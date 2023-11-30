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    Финляндия установила двойной забор на границе с Россией
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Здравых политиков в Европе становится больше

    Если ты не совсем дебил, ты понимаешь, что исключить фактор России не получится, даже если построить километровую стену. В смысле – высотой. Более того, надо уже побоку пустить свои европейские убеждения, что Россия всегда в чем-то виновата.

    2 комментария
    Александр Тимохин Александр Тимохин У победы под Синопом была и оборотная сторона

    30 ноября исполняется 170 лет Синопскому сражению – последней яркой и крупной победе русского флота в морской войне и последнему в истории сражению парусных флотов.

    9 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Империя – это традиционный человек в пространстве большой культуры

    Противопоставить «традиционного человека» либеральному индивиду; противопоставить пространство «большой культуры» миру «порядка, основанного на правилах» – так мы обретем настоящую большую идею, настоящих союзников по всему миру, обретем настоящий смысл нашего большого пространства.

    7 комментариев
    30 ноября 2023, 20:21

    Умер сенатор от Нижегородской области Лебедев

    Умер сенатор от Нижегородской области Лебедев
    @ @glebnikitin_nn

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На 62-м году жизни скончался сенатор от Нижегородской области Владимир Лебедев, об этом заявил глава региона Глеб Никитин в четверг.

    Скончался Владимир Лебедев, он работал в Нижегородской области на руководящих должностях в «Нижновэнерго», «Лукойле», был замглавы региона, сообщил Никитин, передает ТАСС.

    Лебедев был первым заместителем федерального министра природных ресурсов, руководил Федеральным агентством лесного хозяйства.

    В Совете Федерации Лебедев был первым зампредом комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

    30 ноября 2023, 08:45
    Фото экс-премьера Финляндии из отпуска вызвало скандал в Сети

    Фото экс-премьера Финляндии Санны Марин из отпуска вызвало скандал в Сети

    Фото экс-премьера Финляндии из отпуска вызвало скандал в Сети
    @ IMAGO/Markku Ulander/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Интернет-пользователи раскритиковали экс-премьера Финляндии Санну Марин, опубликовавшую фотографию в купальнике из отпуска.

    Марин выложила снимок на своей странице в X, многие комментаторы сочли подобную публикацию неуместной. Так, один из пользователей назвал Марин «полным позором» и «ходячим олицетворением краха Запада».

    Другой пользователь написал, что бывшая премьер-министр Финляндии является «настоящим представителем европейского вырождения».


    Кроме того, комментаторы пишут, что для должности премьера Марин «не подходила» и вообще «была катастрофой» в этой роли. «Коррумпированная марионетка ВЭФ, которая только и делала, что тратила деньги налогоплательщиков», – отметил один из подписчиков.

    Публикацию Марин сравнили с воображаемой ситуацией, когда экс-президент США Барак Обама развелся бы со своей супругой Мишель, а затем «просто начал публиковать фотографии своих тренировок».

    Марин в 34 года стала самым молодым главой правительства в мире, возглавив в 2019 году финский кабмин.

    После ухода с поста премьера она уже публиковала фотографии из спортзала, которые также вызвали резонанс.

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    29 ноября 2023, 23:59
    Путин заявил об отсутствии суверенитета у Германии

    Путин объяснил характер отношений Берлина с Польшей и Украиной отсутствием суверенитета у Германии

    Путин заявил об отсутствии суверенитета у Германии
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    У Германии нет суверенитета, поэтому она согласилась с закрытием газопровода, который поставлял газ из России через Польшу, и выплатами Украине, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин отметил, что «Польша взяла и закрыла газопровод «Ямал – Европа», Украина также «взяла и закрыла одну из систем». При этом Германия оплачивает вооружение, пенсии и зарплаты на Украине. «А немцы все это глотают, потому что у них нет – чего? Суверенитета», – приводит его слова РИА «Новости».

    Запад пытается решить проблему конкурентоспособности, используя административные манипуляции и трансграничный налог, но лишает себя дешевых российских энергоносителей, сказал он.

