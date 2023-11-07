Служба доставки DHL резко повысила стоимость своих услуг в России

Служба доставки DHL с 1 ноября повысила стоимость своих услуг в России в среднем на 35%

Tекст: Антон Никитин

В компании отметили, что за последние годы мир столкнулся с беспрецедентными вызовами, потребовавшими существенно перестроить логистические цепочки, сообщает РБК.

Исходя из опубликованного прейскуранта на сайте перевозчика, расценки за доставку по странам в расчете за 1 кг груза остались такими же, как раньше, но стоимость сопутствующих услуг выросла. Например, надбавка за нестандартные габариты груза выросла на 37%, до 4,8 тыс. рублей за одно место. Транспортировка литиевых батарей (могут перевозиться только в грузовых самолетах) – на 72%, до 2 тыс. рублей, доставка в страны повышенного риска – на 64,6%, до 2,88 тыс. рублей.

Напомним, с 1 сентября DHL решила прекратить доставку отправлений по России, сосредоточившись на экспресс-доставке из России за границу.