предприятий и их семей, Путин сообщил, что обсудит такую возможность с коллегами и примет решение. «Вообще, что касается работников оборонных предприятий, мы должны закреплять людей на тех предприятиях и рабочих местах, где они работают. Это всегда важно для решения очень важных, острых задач, которые стоят перед государством в целях повышения оборонной способности», – отметил президент.

    Кроме того, глава государства поддержал идею снижения стажа работы для получения арктической ипотеки, добавив, что данная ипотека под 2% позволяет закрепляться на тех территориях, где люди бы хотели жить. Кроме того, он указал: арктическую ипотеку нужно расширить на молодых врачей и педагогов вне зависимости от стажа работы в арктических регионах. По словам Путина, улучшение качества жизни людей – ключ к увеличению численности населения на арктических территориях страны, сообщает РИА «Новости».

    «Арктическая зона России – это почти треть территории нашей страны. Здесь полностью или частично располагается девять субъектов Федерации, проживает чуть больше 2,4 млн человек. И повторю, наша главная задача – добиться заметного улучшения качества жизни людей. А значит, необходимо повысить эффективность региональных систем здравоохранения, образования, транспорта и жилищно-коммунальной сферы. Создать условия для притока дополнительных инвестиций, роста туризма, для появления квалифицированных рабочих мест», – подчеркнул он.

    Помимо этого, Путин напомнил, что в Архангельске есть такие строения, которые «на бок ложатся», а они не попали в категорию ветхих, надо обратить на это внимание и решить, как первоочередную задачу.

    В целом Путин подчеркнул: «Арктическая зона имеет для нас особое, стратегическое значение, это регион с колоссальными экономическими возможностями. С ним мы во многом связываем укрепление энергетического потенциала нашей страны, расширение логистических возможностей, обеспечение национальной безопасности и обороны, и потому дальнейшее комплексное освоение и обустройство этих территорий является для нас неоспоримым приоритетом».

    Напомним, ранее в ходе поездки в Архангельск и Северодвинск Путин принял участие в церемонии подъема военно-морского флага на атомоходах «Красноярск» и «Император Александр III».

    9 декабря 2023, 03:08
    В Белом доме прокомментировали участие Путина в выборах президента

    Кирби об участии Путина в выборах президента: Это будет гонка, что надо

    В Белом доме прокомментировали участие Путина в выборах президента
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Представитель Белого дома Джон Кирби, комментируя участие Владимира Путина в выборах президента России, заявил, что «будет гонка, что надо».

    Кирби прокомментировал со смехом сообщения об участии Путина в выборах президента России. Он заявил, что все, что он может сказать об этом: «Это будет гонка, что надо», передает РИА «Новости».

    Ранее Владимир Путин объявил о своем участии в президентских выборах, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. О своем решении Путин рассказал герою Донецкой народной республики (ДНР), спикеру парламента ДНР Артему Жоге, который командует легендарным батальоном «Спарта». Короткая беседа произошла во время неформального общения Путина в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца с участниками церемонии награждения медалями «Золотая Звезда» Героев России.

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    10 декабря 2023, 13:06
    Путин заявил об «оборзевших» властях Украины

    Путин: Власти Украины оборзели, объявив русских некоренным народом

    Путин заявил об «оборзевших» властях Украины
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские власти «совсем оборзели», объявив русских некоренным народом на Украине, заявил президент России Владимир Путин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

    Отрывок из программы в своем Telegram-канале опубликовал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

    «Никогда ничего подобного мы не делали бы, если бы не начали уничтожать Россию на наших исторических территориях на Украине, изгонять людей оттуда. Объявили русских некоренной нацией на Украине. Совсем с ума сошли? Совсем, как бы сказать попроще, оборзели?» – сказал Путин.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что для героев страны определяющее качество – это честь, чувство долга и любовь к Родине.

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    11 декабря 2023, 02:45
    Саудовский принц оценил визит Путина в Эр-Рияд

    Саудовский принц Турки Аль-Фейсал назвал визит Путина в Эр-Рияд доказательством доверительных отношений двух стран

    Саудовский принц оценил визит Путина в Эр-Рияд
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию доказывает, что между странами сформировались «глубинные, доверительные отношения», заявил председатель совета директоров Центра исследований и исламоведения имени Короля Фейсала, саудовский принц Турки Аль-Фейсал.