    По его словам, европейским странам источник дешевых энергоносителей «по политическим соображениям» перекрывают и «их союзники из Соединенных Штатов», передает ТАСС.

    Путин считает, что у ряда «руководителей правительства нет, видимо, и достаточно профессиональной подготовки», над ними «весь мир посмеивается».

    Напомним, в Германии уровень поддержки правительства достиг антирекорда.

    Коментарии (45)
    30 ноября 2023, 13:27
    В Кремле дали властям Болгарии совет из-за скандала вокруг самолета с Захаровой

    Песков назвал «абсурдным и глупым» решение Софии не пропускать самолет с Захаровой

    В Кремле дали властям Болгарии совет из-за скандала вокруг самолета с Захаровой
    @ Артем Геодакян/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Позиция властей Болгарии, которые не разрешили пролет самолета с официальным представителем МИД Марией Захаровой в Северную Македонию, является абсолютно абсурдной и глупой, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что такую позицию болгарских властей вряд ли можно чем-то объяснить. Кроме того, такие действия не укладываются ни в какие рамки, передает ТАСС слова Пескова.

    «Хочется обратиться к болгарскому руководству и призвать их все-таки попытаться из последних сил сохранить трезвость в принимаемых решениях», – добавил он.

    Напомним, МИД Болгарии заявил, что разрешение лететь через воздушное пространство республики касается главы МИД России Сергея Лаврова и делегации, но не распространяется на Захарову.

    Сама спикер российского МИД назвала такие действия «злобной глупостью русофобов».

    Коментарии (21)
    29 ноября 2023, 21:57
    НАТО отказалась предоставлять Украине летальное оружие

    В НАТО отказались от предоставления Украине летального оружия в 2024 году

    НАТО отказалась предоставлять Украине летальное оружие
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    В заявлении министров иностранных дел стран НАТО по итогам заседания с участием главы МИД Украины Дмитрия Кулебы исключена готовность поставлять Киеву летальную военную помощь в рамках программы поддержки в 2024 году.

    По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, на этой позиции настояли в Будапеште во избежание рисков эскалации. Он отметил, что Украина борется за свою целостность, но это «не наша война», передает RT.

    Сийярто добавил, что Венгрия также настояла на том, чтобы участие стран НАТО в программе поддержки Украины было добровольным.

    В то же время министры заявили, что союзники непоколебимы в приверженности дальнейшему усилению политической и практической поддержки Украины до тех пор, пока это необходимо.

    Ранее Сийярто заявил, что Украина не будет принята в НАТО в 2024 году. При этом НАТО и Украина утвердили программу сотрудничества на 2024 году, в рамках которой альянс продолжит обучать ВСУ. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что все страны, являющиеся членами Североатлантического альянса, намерены продолжать поддерживать Украину.

    Коментарии (36)
    30 ноября 2023, 05:11
    Генри Киссинджер умер в возрасте 100 лет
    Генри Киссинджер умер в возрасте 100 лет
    @ Ting Shen/Xinhua/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Экс-глава Госдепа Генри Киссинджер ушел из жизни в своем доме в американском штате Коннектикут, сообщила организация Kissinger Associates.

    Киссинджеру было 100 лет. Kissinger Associates сообщает, что «у Киссинджера осталась жена Нэнси Магиннес Киссинджер, с которой они прожили почти 50 лет». Отмечается, что Киссинджер считается «одним из величайших государственных деятелей Америки» и даже после завершения госслужбы проводил консультации «с американскими президентами обеих политических партий и множеством иностранных лидеров», передает ТАСС.

    Генри Киссинджер был госсекретарем США в 1973–1977 годах. Получил Нобелевскую премию мира за завершение Парижских переговоров об окончании войны во Вьетнаме.

    При президенте США Ричарде Никсоне он сыграл значимую роль в сближении США и Китая: Киссинджер впоследствии отмечал, что целью этой политики было создание противовеса СССР, передает «Интерфакс».

