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    До конца 1940 года Латвию покинули 48,6 тыс. немцев. Осталось около 13,5 тысяч. Но все это было детской шуткой по сравнению со следующим этапом ректификации. Оккупированную Латвию делали judenfrei.

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    Александр Дементьев Александр Дементьев Одиночество США могут понять только русские

    Империофобия – это болезнь недообразованных интеллектуалов, исполненных надменности и желчи, унижающих целые народы по факту их принадлежности к строительству империи.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов «Голубой огонек» больше не греет

    Парадоксальным образом момент, в который время делает зримый символический шаг вперед – Новый год, на экранах телевизоров превратился в праздник остановленного времени. Стоит ли удивляться, что всё меньше людей в новогодние праздники тянется к телевизионному пульту?

    47 комментариев
    10 декабря 2023, 10:36

    Власти Ирана одобрили законопроект о сотрудничестве с Россией в области информбезопасности

    IRNA: Власти Ирана одобрили законопроект о сотрудничестве с Россией в области информбезопасности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранские власти одобрили законопроект по соглашению о сотрудничестве между Тегераном и Москвой в сфере информационной безопасности, пишет агентство IRNA.

    В воскресенье исламский консультативный совет (меджлис или парламент) Ирана рассмотрел доклад Комиссии по нацбезопасности, касающийся законопроекта по соглашению о сотрудничестве с Россией в сфере информбезопасности, утверждает IRNA, передает РИА «Новости». По данным агентства, 180 парламентариев одобрили содержание доклада, 27 выступили против.

    Законопроект поможет противостоять угрозам в киберпространстве против России и Ирана, пояснил официальный представитель Комиссии Абольфазла Амуи.

    Ранее иранский посол в Москве Казем Джалали предсказал скачок в отношениях России и Ирана.

    8 декабря 2023, 17:53
    Орбан: Россия принадлежит к другой цивилизации

    Премьер-министр Венгрии Орбан: Россия принадлежит к другой цивилизации, но сотрудничать с ней необходимо

    Орбан: Россия принадлежит к другой цивилизации
    @ Wolfgang Kumm/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия принадлежит к другой цивилизации, однако это не является причиной для отказа от сотрудничества с ней, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    «Россия принадлежит к другой форме цивилизации... Исторически, политически, географически, традиционно это другая страна», – заявил венгерский премьер в интервью изданию Point, передает РИА «Новости».

    Однако это не является поводом отказываться от сотрудничества с Россией, добавил он, отметив, что подавляющая часть мира отличается от Европы.

    Ранее Орбан осудил Евросоюз за попытку заставить Венгрию «танцевать под дудку Брюсселя».

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    7 декабря 2023, 14:46
    Президента Ирана встретили в Москве с оркестром

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Ирана Ибрагим Раиси прибыл в Москву на встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

    Как сообщает RT в своем Telegram-канале в Москве Раиси встретили с оркестром.

    Ожидается, что на переговорах с Путиным они обсудят конфликт между Израилем и ХАМАС, а также политическое и торгово-экономическое сотрудничество Москвы и Тегерана.

    Напомним, в среду утром Путин посетил Объединенные Арабские Эмираты, а позднее в тот же день прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию. В ходе поездки на Ближний Восток российскому лидеру были оказаны самые высокие почести.

    По случаю прибытия гостя в ОАЭ в небе над Абу-Даби «появился» российский флаг – цвета триколора распылили в небе истребители в момент, когда Путин приехал на переговоры с президентом ОАЭ во дворце Каср аль-Ватан (Дворец нации). Президент России перемещался по столице на лимузине Aurus с местными номерами. По дороге из аэропорта кортеж Путина сопровождал кавалерийский эскорт, а по прибытии принимающая сторона произвела залп из артиллерийских орудий в честь высокого гостя.

    Коментарии (9)
    8 декабря 2023, 14:18
    Сенатор: Украина станет сильнее в составе России

    Сенатор Долгов: Ни о каких переговорах на условиях Киева не может быть и речи

    Сенатор: Украина станет сильнее в составе России
    @ Максим Гучек/БелТА/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    США стоит забыть о попытках навязать России мирные переговоры на чьих-либо условиях. Однако Украина действительно может стать сильнее. Правда, в составе России, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее в Белом доме заявили о намерении вынудить Россию пойти на переговоры на условиях Украины.

