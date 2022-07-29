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DHL с сентября решила прекратить отправления внутри России
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Международная компания экспресс-доставки грузов и документов DHL Express с 1 сентября прекращает доставку отправлений внутри России, услуги по экспресс-доставке из России за границу продолжат предоставляться, сообщается на сайте почтового оператора.
«В связи с существенными техническими сложностями, связанными с функционированием информационных систем и инфраструктуры, глобальной операционной структуры, а также законодательными ограничениями, группой Deutsche Post DHL, являющейся единственным акционером АО «ДХЛ Интернешнл», было принято решение о прекращении оказания услуг по экспресс-доставке грузов и документов внутри Российской Федерации с 1 сентября 2022 года», – передает ТАСС сообщение компании.
Уточняется, что АО «ДХЛ Интернешнл» не будет иметь доступа к глобальной информационной системе DHL Express, обеспечивающей автоматизацию процессов оказания услуг экспресс-доставки внутри России. Клиенты не смогут создать или разместить новые заявки на доставку документов и грузов по РФ. Документы и грузы, принятые для доставки по России до 31 августа 2022 года, будут доставлены получателям.
После 1 сентября компания продолжит оказывать услуги по доставке из России за границу.
В марте DHL на фоне событий на Украине приостановила доставку грузов и документов в Россию, а также в Белоруссию.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что оружие на Украине могут перевозить на автомобилях компании по доставке грузов DHL, а также на машинах с медицинской символикой.
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Захарова: Лавров поговорит с Блинкеном, когда позволит график
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Глава МИД России Сергей Лавров уделит внимание просьбе США о телефонном разговоре с руководителем Госдепа Энтони Блинкеном, «когда позволит время», сообщила официальный представитель российского ведомства Мария Захарова.
Захарова пояснила, что сейчас у Лаврова «насыщенный реальными делами график международных контактов: СМИД ШОС в Ташкенте, двусторонние встречи» – передает ТАСС.
Напомним, глава пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс заявил, что России был направлен запрос на телефонный разговор Блинкена и Лаврова. Блинкен хочет обсудить проблему граждан США, отбывающих наказание в России, обозначить поддержку соглашений в Стамбуле о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна и призвать к имплементации, а также предостеречь от присоединения украинских территорий.
Прайс сообщил, что «разговор пока не состоялся». В Госдепе «продолжают ожидать, что будет возможность поговорить в ближайшие дни». При этом, по его словам, предложение США по обмену заключенными «не продвинулось в той мере, как хотелось бы» Вашингтону. Прайс заявил: «Мы передавали это субстантивное предложение напрямую и неоднократно российской стороне. Мы делали это в течение нескольких недель. <…> Мы хотели решить эти вопросы. Факт в том, что мы подняли вопрос на уровень госсекретаря». Прайс считает, что нет причин откладывать решение вопроса.
Как сообщали американские СМИ, накануне президент США Джо Байден одобрил план обменять американца Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута. Блинкен позже заявил, что США сделали России «существенное предложение» об освобождении Грайнер и Уилана.
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Вашингтон пожаловался на «несерьезное» отношение Москвы к предложению по обмену заключенными
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Москва несерьезно относится к предложению США по обмену заключенными, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Кирби считает, что Москва «демонстрирует недостаток серьезности к предложению, которое выдвинули США», передает ТАСС.
Как сообщали американские СМИ, накануне президент США Джо Байден одобрил план обменять американца Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль в курсе появившихся сообщений и заявлений по обмену заключенными между Россией и США, но обычно такие информационные вбросы по подобным темам не делаются.
Руководитель Госдепа Энтони Блинкен заявил, что США сделали России «существенное предложение» об освобождении Грайнер и Уилана. Глава пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс заявил, что России был направлен запрос на телефонный разговор Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Официальный представитель российского ведомства Мария Захарова заявила, что Лавров уделит внимание просьбе США о телефонном разговоре, «когда позволит время».
