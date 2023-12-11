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    Обвинения против России прикрывают некомпетентность властей Германии
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    В ВСУ заявили о необходимости отступить на запад
    Путин и Нетаньяху обсудили Газу и Иран
    Эмоциональный диалог Зеленского и Орбана попал на видео
    Лавров пообещал служить стране столько, сколько потребуется
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    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Линия фронта проходит через историю

    Рядом с Сумами еще один полковой город – Ахтырка. Самым знаменитым командиром, а затем и шефом ахтырских гусар был поэт-партизан Денис Васильевич Давыдов. На линии фронта что ни город или даже деревня – то русская история.

    22 комментария
    Максим Соколов Максим Соколов «Скажите спасибо, что живыми отпускаем»

    До конца 1940 года Латвию покинули 48,6 тыс. немцев. Осталось около тринадцати с половиной тысяч. Но все это было детской шуткой по сравнению со следующим этапом ректификации. Оккупированную Латвию делали judenfrei.

    11 комментариев
    Александр Дементьев Александр Дементьев Одиночество США могут понять только русские

    Империофобия – это болезнь недообразованных интеллектуалов, исполненных надменности и желчи, унижающих целые народы по факту их принадлежности к строительству империи.

    24 комментария
    11 декабря 2023, 02:45

    Саудовский принц оценил визит Путина в Эр-Рияд

    Саудовский принц Турки Аль-Фейсал назвал визит Путина в Эр-Рияд доказательством доверительных отношений двух стран

    Tекст: Антон Антонов

    Визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию доказывает, что между странами сформировались «глубинные, доверительные отношения», заявил председатель совета директоров Центра исследований и исламоведения имени Короля Фейсала, саудовский принц Турки Аль-Фейсал.

    Как отметил Турки Аль-Фейсал, совместное заявление Путина и наследного принца Саудовской Аравии Сальмана Аль Сауда показывают, что эти отношения «востребованы и будут развиваться», передает РИА «Новости».

    Турки Аль-Фейсал указал на «общие подходы» России и Саудовской Аравии к ряду вопросов, касающихся Палестины. По его словам, Саудовская Аравия возглавила усилия арабо-мусульманской дипломатии по прекращению нынешнего конфликта вокруг сектора Газа и «важно, что эти усилия поддержаны» Россией и Путиным.

    В среду президент России Владимир Путин посетил Абу-Даби, где провел переговоры с главой ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, а затем в Эр-Рияде его ждала встреча с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.


    9 декабря 2023, 03:08
    В Белом доме прокомментировали участие Путина в выборах президента

    Кирби об участии Путина в выборах президента: Это будет гонка, что надо

    В Белом доме прокомментировали участие Путина в выборах президента
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Представитель Белого дома Джон Кирби, комментируя участие Владимира Путина в выборах президента России, заявил, что «будет гонка, что надо».

    Кирби прокомментировал со смехом сообщения об участии Путина в выборах президента России. Он заявил, что все, что он может сказать об этом: «Это будет гонка, что надо», передает РИА «Новости».

    Ранее Владимир Путин объявил о своем участии в президентских выборах, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. О своем решении Путин рассказал герою Донецкой народной республики (ДНР), спикеру парламента ДНР Артему Жоге, который командует легендарным батальоном «Спарта». Короткая беседа произошла во время неформального общения Путина в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца с участниками церемонии награждения медалями «Золотая Звезда» Героев России.

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    10 декабря 2023, 13:06
    Путин заявил об «оборзевших» властях Украины

    Путин: Власти Украины оборзели, объявив русских некоренным народом

    Путин заявил об «оборзевших» властях Украины
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские власти «совсем оборзели», объявив русских некоренным народом на Украине, заявил президент России Владимир Путин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

    Отрывок из программы в своем Telegram-канале опубликовал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

    «Никогда ничего подобного мы не делали бы, если бы не начали уничтожать Россию на наших исторических территориях на Украине, изгонять людей оттуда. Объявили русских некоренной нацией на Украине. Совсем с ума сошли? Совсем, как бы сказать попроще, оборзели?» – сказал Путин.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что для героев страны определяющее качество – это честь, чувство долга и любовь к Родине.

