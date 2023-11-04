Мы вообще мало чего боимся. Есть один только страх. Что вот это все может быть зря. Что подвиг фронта и тыла, порыв и единство народа будут поменяны на что-то такое политическое в красивой обертке и даже комфортное, но совершенно пустое по сути своей.4 комментария
Посетители выставки «Россия» смогли побывать в ракете «Ангара» и хакасской юрте
Посетители Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве в день открытия смогли побывать внутри макета ракеты «Ангара» и в хакасской юрте, посетить гастрономический фестиваль и увидеть лучшие коллекции отечественной модной индустрии, а также прототип современной деревни «Ново-Простоквашино».
На выставке можно увидеть достижения всех 89 регионов, федеральных министерств, компаний и общественных организаций. В стартовый день прошли концерты и образовательные мероприятия, открытия новых павильонов и презентации, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Программа открытия началась с масштабного флешмоба: сотни гостей вместе с профессиональными хореографами станцевали сразу на десяти площадках ВДНХ. Открылся и гастрономический фестиваль «Россия – территория вкуса» в новом павильоне «Дом российской кухни». Повара и рестораторы из регионов и городов от Владивостока до Калининграда презентовали отличительные особенности кухни народов России.
В зоне Универмага в Павильоне № 75 представлены российские товары от фермеров и лучшие коллекции отечественной модной индустрии. Дети из регионов России посетили экспозицию павильона №1 «Первые в России – стране возможностей». Певец Shaman вместе с юными артистами тысячного «Хора Первых» исполнил песню «Я русский».
В павильоне № 75 открылись стенды всех регионов России. На экспозиции Санкт-Петербурга представили историю развития северной столицы с допетровских времен до наших дней и возможность интерактивных прогулок по городу. Среди региональных стендов также уже можно увидеть огромную фигуру краба на стенде Камчатки, побывать внутри ракеты «Ангара» на экспозиции Омской области, побывать в хакасской юрте, заглянуть на Алтай, увидеть нижегородский трамвай «МиНиН» и посетить город, прикоснувшись к тач-порталу «Знакомьтесь, Нижний».
4 ноября для посетителей открылись экспозиции российских министерств, крупнейших компаний и госкорпораций. Все желающие смогли узнать подробности об использовании передовых технологий в работе правительства и о ведущих проектах органов власти и ведомств. Так, Минсельхоз представил гостям «Ново-Простоквашино» – прототип современной деревни, в которой есть вся необходимая инфраструктура. Минтруд показал первую интерактивную карту «Активного долголетия» в рамках экспозиции «Семья. Работа. Долголетие», а для ответственных семей с детьми в павильоне № 57 заработала иммерсивная экспозиция Минпросвещения. Кроме того, в честь старта события Почта России выпустила особую марку с символикой мероприятия. Ее тираж составит 72 тыс. экземпляров.
Завершился первый день Выставки масштабным концертом: состоялось представление «Книга народной мудрости» с участием Ларисы Долиной, а музыкально-мультимедийное представление «Портал в будущее» открыл Shaman. Также в этот вечер можно было услышать хиты Юлианны Карауловой, Натальи Подольской и Хиблы Герзмавы. Шоу соединило электронную и симфоническую музыку и транслировалось на здание Арки Главного входа ВДНХ.
Напомним, Международная выставка-форум «Россия» начала работу в День народного единства – 4 ноября. Это демонстрация важнейших достижений страны, собранных на одной площадке. Посетителям представлены экспозиции. Гостей также ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Участие в выставке примут представители органов федеральной власти, крупных корпораций, общественных объединений. Международная выставка-форум «Россия» продлится до 12 апреля.