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Блинкен захотел обсудить с Лавровым освобожденные Россией в ходе СВО территории
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Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен обсудить с главой МИД России Сергеем Лавровым планы Москвы относительно территорий, которые российские войска освободили в ходе специальной военной операции на Украине, следует из сообщения руководителя пресс-службы Госдепа Неда Прайса.
Прайс сообщил, что Блинкен собирается «донести крайне недвусмысленное сообщение о сохраняющихся» у США «озабоченностях относительно того, что Россия может попытаться силой аннексировать части суверенной украинской территории». Как заявил Прайс, «в последнее время» звучали «вызывающие беспокойство заявления, в том числе от самого министра иностранных дел Лаврова», передает ТАСС.
Кроме того, по словам Прайса, США «готовы делать все возможное, чтобы способствовать реализации «продуктовой сделки». По мнению Вашингтона, ответственность за итоговый результат реализации соглашения лежит на российской стороне, а условия «продуктовой сделки», прописанные на бумаге, могут отличаться от реальной ситуации, передает РИА «Новости».
При этом как Прайс, так и сам Блинкен заявляли, что переговоры главы Госдепа с Лавровым «не будут переговорами по поводу Украины».
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Позднее Лавров заявил, что географические задачи специальной военной операции России на Украине изменились, в том числе из-за поставок Киеву HIMARS, теперь речь идет не только о ЛНР и ДНР.
Херсонская область рассчитывает стать одним из субъектов Российской Федерации до конца года, перед этим будет проведен референдум. В главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области также сообщили, что прорабатывается вопрос о референдуме по воссоединению региона с Россией.
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Политолог объяснил неспешность России в переговорах с США
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«Сегодня российско-американские переговоры нужны Вашингтону гораздо больше, чем нам. Поэтому Москва не торопится отвечать на их предложения, вырабатывает позицию и ждет более подходящего момента для переговоров», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков. Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Москва несерьезно относится к предложению США по обмену заключенными.
«В первую очередь задержка переговоров вызвана сложной геополитической ситуацией. Кроме того, поскольку предполагается обсуждать обмен Бута на двух американцев, я думаю, Москва еще определяет свою позицию в этом вопросе», – отметил политолог-американист Малек Дудаков.
«Пока у нас есть представление, что в общем нам не о чем разговаривать с американцами. Пока не завершен украинский кризис, мы еще не поставили США перед очевидным фактом того, что они окончательно проиграли битву за восток Украины», – рассказал собеседник.
«Когда американцы поймут, что они проиграли как минимум в битве за Донбасс, тогда уже можно будет идти с ними на какие-то переговоры и пытаться заставить их услышать нашу точку зрения, в том числе по вопросам безопасности», – уверен политолог.
«Мы видим, что к переговорам стремятся они, а не мы. Поэтому мы можем себе позволить показывать американцам, что не будем сразу бежать на встречу при первом их желании. Конечно, когда-то нам нужно будет начать с ними переговоры, но для этого нужна более удобная позиция», – полагает эксперт.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Москва несерьезно относится к предложению США по обмену заключенными. Кирби считает, что Москва «демонстрирует недостаток серьезности к предложению, которое выдвинули США», передает ТАСС.
Официальный представитель российского ведомства Мария Захарова заявила, что Лавров уделит внимание просьбе США о телефонном разговоре, «когда позволит время». Захарова пояснила, что сейчас у Лаврова «насыщенный реальными делами график международных контактов: СМИД ШОС в Ташкенте, двусторонние встречи» – передает ТАСС.
Как сообщали американские СМИ, накануне президент США Джо Байден одобрил план обменять американца Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута.
Напомним, глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что России был направлен запрос на телефонный разговор Блинкена и Лаврова. Блинкен хочет обсудить проблему граждан США, отбывающих наказание в России, обозначить поддержку соглашений в Стамбуле о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, призвать к имплементации, а также предостеречь от присоединения украинских территорий.
