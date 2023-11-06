Те, кто уехали – осознали, что никаких кисельных берегов на Западе нет, а есть лишь жизнь релоканта в чужой стране, с чужой культурой. Да еще и презираемого дома (потому что предатель) и по новому месту пребывания (потому что русский).14 комментариев
Израиль объявил об уничтожении в мечети в Газе ракетных установок ХАМАС
Израильская сторона уничтожила ракетные установки на территории одной из мечетей в секторе Газа, сообщили в пресс-службе армии Израиля в понедельник.
ХАМАС использует гражданские объекты для боевых действий, в ходе расчистки района военнослужащие 460-й бригады уничтожили найденные солдатами в одной из мечетей установки для запуска ракет, сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.
Еще 50 ракет нашли в одной из молодежных организаций в северной части сектора Газа.
До этого движение ХАМАС заявило об обстреле Тель-Авива из ракет.