    Формально он отошел от политической карьеры в начале 1980-х, но с тех пор не переставал активно участвовать в политической жизни уже в качестве эксперта и автора, передает РИА «Новости».

    Много раз посещал Россию и встречался с главой российского государства Владимиром Путиным.

    После начала Россией специальной военной операции на Украине Киссинджер говорил, что стремление включить Украину в НАТО было серьезной ошибкой и привело к конфликту с Россией. При этом в преддверии своего юбилея, который был 27 мая, он высказался за вхождение Украины в НАТО. По его мнению, это не только даст гарантии безопасности Украине, но и удержит ее от нового конфликта с Россией после завершения СВО. Также Киссинджер призвал Украину не пытаться вернуть Крым и Севастополь.

    Коментарии (89)
    30 ноября 2023, 00:28
    Боррель назвал участие Лаврова в заседании ОБСЕ «сохранением мультилатерализма»

    Боррель увидел в участии Лаврова в заседании СМИД ОБСЕ способ «сохранить мультилатерализм»

    Боррель назвал участие Лаврова в заседании ОБСЕ «сохранением мультилатерализма»
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Участие главы МИД России Сергея Лаврова в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ даст возможность «сохранить мультилатерализм», заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

    В Скопье Боррель сказал, что согласие ОБСЕ и Северной Македонии «позволить Лаврову принять участие соответствует общей задаче сохранить мультилатерализм». Боррель сказал, что ОБСЕ должна продолжать полноценно работать «в тяжелые времена», передает ТАСС.

    По его словам, ОБСЕ остается для ЕС «важным партнером». «ОБСЕ – это единственная платформа, где наша общая архитектура безопасности обсуждается и должна обсуждаться», – сказал глава дипломатии Евросоюза.

    Напомним, Северная Македония и Болгария решили снять запрет на пролет российского самолета для участия Лаврова в Совете министров иностранных дел ОБСЕ. Встреча пройдет с 30 ноября по 1 декабря в Скопье. Пресс-секретарь украинского министерства иностранных дел Олег Николенко заявил о бойкоте делегацией страны грядущей встречи.

    Коментарии (26)
    30 ноября 2023, 15:50
    СМИ рассказали о технических проблемах американских танков Abrams на Украине

    СМИ рассказали о необходимости ВСУ каждые 12 часов чистить фильтры американских танков Abrams

    СМИ рассказали о технических проблемах американских танков Abrams на Украине
    @ Armin Weigel/dpa/Global Look Press

    Американские танки М-1 Abrams могут оказаться самой большой головной болью для украинских военных из-за высокого риска выхода из строя, вызванного необходимостью очищать фильтры двигателя каждые 12 часов, что требует больших затрат топлива.

    «Дважды в день экипаж М-1 должен увеличивать обороты двигателя своего танка до высоких оборотов в минуту, чтобы запустить импульсно-струйную систему, которая выбрасывает воздух из танка, а не в него, выбрасывая пыль и мусор из задней решетки», – приводит РИА «Новости» выдержку из публикации американского издания Forbes. 

    Отсутствие регулярной очистки может привести к серьезному повреждению двигателя и длительному ремонту, который производится в Польше, при этом американские танки имеют высокий расход топлива – заместитель помощника американского министра обороны Лора Купер назвала Abrams «пожирателем бензина», напоминает агентство.

    Ранее военный эксперт Борис Рожин сообщил о появлении у ВСУ танка Abrams на Купянском направлении.

    Коментарии (18)
    30 ноября 2023, 16:36
    Лавров назвал следующую жертву гибридной войны Запада с Россией

    Лавров: Молдавии уготована участь следующей жертвы гибридной войны Запада против России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что следующей страной, вовлеченной в развязанную Западом против России гибридную войну, станет Молдавия.

    «Молдавии уготована участь следующей жертвы в развязанной Западом гибридной войне против России», – заявил Лавров на встрече Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), передают «Известия».