Прайс сообщил, что «разговор пока не состоялся». В Госдепе «продолжают ожидать, что будет возможность поговорить в ближайшие дни». При этом, по его словам, предложение США по обмену заключенными «не продвинулось в той мере, как хотелось бы» Вашингтону.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможном обмене Бута на Уилана и Грайнер.
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Байден и Си Цзиньпин обсудили спецоперацию России на Украине
Глава американского государства Джо Байден и китайский лидер Си Цзиньпин обсудили специальную военную операцию России на Украине, сообщила представитель Белого дома высокого ранга.
В администрации США заявили, что Байден и Си Цзиньпин «обменялись мнениями» о СВО и «ее глобальных последствиях». По ее словам, лидеры двух стран говорили о том, «как обстоят дела в отношении конфликта» и «что их беспокоит в плане возможного развития событий». В Белом доме заявили, что это «невероятно важный вопрос». При этом сообщается, что Байден и Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора не обсуждали детально идею Соединенных Штатов об установлении потолка цен на нефть из России, передает ТАСС.
Кроме того, Байден и Си Цзиньпин «подробно обсудили Тайвань». По мнению Вашингтона, беседа была прямой и честной. США «подтвердили приверженность политике «одного Китая» в соответствии» с американским «Законом об отношениях с Тайванем, тремя совместными коммюнике и шестью гарантиями» Вашингтона. Однако указывается, что США «выступают против односторонних изменений статус-кво какой-либо из сторон и привержены поддержанию мира и стабильности в Тайваньском проливе». Байден «отметили, что у США и Китая есть разногласия относительно Тайваня, однако они контролировали их более 40 лет, для этого жизненно важно сохранять открытыми каналы связи», сказали в Белом доме.
Как сообщает «Синьхуа», Си Цзиньпин выступил «решительно против сепаратизма и внешнего вмешательства в дела Тайваня», Пекин намерен «твердо защищать государственный суверенитет и территориальную целостность» Китая. Си Цзиньпин выразил надежду, что «американская сторона хорошо ощущает непреклонную волю 1,4 млрд китайских жителей». Он призвал США «держать свое слово».
При этом в Вашингтоне сказали, что Байден не затрагивал в беседе с председателем КНР вопрос об американских пошлинах на китайские товары. Байден и Си Цзиньпин подчеркнули важность очных двусторонних контактов и поручили помощникам проработать возможность такой встречи.
В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Китай, по мнению США, не делится всей имеющейся информацией о новом коронавирусе, Вашингтон добивается этого от Пекина.
Напомним, телефонный разговор Байдена и Си Цзиньпина длился более двух часов. Си Цзиньпин, говоря о тайваньском вопросе, напомнил Байдену китайскую мудрость о том, что «играющий с огнем непременно обожжет сам себя».
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Американские СМИ раскритиковали Зеленского за отношение к проблемам США
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не следует пренебрежительно относиться к внутренним проблемам США, требуя при этом от Вашингтона дальнейшей поддержки, пишут американские СМИ.
В статье для National Review обозреватель Нейт Хохман напомнил, что еще в майском опросе Pew Research Center семеро из десяти американцев назвали инфляцию «очень большой проблемой для страны», поэтому данный вопрос – самый насущный для общественности в США, передает РИА «Новости».
«Американские опросы президент Украины Владимир Зеленский, наверное, не читает, но наверняка в курсе, что инфляция – это проблема, которая существует во всем мире», – отметил Хохман.
По его словам, в этой связи было «странно слышать», как в недавнем интервью журналисту Пирсу Моргану Зеленский назвал ее «делом второстепенным», а на замечание ведущего о том, что все больше американцев сомневаются в том, что их страна должна тратить столько средств на конфликт в Европе в условиях внутренних проблем, он ответил, что «инфляция – ничто, и коронавирус – ничто».
«Само собой разумеется», что украинцам финансовые проблемы американцев, которые пытаются свести концы с концами, кажутся пустяками, а дороговизна бензина за тысячи километров вдали – пустой звук, заметил автор. При этом он указал, что Зеленский все же рассуждает о внешней политике США, и, по его логике, до инфляции и коронавируса американцам не должно быть никакого дела.