    Как отметил Турки Аль-Фейсал, совместное заявление Путина и наследного принца Саудовской Аравии Сальмана Аль Сауда показывают, что эти отношения «востребованы и будут развиваться», передает РИА «Новости».

    Турки Аль-Фейсал указал на «общие подходы» России и Саудовской Аравии к ряду вопросов, касающихся Палестины. По его словам, Саудовская Аравия возглавила усилия арабо-мусульманской дипломатии по прекращению нынешнего конфликта вокруг сектора Газа и «важно, что эти усилия поддержаны» Россией и Путиным.

    В среду президент России Владимир Путин посетил Абу-Даби, где провел переговоры с главой ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, а затем в Эр-Рияде его ждала встреча с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.


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    10 декабря 2023, 16:19
    Путин и Нетаньяху обсудили Газу и Иран

    Канцелярия Нетаньяху раскрыла детали переговоров с Путиным

    Путин и Нетаньяху обсудили Газу и Иран
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху ситуацию в секторе Газа и регионе, российско-иранское сотрудничество и позицию РФ.

    Как сообщила канцелярия израильского премьера, в ходе прошедшего в воскресенье телефонного разговора с Путиным Нетаньяху раскритиковал позицию представителей России в ООН и других форумах в отношении Израиля, передает ТАСС.

    Премьер Израиля отметил, что «любая страна, которая подвергнется преступной террористической атаке, подобной той, которую пережил Израиль, будет действовать с не меньшей силой, чем та, с которой действует Израиль», добавили в канцелярии.

    В ходе переговоров Нетаньяху поблагодарил российского лидера за меры, предпринятые для освобождения из сектора Газа находившегося в заложниках у ХАМАС израильтянина, имеющего также гражданство России. Кроме того, он попросил Россию оказать давление на Красный Крест в вопросе посещений заложников из Израиля и обеспечения их лекарствами.

    Как ранее сообщила израильская радиостанция Kan, телефонные переговоры Путина и Нетаньяху продлились 50 минут.

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    11 декабря 2023, 15:50
    Путин рассказал о планах пополнения ВМФ новыми подлодками

    Путин: ВМФ будут переданы три ракетоносца «Борей-А», строятся пять подлодок «Ясень-М»

    Путин рассказал о планах пополнения ВМФ новыми подлодками
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Три ракетоносца «Борей-А» в ближайшие годы будут переданы Военно-морскому флоту, сейчас строятся еще пять подводных лодок «Ясень-М», на завершающем этапе находится создание атомного крейсера «Архангельск», сообщил президент Владимир Путин.

    «В ближайшие годы в рамках государственной программы вооружений только со стапелей легендарного «Севмаша» должны быть спущены на воду и переданы Военно-морскому флоту еще три стратегических ракетоносца класса «Борей-А», – передает РИА «Новости» слова Путина на церемонии поднятия российского флага на атомной подводной лодке «Красноярск» и атомном подводном крейсере «Император Александр III».

    «Одновременно строятся пять подводных лодок класса «Ясень-М», в том числе на завершающем этапе находится атомный крейсер «Архангельск», – добавил президент.

    Ранее президент Владимир Путин прибыл в Архангельскую область, в город Северодвинск, где находится крупнейший судостроительный комплекс России – «Севмаш».

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    11 декабря 2023, 15:43
    Путин: Ракетоносцы «Александр III» и «Красноярск» не имеют себе равных

    Tекст: Ольга Иванова

    Ракетоносцы «Александр III» и «Красноярск» не имеют себе равных, заявил президент России Владимир Путин во время церемонии поднятия флагов на атомных подводных лодках.

    «Приветствую вас в этот знаменательный день – день, когда на атомных подводных крейсерах «Император Александр III» и «Красноярск» поднимаются военно-морские флаги, и эти грозные, не имеющие равных в своем классе ракетоносцы начинают службу в составе нашего Военно-морского флота», – цитирует его РИА «Новости».

    Путин отметил, что подводные ракетоносцы уже скоро заступят на боевое дежурство, сообщает ТАСС. «Уже в скором времени подводные ракетоносцы «Император Александр III» и «Красноярск» начнут нести вахту на Тихоокеанском флоте, охранять дальневосточные рубежи Отечества», – сказал он.

    Ранее сообщалось, что Путин принимает участие в церемонии подъема военно-морского флага на атомоходах «Красноярск» и «Император Александр III», которая ознаменует их принятие в состав Военно-морского флота России.

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    10 декабря 2023, 11:51
    Путин заявил о роли бойцов СВО в будущем России
    Путин заявил о роли бойцов СВО в будущем России
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Участники специальной военной операции сражаются за будущее России, заявил глава государства Владимир Путин.

    «От вашей боевой работы очень многое зависит в будущем России. Это очевидный факт», – сказал Путин в беседе после вручения медалей «Золотая Звезда» по случаю Дня героев Отечества, фрагмент которой опубликовал журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

    Глава государства назвал приоритетом сохранение жизни бойцов на передовой и отметил сложность будней на фронте.

    «Я знаю, там непросто. Жизнь на фронте, когда эти [БПЛА] летают как мухи над головой. Это все гораздо сложнее и прозаичнее, чем бокал шампанского при награждении звездами Героев РФ в кремлевских дворцовых павильонах. Конечно, все сложнее», – сказал он.

    Ранее Путин назвал поддержку участников специальной военной операции одним из главных вопросов для Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

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    9 декабря 2023, 14:19
    Стало известно, о чем просят Путина россияне перед «Итогами года»

    Россияне попросили Путина помочь с оказанием медицинской помощи в регионах

    Стало известно, о чем просят Путина россияне перед «Итогами года»
    @ Алексей Никольский/РИА Новост

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские граждане в обращении к «Итогам года» попросили президента Владимира Путина помочь с открытием музея в Чебоксарах, оказанием медпомощи в Новосибирской и Оренбургской областях.

    Вопросы и обращения к главе государства поступают на сайт москва-путину.рф, передает РИА «Новости».

    Авторы одного из обращений попросили президента открыть Музей города в Чебоксарах, в 2024 году населенному пункту исполняется 550 лет.

    Житель Бердска в Новосибирской области сообщил в обращении, что в государственных учреждениях не хватает медиков. В Оренбургской области пожаловались на отсутствие врачей и автобусов в сторону больницы.

    Жители поселка Юго-Камский в Пермском крае заявили о нехватке очистных сооружений. Учащиеся Кузнецкого филиала Пензенского областного медицинского колледжа попросили Путина проконтролировать ремонт и реставрацию здания.

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    10 декабря 2023, 14:29
    Путин: Российская промышленность набирает обороты

    Путин: Российская оборонная промышленность набирает обороты

    Путин: Российская промышленность набирает обороты
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин заявил, что оборонная промышленность набирает обороты, а у другой стороны ресурсы иссякают, поскольку нет ни собственной базы, ни денег, ни идеологии.

    «Все грамотнее и грамотнее. Это очевидно. Промышленность набирает оборот, в разы больше начали производить. Знаю, что еще не все хватает», – передает РИА «Новости» слова Путина во время общения с участниками церемонии награждения Героев России.

    «Но у них иссякает, у них нет собственной базы. Когда нет собственной базы, ни идеологии нет собственной, ни промышленности собственной, ни денег нету собственных, ничего нет собственного, тогда нет будущего. А у нас есть», – сказал Путин в программе «Москва. Кремль. Путин».

    Отрывок из программы в своем Telegram-канале опубликовал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

    Ранее Путин заявил, что участники специальной военной операции сражаются за будущее России.

    Коментарии (7)
    11 декабря 2023, 15:21
    Путин принял участие в церемонии поднятия флага на новых атомоходах ВМФ

    Путин участвует в церемонии принятия новых атомоходов в состав ВМФ

    Путин принял участие в церемонии поднятия флага на новых атомоходах ВМФ
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин принимает участие в церемонии подъема военно-морского флага на атомоходах «Красноярск» и «Император Александр III», которая ознаменует их принятие в состав Военно-морского флота России.

    «Красноярск» – вторая из многоцелевых атомных подводных лодок (АПЛ) проекта «Ясень-М», передает ТАСС. Относится к четвертому поколению атомоходов. Заложена 27 июля 2014 года. Атомный подводный крейсер «Император Александр III» – третий серийный корабль проекта «Борей-А». Относится к четвертому поколению атомоходов. Заложен 18 декабря 2015 года.

    Инициатива присвоения кораблю имени императора Александра III принадлежит Путину. Эту идею президент высказал в 2014 году во время встречи с деятелями культуры в Ялте. Тогда Владимир Мединский, занимавший пост министра культуры, передал главе государства отреставрированный Андреевский флаг с последнего корабля Русского императорского флота, который также назывался «Император Александр III».

    Ранее президент Владимир Путин прибыл в Архангельскую область, в город Северодвинск, где находится крупнейший судостроительный комплекс России – «Севмаш».