    Глава российского МИД также отметил, что отказ от подписания меморандума Козака в 2003 году, который «мог бы надежно урегулировать ситуацию в Молдавии еще 20 лет назад», стал одной из попыток сорвать решение острых проблем Европы на принципах ОБСЕ. «А сейчас убивают формат «5+2» – последнее, что остается от совместных усилий по приднестровскому урегулированию», – добавил он.

    Ранее в МИД России расценили как враждебный шаг присоединение Молдавии к санкциям Евросоюза.

    Коментарии (8)
    30 ноября 2023, 10:05
    Спрогнозировано сильнейшее за год падение курса доллара к мировым валютам

    РИА «Новости»: Снижение курса доллара к мировым валютам в ноябре может оказаться рекордным

    Спрогнозировано сильнейшее за год падение курса доллара к мировым валютам
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Снижение курса доллара к мировым валютам может по итогам ноября оказаться сильнейшим за 2023 год и превысить 3%, свидетельствуют данные торгов.

    В четверг утром курс американской валюты к другим мировым валютам в целом стабилен. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран – торговых партнеров США) увеличивается на 0,03% – до 102,8 пункта, передает РИА «Новости».

    При этом с начала ноября индекс сократился на 3,6%. Так, к евро доллар подешевел на 3,7%, а к иене – на 3%. Ноябрь, таким образом, становится худшим для американской валюты месяцем с начала 2023 года.

    Рынки все больше уверены, что американский Федрезерв, вероятно, завершил цикл ужесточения. По прогнозам, в декабре ФРС сохранит ставки на действующем уровне в 5,25–5,5% годовых.

    Коментарии (23)
    29 ноября 2023, 22:17
    Кадыров назвал предполагаемый срок окончания СВО

    Кадыров заявил об ожидании успешного завершения специальной военной операции на Украине в 2024 году

    Кадыров назвал предполагаемый срок окончания СВО
    @ Татьяна Барыбина/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что в 2024 году Россию ждет победа в конфликте с Украиной.

    Кадыров заявил в Telegram, что, по его мнению, «уже в 2024 году всех нас ждут хорошие новости и победа». Он рассказал, что «оснащение подразделений достаточное», к «холодам и морозам готовы», а российские силы «продвигаются пусть не гигантскими, но уверенными шагами».

    Кроме того, он считает, что сейчас «говорить о переговорах нет никакого смысла, потому что Россия в более выгодном стратегическом и экономическом положении», нужно «вернуть несколько городов», после чего «позволить» киевскому режиму «подписать бумаги о капитуляции».

    Напомним, на днях российские штурмовые части полностью заняли знаменитую южную промышленную зону («промку») Авдеевки, которую украинские части контролировали с 2014 года. Кроме того, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что российские войска за неделю «хорошо продвинулись» на западной окраине Клещеевки на Артемовском направлении. Также российские войска освободили Артемовское в ДНР.

    Коментарии (13)
    30 ноября 2023, 14:26
    Онуфриенко: Россия возвращает ранее утраченные позиции на Запорожском направлении

    Военный аналитик Онуфриенко: Российские силы возвращают ранее утраченные позиции на Запорожском направлении

    Онуфриенко: Россия возвращает ранее утраченные позиции на Запорожском направлении
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    На Запорожском направлении Россия постепенно возвращает территории, утраченные во время украинского «контрнаступа» летом. Возвращение позиций позволит разгрузить часть российских формирований и перебросить их на другие участки фронта, допустил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее российские десантники нанесли артиллерийский удар по позициям ВСУ у Работино.

    «На Запорожском направлении наблюдается крайне неприятная для ВСУ ситуация. Во время контрнаступления они встретили здесь мощнейшую оборону Российской армии, из-за чего продвижение стало невозможным. На этом фоне украинское руководство приняло решение о постепенном перебрасывании сил в сторону Купянска, Авдеевки и Красного Лимана», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Сейчас же ВС РФ перешли к планомерному занятию ранее утраченных позиций. На прошлой неделе мы продвинулись от Приютного в сторону Старомихайловского. В настоящее время наблюдается движение в районе Работино и Вербового. Однако говорить о нашем потенциальном наступлении тут не приходится. Уверен, что для атаки будет выбран другой участок фронта», – подчеркивает собеседник.