«При всем уважении к Зеленскому, не ему определять внешнюю политику США. Назовите меня старомодным, но я склонен считать, что внешняя политика США должна в первую очередь блюсти интересы американского народа», – подчеркнул Хохман.
По словам автора статьи, Зеленскому следует отказаться от «мутных отсылок к неким «общим ценностям» и «неуместных шпилек» в адрес американцев из рабочего и среднего класса, которые «и так уже недоумевают, какая им польза от того, что миллиарды бюджетных долларов утекают в чужую страну далеко за океаном».
«Мы страна исключительно щедрая, но всему есть пределы. Для американцев инфляция отнюдь не «ничто», а серьезная проблема», – заключил Хохман.
Напомним, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что американская администрация пока не планирует организовывать визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.
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Мэр Вашингтона призвала нацгвардию навести порядок в городе
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Мэр столицы США Мюриел Баузер запросила поддержку у национальной гвардии, чтобы справиться с прибывающими мигрантами, сообщает телеканал NBC News.
Баузер направила запрос в адрес главы Минобороны США Ллойда Остина и представителей президентской администрации, а также обратилась к прокурору округа Колумбия, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Мэр указала, что прибывающие на автобусах мигранты спровоцировали гуманитарный кризис в столице, а сама ситуация уже достигла критической точки. Число мигрантов в столице порядка четырех тысяч при населении города около 700 тысяч.
В 2021 году губернатор штата Техас Грег Эббот объявил операцию «Одинокая звезда» с размещением тысяч военных и национальной гвардии вдоль американской границы для защиты от незаконного проникновения в страну.
Миграционный поток из стран Латинской Америки в направлении США достиг максимальных цифр на фоне экономических сложностей в государствах региона, усугубленных пандемией. Власти Мексики в 2021 году депортировали из страны более 114 тысяч путешествующих нелегалов, количество задержанных властями США на границе с Мексикой за последние девять месяцев превысило миллион человек.
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Пентагон счел Россию главным вызовом интересам США в Африке
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Деятельность России и Китая в Африке является основным вызовом интересам США на континенте, заявил глава Африканского командования вооруженных сил США генерал Стивен Таунсенд.
Таунсенд сказал, что «вызовы были и продолжат заключаться прежде всего в стратегических конкурентах». Он назвал в качестве конкурентов Китай и Россию, передает ТАСС.
По его словам, Китай, который хочет увеличить число военных баз в Африке (сейчас у Китая есть только база в Джибути), «действует весьма комплексно, предпринимая усилия в рамках всех своих правительственных ведомств, в первую очередь в области развития, реализуя экономические меры». Таунсенд считает, что Пекин «приступает к расширению своего влияния» в Африке.
Россия, как заявил генерал, «действует, в большей степени руководствуясь собственными интересами и стремлением добывать» полезные ископаемые. Он считает, что «это главная цель ее действий на континенте». Таунсенд обеспокоен «перспективой того, что Россия способна активизироваться в Африке, особенно, возможно, чтобы отвлечь внимание от Украины». Однако он заявил, что не «страдает из-за этого бессонницей». Он полагает, что «силы России очень сильно растянуты в связи с тем, чем они занимаются на Украине». По его прогнозу, Россия на данном этапе, скорее всего, воздержится от каких-то новых действий в Африке, затрагивающих сферы безопасности и обороны. Он заявил, что самое большое влияние России сейчас наблюдается, вероятно, в ЦАР.
Таунсенд заявил, что «вызовом номер два» для США в Африке являются «экстремистские организации». Он отметил, что в Африку из Ирака, Сирии и Афганистана перебралась «часть самых опасных террористов на планете», в результате «местом сосредоточения терроризма в мире сегодня является Африканский континент». В частности, речь идет о террористических организациях «Аль-Каида*» и «Исламское государство*» (запрещены в России).