    «Соединенные Штаты продолжают тешить себя несбыточными надеждами. Заявления Джонатана Файнера – откровенный бред, он выдает желаемое за действительное. Усадить Россию за стол переговоров на условиях Украины ни у кого не получится, поскольку это желание совершенно расходится с реальностью. ВСУ полностью провалили контрнаступление», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Армия противника несет тяжелейшие потери, финансовые потоки в поддержку офиса Зеленского постепенно сокращаются. Мы же уверенно выполняем поставленные в рамках СВО задачи. Поэтому попытка диктовать условия Москве выглядит по меньшей мере неуместно. Однако кое в чем с Файнером все-таки можно согласиться. В скором времени Украина действительно станет намного сильнее. Речь идет о той территории, которая уже стала Россией или скоро станет ею», – считает парламентарий.

    «Ведь в этом противостоянии именно мы являемся созидательной стороной. Наша политика способствует улучшению качества жизни людей на этих землях, в то время как деструктивные действия офиса Зеленского тянут подконтрольные ему регионы на дно», – резюмирует Долгов.

    Ранее в Белом доме заявили о намерении вынудить Россию пойти на переговоры на условиях Украины. Об этом рассказал заместитель советника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер. По его словам, такие планы были озвучены на фоне усилившихся разногласий в Европе по поводу военной поддержки ВСУ и ситуации в самих Штатах, где Конгресс отказывается удовлетворять заявку на дополнительное финансирование для офиса Зеленского.

    Файнер отмечает, что Вашингтон хотел бы поставить украинцев в конце следующего года в позицию, подталкивающую Россию к выбору: либо Москва садится за стол переговоров на приемлемых для Украины условиях, либо «увидит более сильного» противника. Он также пояснил, что договоренности должны подразумевать суверенитет и территориальную целостность страны.

    Помимо этого, Файнер сказал, что после 2024 года ожидается рост объемов производства военно-промышленной базы в США. В Вашингтоне работают над ростом производства ВПК Украины. По его словам, «то же самое делают европейские союзники» Штатов. «И мы окажемся через год-полтора на гораздо более прочном фундаменте, нежели сейчас», – сказал он.

    Напомним, американская администрация не смогла пообещать Украине, что продолжит оказывать ей помощь. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. Он отметил, что Белый дом «не в состоянии» давать такие гарантии и через несколько недель ресурсы для поддержки будут исчерпаны.

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    7 декабря 2023, 20:40
    Глава ВТБ спрогнозировал курс доллара до конца года

    Глава ВТБ заявил, что доллар до конца года не достигнет 100 рублей

    Tекст: Денис Тельманов

    Цена американского доллара в российских банках не достигнет значения в 100 рублей, а останется в пределах 90-90+, заявил глава ВТБ Андрей Костин на брифинге в рамках форума «Россия зовет!»

    «Я не вижу базовых оснований для укрепления рубля... В целом, мне кажется, курс ослаб, но не думаю, что он снова будет от 100 рублей до конца года, будет в районе – 90-90+ рублей», – приводит слова Костина ТАСС.

    По словам главы ВТБ, в конце 2023 года рубль укрепился в силу нескольких причин, в том числе благодаря административному регулированию продажи валютной выручки, но поскольку эти меры «отработали», курс стал проседать.

    «Я не вижу угрозы дальнейшей девальвации рубля, но он должен найти какой-то уровень равновесия», – сказал Костин.

    По данным ТАСС, курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в четверг составил 92,82 рубля, курс евро – 100,18 рубля, юаня – 12,96 рубля.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил вклад Костина в улучшение показателей доходности российских банков в 2023 году.

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    8 декабря 2023, 18:07
    Российских атлетов допустили к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе
    Российских атлетов допустили к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе
    @ Anadolu Agency/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов до участия в Олимпийских играх, которые пройдут в следующем году в Париже.

    До участия в Олимпийских играх допущено восемь россиян и трое атлетов с белорусским паспортом, которые уже прошли олимпийскую квалификацию, они смогут выступить на соревнованиях в нейтральном статусе, сообщили в МОК, передает РИА «Новости».

    «Индивидуальные нейтральные спортсмены будут приглашены МОК и их соответствующими федерациями. Только очень ограниченное число спортсменов сможет пройти квалификацию через существующие квалификационные системы. Среди 4600 спортсменов со всего мира, прошедших квалификацию на Игры, только 11 индивидуальных нейтральных спортсменов (восемь с российским паспортом плюс трое с белорусским паспортом)», – говорится в заявлении организации. Там добавили, что к Играм допущены более 60 украинских спортсменов.

    Ранее МОК назвал условия для участия россиян на Олимпиаде в Париже.

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    7 декабря 2023, 18:19
    Путин рассказал президенту Ирана, что хотел заехать в Тегеран
    Путин рассказал президенту Ирана, что хотел заехать в Тегеран
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Эбрахимом Раиси сообщил, что хотел во время поездки в Абу-Даби и Эр-Рияд залететь и в Тегеран.

    «Вчера, знаете, я был там в регионе в соседнем. И прямо пролетал над территорией Вашей страны и хотел вообще приземлиться и прямо в Тегеране встретиться, но мне говорят, уже президент собрался улетать в Москву», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Напомним, в среду утром Путин посетил Объединенные Арабские Эмираты, а позднее в тот же день прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию. В ходе поездки на Ближний Восток российскому лидеру были оказаны самые высокие почести.

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    7 декабря 2023, 12:18
    Эксперт: Убийством Кивы Украина пытается запугать противников Зеленского

    Политолог Скачко: Убийством Кивы Украина пытается запугать противников Зеленского

    Эксперт: Убийством Кивы Украина пытается запугать противников Зеленского
    @ РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Офис Зеленского решил мстить всем уроженцам Украины, которые не боятся его критиковать. Это попытка напугать всех тех, кто решил связать свою жизнь с Россией. На фоне роста уровня угроз силовикам стоит ужесточить контртеррористические меры, сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Владимир Скачко. Ранее в Одинцово был найден убитым экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива.

    «Офис Зеленского начал охоту на всех тех уроженцев Украины, которые выступили против преступной политики родного государства и решили связать свою жизнь с Россией. На Банковой понимают, что на фронте поражение следует за поражением, политические позиции также под вопросом, а наказание за содеянное неминуемо», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «И чтобы побольнее укусить Россию, противник прибегает к привычным мерам – организовывает серию убийств. Напомню, недавно в результате взрыва погиб экс-депутат ЛНР Олег Попов, также было совершено покушение на Царева. Это своего рода вызов Москве», – продолжает собеседник.

    «Украина как бы пытается обесценить все те успехи, которые были достигнуты нами на полях СВО. Офис Зеленского считает, что террор сформирует в сознании россиян мысль, что провал контрнаступления ВСУ, социальный и демографический кризис на Украине и другие поражения не означают победу России», – объясняет он.

    «Ну а чтобы это было более эффективно, Зеленский хочет подспудно закрыть рот таким как я – ярым критикам как его лично, так и его команды. И сейчас на фоне роста угрозы стоит задуматься об ужесточении контртеррористических мер в России», – полагает политолог. Резюмируя, Скачко добавил, что силовикам необходимо детально изучить все обстоятельства случившегося, выявить виновных и наказать их по всей строгости закона. Кроме того, уверен он, надо выработать дополнительные меры по обеспечению безопасности граждан и быть готовыми в любой момент отразить атаку противника.

    Ранее в Одинцово был найден убитым экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива. Ответственность за совершенное преступление взяло на себя ГУР МО Украины, о чем заявил представитель органа Андрей Юсов. Он подчеркнул, что политик был ликвидирован «в ходе спецоперации СБУ». По его словам, данные акции будут в дальнейшем продолжаться.

    После трагедии было заведено уголовное дело по статье «Убийство». Об этом рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК по региону Ольга Врадий. Согласно предварительным данным следствия, в парке коттеджного поселка в деревне Супонево Одинцовского городского округа неизвестный выстрелил в экс-депутата, после чего Кива погиб на месте.

    Позже в правоохранительных органах сообщили, что преступление предположительно было осуществлено с помощью короткоствольного оружия с глушителем. Розыск подозреваемых ведется по всему Центральному федеральному округу. В профильных ведомствах подчеркнули, что убийца, скорее всего, уже покинул территорию России.

    Напомним, в марте прошлого года Илью Киву лишили мандата в Верховной раде. Он поддержал российскую специальную военную операцию и активно критиковал действия администрации Зеленского. В ноябре суд во Львове заочно приговорил его к 14 годам тюрьмы, признав виновным по ряду статей, включая госизмену. Обвинения экс-депутату были предъявлены заочно.

    Это не первое политическое убийство, организованное украинскими властями. Ранее в результате взрыва в машине погиб бывший депутат Народного парламента ЛНР Олег Попов. В октябре противником также была предпринята попытка совершения покушения на экс-депутата Верховной рады Олега Царева.

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    7 декабря 2023, 22:57
    Переговоры Путина и Раиси завершились

    Завершились переговоры Путина и президента Ирана в Кремле

    Tекст: Антон Антонов

    В Кремле завершились переговоры президентов России и Ирана Владимира Путина и Эбрахима Раиси, встреча продолжалась более пяти часов, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Обсуждались вопросы двусторонних отношений, а также международные проблемы, в частности обострение палестино-израильского конфликта, передает ТАСС.

    Раиси прибыл в Москву 7 декабря. До этого Путин посетил Абу-Даби и Эр-Рияд.

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    7 декабря 2023, 18:50
    Путин пообещал приехать в Иран

    Путин заявил, что обязательно воспользуется приглашением Раиси посетить Иран

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с президентом Ирана Эбрахимом Раиси заявил, что обязательно воспользуется его приглашением посетить Исламскую республику.

    «Я воспользуюсь вашим приглашением», – приводит ТАСС cлова Путина в ответ на приглашение Раиси.

    Он сообщил, что во время поездки в Абу-Даби и Эр-Рияд предполагал приземлиться в Тегеране, но его отговорили.

    Глава Ирана прибыл в Москву 7 декабря. Раиси перед вылетом в Россию заявил, что одной из тем переговоров станет реализация проекта транспортного коридора «Север – Юг».

    Ранее сообщалось, что на встрече с наследным принцем и министром молодежи, культуры и спорта Омана Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом президент отметил, что российская и оманская стороны могли бы развивать сотрудничество в энергетике и туризме.

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    7 декабря 2023, 14:50
    Латвийский депутат отметил рост военного потенциала России

    Председатель комиссии Сейма Латвии по иностранным делам Рихардс Колс: военный потенциал России растет вопреки санкциям

    Председатель комиссии Сейма Латвии по иностранным делам Рихардс Колс считает, что военный потенциал сил России продолжает расти, несмотря на санкции Запада.

    «(Россия) смогла эффективно принять военный бюджет, сигнализируя о том, что она еще долгое время готова вести конфликт на Украине», – приводит ТАСС слова Колса в интервью Bloomberg.

    Латвийский депутат также отметил, что президент России Владимир Путин сопротивляется давлению со стороны стран Запада и готовится к «длительной борьбе».

    Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении численности Вооруженных сил России на 170 тыс. человек. Экс-сенатор Франц Клинцевич рассказал газете ВЗГЛЯД, что это ответ на агрессивные действия НАТО.

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    7 декабря 2023, 16:57
    Путин: В России растут инвестиции и создаются условия для будущего развития

    Путин заявил о росте внутренних инвестиций и создании условий для будущего развития

    Инвестиции внутри России нарастают, что создает условия для будущего развития на среднесрочную перспективу, заявил президент Владимир Путин в ходе инвестиционного форума «Россия зовет!»

    «Надо поддержать растущую деловую активность и обеспечить доступность финансовых ресурсов для бизнеса для тех направлений, которые покрывают потребности внутреннего рынка и экспортный спрос», – указал Путин, передает ТАСС.

    По словам президента, во II квартале 2023 года инвестиции в основной капитал прибавили 12,6%, а в III квартале – 13,3%.

    При этом он отметил, что за последние полтора года количество отечественных компаний легкой промышленности выросло на 80%, производителей мебели – на 30%, детских игрушек – на 20%, на треть выросло количество товарных знаков, принадлежащих российским компаниям.