    «Тем не менее сложившаяся на Запорожском направлении ситуация позволит России занять здесь более выгодные позиции для дальнейшей обороны, что значительно снизит нагрузку на наших военных. Появится возможность перевести часть подразделений на другие участки фронта, где и будет развиваться наступление», – замечает он.

    «Таким образом, продвижение в районе Работино и Вербового закладывает фундамент под будущие победы российских войск. Ситуация здесь кардинальных изменений не претерпит – противнику не поможет даже замерзшее Каховское водохранилище. Перейти по нему могут лишь малые ДРГ, которые наверняка будут обнаружены и ликвидированы нашей разведкой», – резюмирует Онуфриенко.

    Ранее российские десантники нанесли артиллерийский удар по позициям ВСУ у Работино. Об этом сообщают РИА «Новости». В ходе выполнения боевых задач солдаты при помощи гаубицы 2А36 «Гиацинт-Б» поразили выявленные разведподразделения и замаскированные огневые позиции противника. В результате был уничтожен бронеавтомобиль западного производства, двигавшийся в сторону позиций ВС РФ.

    Кроме того, подразделения России, обороняющие берег Каховского водохранилища, усилили антидиверсионную подготовку, пишет РИА «Новости» в другой публикации. По словам инструктора с позывным Штурвал, в скором времени украинская армия может воспользоваться замерзшей водой и болотистыми участками местности для того, чтобы начать забрасывать сюда диверсантов.

    За последнее время на Запорожском направлении нанесено поражение живой силе 128-й горно-штурмовой, 33-й механизированной и 71-й пехотной бригад ВСУ у Каменского и Работино, накануне проинформировали в Минобороны. Общие потери противника составляют до 55 солдат убитыми и ранеными. Из техники удалось ликвидировать три бронемашины и артиллерийскую систему М777.

    Ранее подразделение Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ совместно с силами спецназа остановили колонну украинской техники в районе населенного пункта Вербовое. С помощью средств воздушной разведки были обнаружены два танка, один из которых был уничтожен залпом из ПТРК, и две бронемашины ВСУ.

    Оставшиеся солдаты противника  приняли решение о разворачивании техники в обратное направление и бегстве. В свою очередь российский расчет, метко ударивший по противнику, сменил огневую позицию для того, чтобы избежать ответа со стороны украинских солдат.

    Коментарии (2)
    30 ноября 2023, 14:33
    Принят позволяющий переименовать Волгоград закон

    Депутаты областной думы приняли позволяющий переименовать Волгоград закон

    Принят позволяющий переименовать Волгоград закон
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Волгоградская областная дума приняла поправки, согласно которым для переименования Волгограда потребуется провести областной референдум, а не местный, как предусматривалось раньше.

    Депутаты внесли изменения в ст. 13 закона «Об административно-территориальном устройстве Волгоградской области», согласно которому в переименовании населенного пункта могли участвовать только его жители, передает РИА «Новости».

    Представляя законопроект, депутат Сергей Булгаков отметил, что согласно проекту при рассмотрении предложения о переименовании административного центра Волгоградской области города Волгограда учитывается мнение населения жителей всей области на областном референдуме, а не на местном.

    Председатель облдумы Александр Блошкин сообщил, что документ принят в первом, втором и окончательном чтениях, но добавил, что в ближайшее время референдум проводиться не будет.

    Ранее сообщалось, что обсуждение переименования Волгограда в Сталинград отложили на 2024 год.

    Опрос ВЦИОМ показал, что жители Волгограда в большинстве выступают против возвращения городу названия Сталинград. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал аккуратно отнестись к вопросу переименования Волгограда.

    Напомним, новый российский атомный ледокол получил название «Сталинград».