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров проводит африканское турне. Дипломатическая миссия Лаврова стала развитием июньской встречи президента России Владимира Путина с высшими руководителями Африканского союза.
Выступая в столице Эфиопии Аддис-Абебе, штаб-квартире Африканского союза, он заявил, что африканские страны прекрасно понимают первопричины сложившейся ситуации в мировой политике, которая заключается в попытках Запада «цепляться за ускользающую перспективу однополярного мира». Лавров в ходе своего визита обсудил наращивание военно-технического сотрудничества с руководством Конго. Летом 2021 года Москва подписала соглашения о военном сотрудничестве с Эфиопией и Нигерией.
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Танкер с российским экипажем застрял у берегов Индии без воды и медикаментов
Российский нефтеналивной танкер «Инда» с российским экипажем встал у берегов Индии на две недели, на судне заканчиваются продукты, кончилась пресная вода и нет лекарств, сообщила супруга одного из моряков Юлия Хайрулаева.
Компания-судовладелец никакой помощи экипажу не оказывает. Танкер встал на якорную стоянку в водах индийского штата Гуджарат, рассказала Хайрулаева РИА «Новости».
Танкер в начале июля двигался в индийский порт Аланг, у него больше месяца были проблемы с двигателем, его пытались чинить своими силами, поскольку астраханский владелец судна «ТрансМорФлот» не помог в починке.
«Уже последние недели три, даже больше, муж писал, что они на судне плохо едят, что слезли ногти, проблема со спиной, лекарства закончились... То есть до этого он как-то держался, старался меня не расстраивать, но в последний месяц он уже начал писать – и не только мой, все начали писать, особенно в последние недели – «Девочки, начните действовать», «Помогите нам чем-нибудь», – добавила она.
Экипаж сообщал по судовой системе спутниковой связи, что припасы подходят к концу, мобильной связи уже нет, поскольку закончились лимиты интернет-трафика на сим-картах компании.
«В сообщениях по спутниковой связи говорится уже, что они там доедают последние остатки, а из остатков – рис с букашками, воды пресной нет, они уже как-то там придумали, как обрабатывать воду. В общем, ситуация ужасная», – пояснила собеседница.
Ее муж Артем Хайрулаев прибыл на танкер 7 декабря 2021 года, он подписал контракт на пять месяцев с расчетом, что вернется домой в Ростов-на-Дону в мае 2022 года.
«Артем прибыл на судно 7 декабря 2021 года. 6 декабря он вылетел из Ростова, на следующий день в Дубае сел на судно. Мы пытались подгадать так, чтобы Артем вернулся к маю, в том числе чтобы примерно успеть к родам, я тогда ждала ребенка. В результате сейчас уже конец июля, наша дочка родилась 4 мая, и до сих пор своего папу даже и не видела», – сказала супруга.
У остальных же членов экипажа также просрочены контракты, у некоторых из них более чем на пять-шесть месяцев. Весь экипаж обещали заменить и вернуть домой по приходу в Аланг.
«Сейчас уже, разговаривая с компанией, я понимаю, что там никто даже и не планировал менять экипаж на тех условиях, которые прописаны в контракте. Даже если взять вопрос с поставкой еды на борт. Никто этим не интересовался, только мы, близкие членов экипажа, постоянно толкали, толкали компанию-владельца, спрашивали – когда, когда, там ребята голодают... Нам пообещали наконец, что еду поставят, но, видимо, это обещание не выполнили», – сказала собеседница.
Между тем генконсульство России в индийском Мумбаи, в консульский округ которого входит запад Индии, где застрял танкер, сообщили, что письмо от жен членов экипажа получено.
«Генеральное консульство России в Мумбаи в курсе ситуации с судном «Инда». Информацию получили от жен членов экипажа. Обратились к ООО «ТрансМорФлот» с просьбой связать нас с капитаном судна и дать сведения об индийской компании-контрагенте. По получении этих данных сможем работать уже более предметно», – указали в консульстве.