    Коментарии (9)
    9 декабря 2023, 12:43
    Машков: Собрание группы избирателей по выдвижению Путина пройдет 16 декабря

    Машков: Собрание группы избирателей по выдвижению Путина пройдет 16 декабря в зале «Зарядье»

    Машков: Собрание группы избирателей по выдвижению Путина пройдет 16 декабря
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Собрание группы избирателей по выдвижению действующего росисйского лидера Владимира Путина кандидатом в президенты России состоится в московском концертном зале «Зарядье», сообщил народный артист России и художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков.

    Как передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД, большое собрание инициативной группы граждан по выдвижению Путина состоится 16 декабря.

    Машков отметил, что в ходе встречи инициативной группы обсуждался вариант проведения собрания на площадке форума-выставки «Россия» на ВДНХ, однако выяснилось, что пространство выставки уже расписано до марта, передает ТАСС.

    В этой связи руководство парка «Зарядье» заверило, что готово принять собрание в киноконцертном зале.

    Напомним, Владимир Путин объявил о своем участии в президентских выборах, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

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    10 декабря 2023, 14:59
    СМИ: Путин и Нетаньяху провели телефонные переговоры

    Kan: Путин и Нетаньяху провели телефонные переговоры

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели длительный телефонный разговор, сообщила израильская радиостанция Kan со ссылкой на офис премьера еврейского государства.

    По данным Kan, переговоры состоялись в воскресенье, разговор длился порядка 50 минут, передает РИА «Новости».

    В октябре Путин и Нетаньяху обсудили по телефону ситуацию вокруг сектора Газа.

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    9 декабря 2023, 12:20
    Политолог: Выдвижение Путина на новый срок поддерживают 70% россиян

    Политолог Сетов: Выдвижение Путина на новый срок поддерживают 70% россиян

    Tекст: Александра Юдина

    Больше половины россиян знают, когда пройдут выборы главы государства, 84% считают их важным событием для себя лично, а 70% поддерживают выдвижение действующего российского лидера Владимира Путина на новый срок, сообщил политолог и заместитель генерального директора КГ «Полилог» Никита Сетов.

    В своем Telegram-канале он указал, что запрос и политический курс России совпадают, подтверждается это данными, которые ранее презентовали на круглом столе ЭИСИ.

    Так, больше половины россиян знают, когда пройдут выборы главы государства, 84% считают их важным событием для себя лично. 70% поддерживают выдвижение Путина на новый срок.

    По словам Сетова, выбор события для заявления об этом и его формат позволяют очертить некоторые контуры кампании, которая ожидается очень быстрой и насыщенной с учетом сроков, оставшихся до марта.

    Также политолог отметил, что выбор торжественного мероприятия ко Дню Героев Отечества как контекста отражает опору на одну из ключевых сегодня социальных групп – участников и ветеранов СВО, чей запрос – надежность и четкое целеполагание будущего страны как в части завершения СВО, так и в части условий для мирной жизни.

    «Подвиги участников СВО и гордость, о которой сегодня говорилось в Кремле – еще одна важная категория, которая касается не только собственно ситуации на фронте и побед, но и прошлого, настоящего и будущего страны. Запрос на гордость в российском обществе сегодня высок, и предлагаемый политический курс позволяет его удовлетворить в соответствии с теми параметрами будущего страны, которые традиционно показывает социология – суверенитет, независимость, развитие», – подчеркнул он.

    По мнению Сетова, тот факт, чтоПутин не дал дополнительных комментариев по поводу своего решения, говорит о том, что времени для интерпретаций решения у действующего президента достаточно.

    «Например, 14 декабря во время прямой линии», – заключил эксперт.

    Напомним. Владимир Путин объявил о своем участии в президентских выборах, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года, об этом решении он рассказал герою ДНР и спикеру парламента республики Артему Жоге, который командует легендарным батальоном «Спарта».

    Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что ЕР совместно с Народным фронтом обеспечит проведение всех организационных мероприятий, связанных с избирательной кампанией Путина.

    В Белом доме на информацию об участии Путина в выборах отреагировали словами «будет гонка, что надо».

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    11 декабря 2023, 16:52
    Путин: С такими кораблями и оружием Россия будет чувствовать себя в безопасности
    Путин: С такими кораблями и оружием Россия будет чувствовать себя в безопасности
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин в ходе посещения в Северодвинске фрегата проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов», оснащенного гиперзвуковыми ракетами «Циркон», вместе с главкомом ВМФ Николаем Евменовым расписался в книге посещения корабля.

