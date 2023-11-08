По иронии люди, сбегающие от чего-то в России, консервируют и неизменно воспроизводят ровно те вещи, от которых убегали, но уже за рубежом. Как будто не получается творить что-то оригинальное.13 комментариев
США ввели рестрикции якобы за поставки в Россию продукции двойного назначения
Минторг США ввел экспортные ограничения против трех компаний и семи физлиц за поставки в Россию продукции без лицензий
Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении трех компаний и семи физических лиц, подозреваемых Вашингтоном в поставках в Россию продукции двойного назначения без лицензий, следует из ордера.
Американские власти сроком на 180 дней отказывают в экспортных привилегиях Николаю Гольцеву, Салимджону Насриддинову, Кристине Пузыревой, Владимиру Бочкареву, Павлу Черникову, Екатерине Ветошкиной, Олегу Зенченко, зарегистрированным в США фирмам SH Brothers Group и SN Electronics, а также компании из ОАЭ Suntronic F.Z.E., передает ПРАЙМ.
Упомянутые в ордере физические лица, живущие в США, Канаде и РФ, подозреваются в США в сговоре с целью экспорта из Соединенных Штатов в Россию электроники двойного назначения на миллионы долларов без соответствующих лицензий через упомянутые в ордере юридические лица.
В прошлую пятницу Минфин США ввел санкции против гражданки России Екатерины Ждановой за якобы содействие российским предпринимателям в обходе рестрикций.