Лавров назвал условие диалога с Западом

Лавров: Россия готова к диалогу с Западом при учете российских интересов

Tекст: Елизавета Шишкова

«Мы сохраняем при этом открытость и к прагматичному диалогу с западными странами, если они проявят готовность на деле, а не на словах учитывать наши интересы и взаимодействовать на основе взаимной выгоды и взаимного уважения», – сказал он, передает ТАСС.

По мнению Лаврова, Запад, может быть рано или поздно осознает бесперспективность нынешнего антироссийского курса.

Этот вопрос следует задавать нынешнему поколению руководителей прежде всего европейских стран, утративших стратегическое видение и слепо следующих в кильватере пагубной американской линии.

Лавров добавил, что это англосаксы подталкивают Ближний Восток к большой войне. Такая политика Запада традиционно приводит к всплескам терроризма и многомиллионным потокам беженцев.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что обострение на Ближнем Востоке было спровоцировано именно политикой США.