    Также президент России обратил внимание на расширение контактов со странами Ближнего Востока, Азии, Африки, Латинской Америки и подчеркнул, что они открывают дополнительные возможности для российской экономики практически для любого бизнеса.

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    8 декабря 2023, 13:58
    В Кремле раскрыли детали переговоров Путина с президентом Ирана

    Песков: Путин и Раиси обсудили палестино-израильский конфликт и двустороннее партнерство

    Tекст: Ольга Никитина

    Российский лидер Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе встречи накануне провели очень насыщенные переговоры, обсудив конфликт между Израилем и Палестиной и вопросы многопланового двустороннего партнерства, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что прежде всего обсуждались двусторонние отношения весьма многопланового партнерства, а также лидеры провели сверку часов по другим международным делам, передает ТАСС.

    На встрече, как уточнил представитель Кремля, затрагивалась тема ОПЕК+ и решений, принимающихся в рамках этого формата сотрудничества.

    Накануне Путин сообщал, что Россия и Иран увеличили товарооборот до почти 5 млрд долларов. Кроме того, российский лидер пообещал, что обязательно воспользуется приглашением посетить Исламскую республику.

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    7 декабря 2023, 18:25
    Путин: Товарооборот России и Ирана вырос до 5 млрд долларов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва и Тегеран увеличили товарооборот до почти 5 млрд долларов, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с иранским коллегой Эбрахимом Раиси.

    Российский лидер отметил хорошее развитие российско-иранских отношений и попросил передать наилучшие пожелания верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. «Благодаря его поддержке у нас набрана хорошая динамика за последние годы. В прошлом году товарооборот вырос на 20%, достиг хороших результатов», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».

    Путин заявил, что Россия и Иран ведут интенсивное сотрудничество практически по всем направлениям, в том числе в области энергетики. «У нас большие инфраструктурные проекты, мы давно уже обсуждаем, сейчас пришли к практической реализации строительства железной дороги «Север – Юг». Работаем естественно, традиционно, в области энергетики», – сказал он.

    Путин добавил, что сотрудничество осуществляется и в сфере образования – в России учится большое количество студентов из Ирана. «В общем достаточно активно идет работа практически по всем направлениям», – резюмировал глава государства.

    В четверг президент Ирана Эбрахим Раиси прибыл в Москву на встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

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    7 декабря 2023, 13:28
    Губернатор Гусев сообщил о перехвате беспилотника над Воронежской областью

    Губернатор Александр Гусев сообщил о перехвате беспилотника над Воронежской областью

    Tекст: Денис Тельманов

    Системы РЭБ обнаружили и перехватили над территорией Воронежской области беспилотник, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

    «Жертв и разрушений нет. Ситуацию в регионе держу под контролем», – написал Гусев в своем Telegram-канале.

    Он также поблагодарил российских военнослужащих за эффективную работу.

    Ранее сообщалось, что три украинских беспилотника были сбиты над Белгородской областью. Еще три аппарата были перехвачены.


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    7 декабря 2023, 14:14
    Госдума приняла закон о сохранении пособия на детей при досрочном выходе из декрета

    Tекст: Александра Юдина

    Госдума в окончательном чтении приняла пакет законопроектов о сохранении пособий по уходу за ребенком до полутора лет в случае досрочного выхода родителя на работу.

    Так, право на специальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком сохраняется за родителем, даже если он решил выйти досрочно на работу до достижения ребенком возраста полутора лет, передает ТАСС.

    При этом новые нормы также распространяются на матерей, уволенных в период беременности и декретного отпуска в связи с ликвидацией их организаций.

    Также уточняется, что право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком, пока ему не исполнится полтора года, могут иметь те, кто работает дистанционно.

    Напомним, в январе почти вся первая треть послания президента Владимира Путина была посвящена прямой угрозе демографическому будущему России и тому, как государство должно отразить эту угрозу. 147-миллионная страна вступила в «очень сложный демографический период», констатировал глава государства, рождаемость в России снова падает.

    Газета ВЗГЛЯД сообщала, какие шаги президент наметил для решения этой проблемы.

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