Новостной портал «Морской Бюллетень» отметил, что по данным, которые передает судовой транспондер, судно находилось у индийских берегов с 4 июля. Только к 14 июля оно прибыло к берегам штата Гуджарат, где остается до сих пор.
В феврале-марте танкеру, прибывшему в Малайзию, отказали в заходе в малазийские порты, поскольку, по данным местных властей, нефть была иранского происхождения, и подпадала под санкции против Ирана.
Судовладелец «ТрансМорФлот» из Астрахани также владеет сухогрузом «МВ Майя – 1». Это судно прибыло 19 июля в индийский порт Кочин с грузом для военно-морских сил Индии. Оно было арестовано по судебному ордеру по иску от эстонской бункерной компании о неуплате за заправку горючим. Судно освободили из-под ареста 20 июля в связи с достижением внесудебного соглашения между компанией-судовладельцем и эстонской компанией-истцом.
В апреле нефтяной танкер Pegas, шедший под российским флагом и задержанный в районе греческого острова Эвбея, решили освободить в соответствии с новым распоряжением греческих властей.
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США предложили за данные о «вмешательстве» Пригожина в выборы 10 млн долларов
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Объявлена награда в размере до 10 млн долларов за информацию о российском бизнесмене Евгении Пригожине и организации «Агентство интернет-исследований» в связи с их якобы имевшей место причастностью к «вмешательству» в американские выборы, сообщил Госдеп.
Ведомство сообщило, что «разыскивает информацию» об «Агентстве», Пригожине и «связанных с ним российских организациях и партнерах в связи с их причастностью к вмешательству в выборы в США», передает ТАСС.
По версии Госдепа, якобы финансируемое Пригожиным «Агентство» в 2014 году «начала работу по вмешательству в политическую систему США, в том числе в президентские выборы в 2016 году, с целью посеять раздор».
В начале марта 2019 года компания Пригожина «Конкорд менеджмент и консалтинг» подала в суд ходатайство с требованием к прокурорам представить подробные обвинения во «вмешательстве в выборы в США». «Конкорд» является ответчиком в деле о мнимом «российском вмешательстве» в выборы президента в США в 2016 году.
Американская прокуратура в 2020 году запросила у компании в том числе информацию о ее структуре, внутреннюю переписку сотрудников, а также сведения о якобы имевшихся связях между ней и ООО «Агентство интернет-исследований». Пригожин направил суду американского столичного округа Колумбия письменное заявление, в котором объяснил, что его компания «Конкорд менеджмент и консалтинг» не может предоставить властям США запрашиваемые в рамках дела о «вмешательстве» в выборы документы «ввиду их отсутствия».
«Компания «Конкорд» не совершала ни прямых, ни косвенных платежей в пользу «Агентства интернет-исследований» в период, обозначенный в судебном процессе», – сообщил Пригожин.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что предположение о том, что «ресторатор из России, размещая какие-то посты в социальных сетях, может повлиять на выборы» в США, «выставляет на посмешище всю политическую систему США» и представляет демократию в этой стране в виде «карточного домика».
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Эксперт объяснил отказ Мексики, Бразилии и Аргентины осудить СВО на Украине
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«Каждая из этих стран имеет свои интересы в вопросе сотрудничества с Москвой. И они не хотят терять эти возможности», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт по Латинской Америке Николай Калашников, комментируя отказ Мексики, Бразилии и Аргентины присоединяться к коллективному осуждению СВО.
«Эти государства ведут свою собственную и независимую внешнюю политику. Им за это ничего не будет, потому что США сегодня не в той позиции, чтобы брыкаться и вводить санкции. Кроме того, Вашингтон заинтересован в том, чтобы идеологически подтянуть к себе государства Латинской Америки в противостоянии с Россией. Так что силовой нажим сейчас просто невозможен», – сказал заместитель директора Институт Латинской Америки РАН Николай Калашников.
Собеседник отметил, что каждое из трех государств преследует личные интересы. «Мексика в своей внешней политике придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других государств. Это проявляется и в отношениях с соседями, и с Россией. Они не во всем нас поддерживают, но что касается внутренних дел – не лезут. А проведение СВО на Украине они именно так и трактуют», – пояснил эксперт.
«Болсонару заявлял неоднократно, что он не готов осуждать Россию. Кроме того, здесь большую роль играет предвыборная президентская гонка, которая идет в Бразилии. Очевидно и то, что Болсонару симпатизирует Путину. Он недавно был в Москве, вел переговоры. Так что фактически страна продолжает заявленный в начале года курс», – добавил он. «Аргентина также имеет свои интересы и уровень сотрудничества с Россией, который терять они не хотят. Поэтому они остаются в стороне в подобных вопросах», – заключил Калашников.
Ранее стало известно, что Аргентина, Бразилия и Мексика отказались присоединиться к заявлению Конференции министров обороны Америки, в котором осуждается российская спецоперация на Украине.
Большинство (13 из 21) участников конференции отказались от резкого осуждения действий России на Украине. В декларации сказано: «Конфликты по всему миру, такие как вторжение на Украину и акты насилия, осуществляемые вооруженными группами, терроризирующими население Гаити, не являются законными средствами разрешения споров, поэтому государства-члены Конференции министров обороны стран Америки надеются на скорейшее мирное решение», – передает РИА «Новости».
Однако восемь министров обороны, представляющих Канаду, Колумбию, Эквадор, Соединенные Штаты Америки, Гватемалу, Гаити, Парагвай и Доминиканскую Республику, настояли на включении сноски, в которой отдельно заявили «о своем резком неодобрении» событий на Украине.
Аргентина и Бразилия, руководствуясь «принципами, которыми регулируется их международная политика», заявили, что «признают роль ООН» в вопросах «достижения международного мира и безопасности». Аргентина и Бразилия считают ООН «площадкой, обладающей соответствующими полномочиями для решения конфликта на Украине». Мексика считает, что ситуация на Украине не находится в компетенции конференции и присоединяется к мнению Аргентины и Бразилии в отношении роли ООН.
Напомним, замглавы МИД Парагвая Рауль Кано сообщил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому было отказано в выступлении на саммите Торговой организации Южной Америки МЕРКОСУР. Как отмечали СМИ, США вместе с союзниками пытаются создать иллюзию, что весь мир объединился вокруг Запада из-за кризиса на Украине, но большинство стран отказываются помогать Киеву. Многие страны Азии, Африки и Южной Америки сохраняют отношения с Россией и сопротивляются призывам присоединиться к антироссийским санкциям.
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В Конгрессе США подготовили закон об объявлении России «спонсором терроризма»
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Члены Палаты представителей Конгресса США собираются внести на рассмотрение проект закона о признании России «государством-спонсором терроризма», сообщают СМИ.
Politico со ссылкой на копию документа сообщает, что авторами законопроекта выступили демократы Тед Лье, Джаред Голден, Том Малиновски и республиканцы Джо Уилсон, Адам Кинзинджер. Как следует из документа, в случае его принятия Россия будет официально «признана страной, чье правительство неоднократно оказывало поддержку актам международного терроризма».
Лье призвал «использовать все имеющиеся инструменты, чтобы остановить насильственную агрессию России на Украине». Он утверждает, что Россия якобы ведет прокси-войну против мирных жителей «по всему миру, от Сирии до Украины», передает РИА «Новости».
Напомним, в среду Сенат США принял резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию «государством-спонсором терроризма» из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. Как пишут СМИ, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси по сути выступила с ультиматумом в адрес Блинкена – по ее словам, Конгресс сам внесет Россию в список стран – спонсоров терроризма, если этого не сделает Госдеп. Глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что практический эффект от возможного включения России в американский список стран – спонсоров терроризма совпадал бы с эффектом от уже принятых санкций.