    «С такими моряками, с такими кораблями и с таким оружием Россия будет чувствовать себя в безопасности», – написал глава государства, передает телеканал «Звезда».

    Командир фрегата, капитан 1-го ранга Алексей Рябоштан доложил президенту, что четыре гиперзвуковые ракеты «Циркон» были загружены в пусковые установки корабля после модернизации корабля в ноябре 2024 года, передает ТАСС. «Пока стрельб еще не было, готовы к выполнению поставленных задач», – сказал Рябоштан.

    Ранее Путин сообщил, что в ближайшие годы ВМФ будут переданы три ракетоносца «Борей-А», сейчас строятся еще пять подводных лодок «Ясень-М», на завершающем этапе находится создание атомного крейсера «Архангельск».

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    9 декабря 2023, 17:42
    Путин заявил о продолжении участниками СВО ратных традиций ветеранов ВОВ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ратные традиции ветеранов Великой Отечественной и российских Вооруженных сил достойно продолжают участники спецоперации на Украине, заявил президент Владимир Путин.

    Глава государства обратился к участникам Всероссийского военно-патриотического юнармейского слета, в ходе обращения президент указал, что движение активно помогает волонтерам и поисковикам, заботится о старшем поколении, передает ТАСС.

    «Включаетесь в реализацию проектов, адресованных участникам специальной военной операции, которые достойно продолжают ратные традиции ветеранов Великой Отечественной войны и вооруженных сил», – отметил Путин.

    Ранее награжденный медалью «Золотая Звезда» старший лейтенант Эдуард Казымов заявил президенту Владимиру Путину, что бойцы на передовой верят в победу и отступать не будут.

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    Россия объявила конец западного финансового мира

    В ближайшие годы финансовый мир ждет настоящая революция, которая окончательно подорвет монополию крупных западных банков. Такое заявление со ссылкой на экспертов сделал президент России Владимир Путин. Главную роль в этом процессе эксперты отдают новой финансовой силе – странам БРИКС. Как они могут совершить революцию? Подробности

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    Представления США о России застряли в 2022 году

    Вашингтон пригрозил заставить Россию сесть за стол переговоров с Украиной и закончить конфликт на условиях Киева. В противном случае Москва якобы столкнется с «более сильным» противником. Подобное заявление вызвало удивление в экспертной среде, потому что разрекламированное Западом контрнаступление ВСУ обернулось полным провалом. Почему чиновники Белого дома выступили с такой инициативой и насколько она реалистична? Подробности

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    На ряде участков фронта оборона ВСУ повисла на волоске

    Серия продвижений ВС РФ сразу на нескольких участках постепенно стала видоизменять конфигурацию линии боевого соприкосновения (ЛБС). На некоторых других направлениях ВСУ уже фактически не в состоянии удерживать устойчивые позиции, что может привести к обрушению ряда участков фронта уже в ближайшее время. Подробности

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    Русские жители начинают мстить латвийскому государству

    «Свинское» (как прямо сказал президент Путин) обращение латвийских властей по отношению к русским жителям этой страны стало приносить закономерный результат. Русские стали «голосовать ногами», то есть попросту бежать из Латвии, которая и без того переживает демографический кризис. За ними иногда бегут даже этнические латыши – и более того, разжигаемая Латвией этническая ненависть стала приводить к трагедиям. Подробности

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    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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    • Китай меняет позицию по СВО

      «Это ведь очень независимая нация. Президент Путин принимает решения исходя из национальных интересов и безопасности». Таким стал ответ МИД КНР на очередную просьбу Евросоюза «повлиять» на Россию, чтобы она свернула СВО. Это сильно отличается от прежней позиции Пекина. Что изменилось? И почему?

    • Зачем Зеленский приехал к Милею

      Либератианец и эксцентрик Хавьер Милей, который общается с богом через свою мертвую собаку, вступает в должность президента Аргентины. Поздравить его приехал коллега с Украины – Владимир Зеленский. Зачем его пригласили? Чего он хочет от Милея? Что теперь будет с Аргентиной и Украиной?

    • США обещают войну России с НАТО

      США скорректировали свою официальную позицию по Украине. Теперь в Вашингтоне считают, что поражение Киева приведет к войне России и НАТО, которая, скорее всего, станет также третьей мировой и первой ядерной войной. Как относиться к подобным угрозам?

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