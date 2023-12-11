Рядом с Сумами еще один полковой город – Ахтырка. Самым знаменитым командиром, а затем и шефом ахтырских гусар был поэт-партизан Денис Васильевич Давыдов. На линии фронта что ни город или даже деревня – то русская история.22 комментария
Саудовский принц оценил визит Путина в Эр-Рияд
Саудовский принц Турки Аль-Фейсал назвал визит Путина в Эр-Рияд доказательством доверительных отношений двух стран
Визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию доказывает, что между странами сформировались «глубинные, доверительные отношения», заявил председатель совета директоров Центра исследований и исламоведения имени Короля Фейсала, саудовский принц Турки Аль-Фейсал.
Как отметил Турки Аль-Фейсал, совместное заявление Путина и наследного принца Саудовской Аравии Сальмана Аль Сауда показывают, что эти отношения «востребованы и будут развиваться», передает РИА «Новости».
Турки Аль-Фейсал указал на «общие подходы» России и Саудовской Аравии к ряду вопросов, касающихся Палестины. По его словам, Саудовская Аравия возглавила усилия арабо-мусульманской дипломатии по прекращению нынешнего конфликта вокруг сектора Газа и «важно, что эти усилия поддержаны» Россией и Путиным.
В среду президент России Владимир Путин посетил Абу-Даби, где провел переговоры с главой ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, а затем в Эр-Рияде его ждала встреча с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.