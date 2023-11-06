Израиль объявил об уничтожении в мечети в Газе ракетных установок ХАМАС

Tекст: Алексей Дегтярев

ХАМАС использует гражданские объекты для боевых действий, в ходе расчистки района военнослужащие 460-й бригады уничтожили найденные солдатами в одной из мечетей установки для запуска ракет, сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

Еще 50 ракет нашли в одной из молодежных организаций в северной части сектора Газа.

До этого движение ХАМАС заявило об обстреле Тель-Авива из ракет.