    Коментарии (91)
    8 декабря 2023, 14:10
    Путин объявил об участии в выборах президента России в 2024 году

    Путин дал согласие на выдвижение на выборах президента России в 2024 году

    Путин объявил об участии в выборах президента России в 2024 году
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Владимир Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году, сообщили участники церемонии по случаю Дня Героев Отечества в Кремле. С соответствующей просьбой к главе государства обратился спикер парламента ДНР Артем Жога.

    Президент ответил согласием, передает ТАСС слова участников церемонии.

    Нынешние полномочия Путина на посту главы государства истекают 7 мая следующего года.

    Очередные выборы президента России в 2024 году будут многодневными, они пройдут с 15 по 17 марта.

    По данным ФОМ, большинство россиян (70%) уверены, что Владимиру Путину следует баллотироваться на новый срок. ВЦИОМ в свою очередь сообщал, что намерение принять участие в предстоящих выборах президента России выразили 78% россиян, из них 61% заявили, что точно придут на участки для голосования.

    Коментарии (100)
    8 декабря 2023, 15:19
    Путин рассказал, как принял решение идти на выборы-2024
    Путин рассказал, как принял решение идти на выборы-2024
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российский лидер Владимир Путин признался, что в разное время у него были различные мысли по поводу дальнейшего президентства, но сейчас он решил баллотироваться.

    «Не буду скрывать, в разное время разные мысли были. Но сейчас – вы правы. Сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации», – сказал он, отвечая на просьбу спикера парламента ДНР Артема Жоги участвовать в выборах в 2024 году, передает ТАСС.

    Также Путин заявил, что пойдет на новый президентский срок, потому что сегодня «по-другому нельзя», передает РИА «Новости».

    Путин поблагодарил за поддержку. «Спасибо вам за эти слова, особенно в этой обстановке и сегодня сказанные», – сказал президент.

    О том, что Путин объявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2024 году, ранее в пятницу сообщили участники церемонии по случаю Дня Героев Отечества в Кремле. С соответствующей просьбой к главе государства обратился Жога.

    По данным ФОМ, большинство россиян (70%) уверены, что Владимиру Путину следует баллотироваться на новый срок. ВЦИОМ в свою очередь сообщал, что намерение принять участие в предстоящих выборах президента России выразили 78% россиян, из них 61% заявили, что точно придут на участки для голосования.

    Очередные выборы президента России в 2024 году будут многодневными, они пройдут с 15 по 17 марта.

    Коментарии (25)
    10 декабря 2023, 16:19
    Путин и Нетаньяху обсудили Газу и Иран

    Канцелярия Нетаньяху раскрыла детали переговоров с Путиным

    Путин и Нетаньяху обсудили Газу и Иран
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху ситуацию в секторе Газа и регионе, российско-иранское сотрудничество и позицию РФ.

    Как сообщила канцелярия израильского премьера, в ходе прошедшего в воскресенье телефонного разговора с Путиным Нетаньяху раскритиковал позицию представителей России в ООН и других форумах в отношении Израиля, передает ТАСС.

    Премьер Израиля отметил, что «любая страна, которая подвергнется преступной террористической атаке, подобной той, которую пережил Израиль, будет действовать с не меньшей силой, чем та, с которой действует Израиль», добавили в канцелярии.

    В ходе переговоров Нетаньяху поблагодарил российского лидера за меры, предпринятые для освобождения из сектора Газа находившегося в заложниках у ХАМАС израильтянина, имеющего также гражданство России. Кроме того, он попросил Россию оказать давление на Красный Крест в вопросе посещений заложников из Израиля и обеспечения их лекарствами.

    Как ранее сообщила израильская радиостанция Kan, телефонные переговоры Путина и Нетаньяху продлились 50 минут.

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    10 декабря 2023, 11:51
    Путин заявил о роли бойцов СВО в будущем России
    Путин заявил о роли бойцов СВО в будущем России
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Участники специальной военной операции сражаются за будущее России, заявил глава государства Владимир Путин.

    «От вашей боевой работы очень многое зависит в будущем России. Это очевидный факт», – сказал Путин в беседе после вручения медалей «Золотая Звезда» по случаю Дня героев Отечества, фрагмент которой опубликовал журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

    Глава государства назвал приоритетом сохранение жизни бойцов на передовой и отметил сложность будней на фронте.

    «Я знаю, там непросто. Жизнь на фронте, когда эти [БПЛА] летают как мухи над головой. Это все гораздо сложнее и прозаичнее, чем бокал шампанского при награждении звездами Героев РФ в кремлевских дворцовых павильонах. Конечно, все сложнее», – сказал он.

    Ранее Путин назвал поддержку участников специальной военной операции одним из главных вопросов для Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

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    9 декабря 2023, 14:19
    Стало известно, о чем просят Путина россияне перед «Итогами года»

    Россияне попросили Путина помочь с оказанием медицинской помощи в регионах

    Стало известно, о чем просят Путина россияне перед «Итогами года»
    @ Алексей Никольский/РИА Новост

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские граждане в обращении к «Итогам года» попросили президента Владимира Путина помочь с открытием музея в Чебоксарах, оказанием медпомощи в Новосибирской и Оренбургской областях.

    Вопросы и обращения к главе государства поступают на сайт москва-путину.рф, передает РИА «Новости».

    Авторы одного из обращений попросили президента открыть Музей города в Чебоксарах, в 2024 году населенному пункту исполняется 550 лет.

    Житель Бердска в Новосибирской области сообщил в обращении, что в государственных учреждениях не хватает медиков. В Оренбургской области пожаловались на отсутствие врачей и автобусов в сторону больницы.

    Жители поселка Юго-Камский в Пермском крае заявили о нехватке очистных сооружений. Учащиеся Кузнецкого филиала Пензенского областного медицинского колледжа попросили Путина проконтролировать ремонт и реставрацию здания.

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    8 декабря 2023, 13:55
    Путин: Бойцы ВС России полностью развеяли миф о неуязвимости западной техники
    Путин: Бойцы ВС России полностью развеяли миф о неуязвимости западной техники
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Миф о неуязвимости военной техники, производимой на Западе, развеян российскими военными в ходе специальной военной операции, заявил президент Владимир Путин на церемонии по случаю Дня Героев Отечества.

    Президент в пятницу вручит «Золотые Звезды» Героев России нескольким бойцам, передает ТАСС.

    «Это уроженцы самых разных регионов нашей страны – от Карелии до Приморского края, представители разных национальностей, и все они плечом к плечу защищают общую, единую для всех Родину», – сказал Путин.

    Военнослужащие смело и отважно действовали в составе штурмовых групп. Командиры, в том числе совсем молодые люди, своим примером, невзирая на полученные ранения, вели за собой подразделения.

    «Уничтожали танки, другую бронетехнику, артиллерийские установки противника, в том числе западного производства. Полностью развеяли миф о их неуязвимости», – заключил глава государства.

    В сентябре глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказывал, как российские военные с одного выстрела противотанковым ракетным комплексом «Корнет» уничтожили британский танк Challenger 2 в Запорожской области.

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    10 декабря 2023, 14:29
    Путин: Российская промышленность набирает обороты

    Путин: Российская оборонная промышленность набирает обороты

    Путин: Российская промышленность набирает обороты
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин заявил, что оборонная промышленность набирает обороты, а у другой стороны ресурсы иссякают, поскольку нет ни собственной базы, ни денег, ни идеологии.

    «Все грамотнее и грамотнее. Это очевидно. Промышленность набирает оборот, в разы больше начали производить. Знаю, что еще не все хватает», – передает РИА «Новости» слова Путина во время общения с участниками церемонии награждения Героев России.

    «Но у них иссякает, у них нет собственной базы. Когда нет собственной базы, ни идеологии нет собственной, ни промышленности собственной, ни денег нету собственных, ничего нет собственного, тогда нет будущего. А у нас есть», – сказал Путин в программе «Москва. Кремль. Путин».

    Отрывок из программы в своем Telegram-канале опубликовал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

    Ранее Путин заявил, что участники специальной военной операции сражаются за будущее России.

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    8 декабря 2023, 15:48
    Песков: Решение Путина объявить об участии в выборах-2024 не было домашней заготовкой

    Песков: Решение Путина объявить об участии в выборах-2024 было спонтанным

    Песков: Решение Путина объявить об участии в выборах-2024 не было домашней заготовкой
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин спонтанно принял решение о том, чтобы объявить о своем намерении баллотироваться на президентских выборах в 2024 году, это не было домашней заготовкой, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков добавил, что предвыборная кампания Путина по переизбранию на новый президентский срок де-факто началась, но требуется выполнить все необходимые формальности, передает ТАСС.

    «Он еще не зарегистрирован кандидатом, мы еще сообщим вам, как он будет баллотироваться, ему нужно зарегистрироваться кандидатом, выполнить все необходимые формальности, и только после этого он уже станет кандидатом в президенты в ходе предвыборной кампании», – сказал представитель Кремля.

    В пятницу президент России Владимир Путин объявил об участии в президентских выборах в 2024 году. Глава государства признался, что в разное время у него были различные мысли по поводу дальнейшего президентства, но сейчас он решил баллотироваться.

    Ранее в ЦИК сообщили, что выборы президента России впервые будут многодневными, они пройдут с 15 по 17 марта.

    Коментарии (9)
    8 декабря 2023, 16:03
    Медведев: Работа Путина в должности президента должна быть продолжена

    Медведев назвал логичным и правильным выдвижение Путина на новый срок

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Решение президента Владимира Путина выдвинуться на новый срок – логичное и правильное, заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

    Необходимо принимать во внимание нынешнюю ситуацию и драматический период, который переживает Россия, с учетом этого Путин принял «абсолютно логичное и правильное» решение, сказал Медведев, передает РИА «Новости».

    «Его работа в должности президента должна быть продолжена», – добавил он.

    Напомним, в пятницу Владимир Путин объявил о своем участии в президентских выборах в 2024 году. Выборы главы государства в России в 2024 году пройдут с 15 по 17 марта.

    Коментарии (2)
    8 декабря 2023, 13:35
    ВЦИОМ: Уровень доверия россиян Путину превышает 78%

    Tекст: Ольга Никитина

    Уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину согласно опросу, проведенному с 27 ноября по 3 декабря, за последнюю неделю не изменился и составляет 78,5%, свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

    «На вопрос о доверии Путину положительно ответили 78,5% участников опроса (без изменений), а уровень одобрения деятельности президента вырос на 0,6 п. п. и составляет 75,8%», – отмечается в исследовании.

    Деятельность правительства России одобряют 51,4% опрошенных (плюс 1,7 п. п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина – 53,3% респондентов (плюс 1 п. п.). О доверии Мишустину заявили 61,9% опрошенных (плюс 0,8 п. п.), передает ТАСС.

    Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 31,5% (минус 0,6 п. п.), лидеру «Справедливой России – За правду» Сергею Миронову – 27,9% (минус 1,5 п. п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому – 18,3% (плюс 1,3 п. п.), председателю партии «Новые люди» Алексею Нечаеву – 8,4% (плюс 0,6 п. п.).

    Уровень поддержки «Единой России» составил 39,8% (минус 1,1 п. п.), КПРФ – 10,4% (плюс 1,2 п. п.), ЛДПР – 9,2% (без изменений), «Справедливой России – За правду» – 4,3% (минус 0,1 п. п.), «Новых людей» – 5% (плюс 0,6 п. п.).

    Опрос проводился среди совершеннолетних россиян методом телефонного интервью. На протяжении недели каждый день опрашивались 1,6 тыс. россиян, всего в исследовании за неделю приняли участие 11 тыс. 200 человек. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.

    Кроме того, по данным исследования, которое провел Фонд «Общественное мнение» (ФОМ), подавляющее большинство россиян считают, что Путин в 2024 году должен вновь баллотироваться на выборах президента, и с 2019 года число считающих так людей выросло в два раза. Авторы исследования привели ключевые эмоции, которые вызывает Владимир Путин: доверие (44%), надежду (34%), спокойствие, уверенность (31%), гордость (30%) и благодарность (15%).