В Госдепе назвали желаемые темы разговора Блинкена и Лаврова
Блинкен в разговоре с Лавровым хочет обсудить Украину, проблему заключенных, продуктовую сделку, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
Также он сообщил, что разговор госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым не станет переговорами по поводу Украины и нормализацией российско-американского взаимодействия, сообщает РИА «Новости».
По словам Прайса, госдепартамент накануне запросил телефонный разговор Блинкена с Лавровым и по-прежнему рассчитывает на то, что беседа состоится в ближайшие дни.
Прайс обозначил три темы, которые хотела бы поднять американская сторона в беседе – первой с начала боевых действий на Украине.
Блинкен, по словам представителя госдепа, собирается обсудить проблему граждан США, отбывающих наказание в России, обозначить поддержку соглашений в Стамбуле о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна и призвать к имплементации, а также предостеречь от присоединения украинских территорий.
«Это не будут переговоры по поводу Украины. Это не будет возвращение к взаимодействию в обычном режиме», – отметил пресс-секретарь.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Адвокат Бута прокомментировал информацию о его возможном обмене
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Защита отбывающего в США заключение российского бизнесмена Виктора Бута с осторожным оптимизмом оценивает шансы на его обмен, заявил адвокат россиянина Стив Зиссу.
«Очевидно, я не могу говорить за российское правительство. Но они последовательно изъявляли желание вернуть Виктора Бута домой. Поэтому я бы сказал, что мы испытываем осторожный оптимизм [относительно его возможного обмена]», – передает ТАСС со ссылкой на его слова.
Состояние здоровья Бута в последнее время улучшилось добавил Зиссу.
«[Симптомы] некоторых имеющихся у него инфекций отступают. Мы удовлетворены улучшением [его здоровья]», – подчеркнул Зиссу.
Напомним, американские СМИ сообщили, что Байден одобрил план обменять Грайнер и Уилана на россиянина Виктора Бута. Блинкен сообщил, что в ближайшие дни намерен обсудить с главой МИД России Сергеем Лавровым предложение, которое может привести к освобождению американцев.
Виктор Бут был арестован 6 марта 2008 года в Таиланде и впоследствии выдан США. Американский суд признал россиянина виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (ФАРК), которую американские власти считают террористической. Свою вину Бут не признал и был приговорен к 25 годам лишения свободы.
В Кремле отреагировали на сообщения об обмене заключенными между Россией и США
Кремль в курсе появившихся сообщений и заявлений по обмену заключенными между Россией и США, но обычно такие информационные вбросы по подобным темам не делаются, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Первое, что нам известно, – это то, что действительно появились такие сообщения и некоторые заявления. Второе – нам также известно, что при обсуждении подобных тем такие информационные вбросы не делаются. Обычно становится известно уже о реализованных договоренностях», – передает ТАСС его слова.
Песков уточнил, что «пока договоренностей в этой области нет».
Ранее в МИД сообщили, что конкретный результат на переговорах по взаимному обмену российских и американских граждан пока не достигнут, так как должны быть учтены интересы обеих сторон.
До этого резидент США Джо Байден одобрил план обменять американца Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута. Об этом сообщил в среду телеканал CNN со ссылкой на знакомые с ходом обсуждений источники. По их сведениям, предложение России было направлено в июне.
Госсекретарь США Энтони Блинкен позже заявил, что США сделали России «существенное предложение» об освобождении Грайнер и Уилана, и Россия должна отреагировать, передает ТАСС. Блинкен также сообщил, что в ближайшие дни намерен обсудить с главой МИД России Сергеем Лавровым предложение, которое может привести к освобождению американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана.
Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду не стал комментировать сообщения СМИ о том, что США предложили обменять россиянина Бута двух американцев. В свою очередь российский МИД завил, что «кроме сообщений СМИ никаких обращений не было». Ведомство подчеркнуло, что «ориентируется на обычную дипломатическую практику, а не на мегафонную».
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