В Германии осудили слова фон дер Ляйен о скором вступлении Украины в ЕС

В Германии осудили обещания фон дер Ляйен о скором вступлении Украины в ЕС

Tекст: Валерия Городецкая

В ходе недавнего визита в Киев фон дер Ляйен встретилась с Зеленским и заверила его в том, что переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться в этом году, так как в стране проводятся «масштабные реформы» и более 90% пути уже пройдено, однако читатели Die Welt не согласились с главой ЕК, передает РИА «Новости».

«Я не знаю, кого здесь принимают за дурака. То ли фон дер Ляйен и Зеленский полностью оторваны от реальности, то ли они осознанно хотят навредить ЕС», – написал один из читателей.

Другой пользователь выразил мнение, что вступление Украины в ЕС «станет последним гвоздем в крышке гроба Евросоюза».

«Вы прошли более 90% пути». Страна находится в разгаре конфликта, инфраструктура практически разрушена, экономика находится в руинах. Если подумать о том, какие страны уже много лет пытаются попасть в ЕС, я бы почувствовал себя дураком на их месте», – заявил третий.

Еще один читатель считает, что единственное изменение на Украине – «это то, что она развалилась еще больше».

В субботу глава ЕК Урсулла фон дер Ляйен посетила Киев. В Сети раскритиковали очередной визит фон дер Ляйен на Украину и призвали ее уйти в отставку.