    Результаты общероссийского опроса по теме «Владимир Путин: перспективы 2024» были представлены 7 декабря 2023 года на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Выборы президента: общественный запрос накануне избирательной кампании».

    Опрос проводился в период 21 октября – 13 ноября 2023 года, выборка составила 6100 человек, интервью проводились по месту жительства респондентов, статистическая погрешность – 2,2%.

    В Кремле ранее заявили, что президент России Владимир Путин сообщит о своем решении по вопросу участия в предстоящих в 2024 году выборах главы государства тогда, когда посчитает нужным.

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    8 декабря 2023, 12:10
    Наследный принц Саудовской Аравии отложил визит в Лондон перед приездом Путина

    FT: Саудовская Аравия перед визитом Путина перенесла поездку кронпринца в Лондон

    Tекст: Ольга Никитина

    Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд незадолго до визита российского лидера Владимира Путина в Эр-Рияд перенес поездку в Британию, сообщили СМИ со ссылкой на британских чиновников.

    На протяжении нескольких месяцев британская и саудовская стороны обсуждали предстоящий визит, прорабатывая дату 3 декабря. Однако предварительный план на прошлой неделе был отложен, пишет газета Financial Times.

    Депутаты-консерваторы заявили, что перенос поездки, который совпал по времени с визитом российского лидера, поднимает вопросы о прочности отношений Великобритании с Саудовской Аравией, передает РИА «Новости».

    Ранее британские СМИ обратили внимание на другую обидную для них деталь в визите Путина в Саудовскую Аравию.

    Напомним, в среду утром Путин посетил Объединенные Арабские Эмираты, а позднее в тот же день прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию. В ходе поездки на Ближний Восток российскому лидеру были оказаны самые высокие почести.

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    8 декабря 2023, 14:44
    Матвиенко назвала выдвижение Путина на выборы гарантией развития России
    Матвиенко назвала выдвижение Путина на выборы гарантией развития России
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Решение президента Владимира Путина баллотироваться на новый срок стало гарантией развития России как мощного, безопасного, суверенного государства, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    Она подчеркнула, что Путин делал заявление о выдвижении на президентские выборы, опираясь на реальный запрос граждан, их волю и настрой.

    «Само решение Владимира Владимировича Путина идти на выборы стало для граждан страны ответом на многие важные вопросы, дополнительной гарантией сохранения и развития России как справедливого и социального государства. Суверенного, мощного, безопасного», – написала спикер в Telegram.

    Матвиенко добавила, что разделяет мнение россиян о том, что Путин вызывает доверие, гордость и уверенность в будущем.

    По ее словам, итоги различных социологических исследований показывают, что граждане четко понимают, что нынешняя уникальная сплоченность, доверие и гражданское спокойствие в обществе сформированы именно вокруг главы государства.

    «Это то, что называется «роль личности в истории». Обратила внимание на приведенные вчера данные опроса: «Какие чувства и эмоции вызывает у вас фигура Владимира Путина?». Ответы были: доверие, спокойствие, уверенность в будущем, гордость. Полностью разделяю», – добавила Матвиенко.

    Напомним, Путин объявил об участии в президентских выборах в 2024 году, они пройдут с 15 по 17 марта.

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    8 декабря 2023, 15:34
    Турчак: Массовая поддержка Путина на выборах станет общей победой россиян

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Массовая поддержка действующего президента РФ Владимира Путина на предстоящих выборах главы государства в марте 2024 года станет общей победой россиян, заявил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

    По его словам, решение российского лидера Владимира Путина об участии в президентской кампании и его массовая поддержка на выборах – станут «нашей общей победой», передает ТАСС.

    Ранее президент Владимир Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году.

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    • Самый отбитый депутат Германии

      На территории ЕС от военной службы скрываются 600 тыс. украинских мужчин, в одной Германии более 200 тыс. – и все они востребованы на фронте. Формировать батальоны из беглых украинцев для войны с Россией, как это уже было в прошлом, предложил депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер. Это один из самых антинемецких депутатов в ФРГ, если не считать «зеленых».

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