    Коментарии (49)
    30 ноября 2023, 10:42
    Президент ФРГ полчаса прождал эмира Катара на трапе самолета

    Президент ФРГ Штайнмайер полчаса прождал эмира Катара на трапе самолета по прибытии в Доху

    Президент ФРГ полчаса прождал эмира Катара на трапе самолета
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер около получаса ждал появления эмира Катара на вершине трапа самолета после прибытия в Доху, сообщает Bild.

    По данным газеты, Штайнмайер приземлится в Дохе утром в среду, чтобы провести переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

    Bild сообщает, что эмир, очевидно, не готов был принять Штайнмайера после приземления, при этом президент ждал шейха на ступеньках самолета «с недовольным лицом и сложенными на груди руками», передает ТАСС.

    Газета отмечает, что в ответ на запрос главы протокольной службы германской стороне сообщили, что «президент должен был пить чай в аэропорту, чтобы убить время», чего «Штайнмайер, очевидно, не захотел делать, предпочтя ожидать на вершине трапа» почти полчаса при 30-градусной жаре.

    Bild уточняет, что эмир Катара выступает в качестве важного посредника в переговорах об освобождении израильских заложников с радикальной палестинской организацией ХАМАС.

    Ранее канцлеру Германии Олафу Шольцу пришлось лечь на землю в аэропорту Тель-Авива из-за воздушной тревоги. Глава правительства ФРГ готовился к вылету из Израиля в Каир, однако после включения сирен, предупреждающих об опасности, ему вместе с членами правительственной делегации пришлось срочно покинуть самолет.

    Напомним, в мае у главы МИД ФРГ Анналены Бербок дважды за три дня ломался правительственный самолет, из-за чего пришлось корректировать ее график. Глава МИД не смогла вовремя вылететь сначала из Саудовской Аравии, а потом из Катара.

    Коментарии (33)
    30 ноября 2023, 14:30
    Зеленский: Украине будет сложнее вернуть Донбасс, чем Крым

    Tекст: Ольга Иванова

    Киеву будет сложнее вернуть Донбасс, чем Крым, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече со студентами в Николаеве.

    Выступая перед студентами, он заявил, что «территории возвращаются с людьми. Если люди не хотят, будет очень-очень сложно». По словам Зеленского, вернуть Донбасс «ментально сложнее, потому что десять лет были постоянные боевые действия», передает РИА «Новости».

    Украинский президент отметил, что партнеры придерживаются мнения о том, что невозможно вернуть Крым и очень сложно вернуть Донбасс.

    Ранее сообщалось, что власти Украины запланировали вернуть «исторические» крымско-татарские названия городам в Крыму.

    Крым стал российским регионом после состоявшегося в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

    Коментарии (34)
    30 ноября 2023, 09:05
    Российские десантники нанесли удар по позициям ВСУ у Работино

    МО: Российские десантники нанесли артиллерийский удар по позициям ВСУ у Работино

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новороссийское гвардейское горное соединение ВДВ нанесло удар по замаскированным укрепленным позициям и боевой технике ВСУ поблизости от Работино на Запорожском направлении, сообщили в Минобороны.

    Согласно сообщению военного ведомства, артиллеристы в ходе выполнения боевых задач нанесли удары из гаубицы 2А36 «Гиацинт-Б» по выявленным разведподразделениям и удаленным от линии соприкосновения, замаскированным огневым позициям артиллерии ВСУ, передает РИА «Новости».

    По информации министерства, военные уничтожили двигавшийся в сторону оборонительных позиций российских войск бронеавтомобиль западного производства.

    Ранее подразделение Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ совместно с силами спецназа остановили колонну техники ВСУ на Запорожском направлении в районе населенного пункта Вербовое.

    Коментарии (3)
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    Бориса Джонсона вернули в политику для роли «козла»

    Откровения из Киева вернули в политику экс-премьера Британии Бориса Джонсона как человека, лично виновного в том, что Украина упустила бесценный шанс разрешить конфликт с Россией миром. