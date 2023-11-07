Те, кто уехали – осознали, что никаких кисельных берегов на Западе нет, а есть лишь жизнь релоканта в чужой стране, с чужой культурой. Да еще и презираемого дома (потому что предатель) и по новому месту пребывания (потому что русский).14 комментариев
Служба доставки DHL резко повысила стоимость своих услуг в России
Служба доставки DHL с 1 ноября повысила стоимость своих услуг в России в среднем на 35%
Международная компания по экспресс доставке грузов и документов со штаб-квартирой в Германии, DHL, с 1 ноября повысила в России тарифы на доставку, дополнительные сервисы и сборы, а также услуги по таможенному декларированию в среднем на 35%, следует из отправленного клиентам письма.
В компании отметили, что за последние годы мир столкнулся с беспрецедентными вызовами, потребовавшими существенно перестроить логистические цепочки, сообщает РБК.
Исходя из опубликованного прейскуранта на сайте перевозчика, расценки за доставку по странам в расчете за 1 кг груза остались такими же, как раньше, но стоимость сопутствующих услуг выросла. Например, надбавка за нестандартные габариты груза выросла на 37%, до 4,8 тыс. рублей за одно место. Транспортировка литиевых батарей (могут перевозиться только в грузовых самолетах) – на 72%, до 2 тыс. рублей, доставка в страны повышенного риска – на 64,6%, до 2,88 тыс. рублей.
Напомним, с 1 сентября DHL решила прекратить доставку отправлений по России, сосредоточившись на экспресс-доставке из России за границу.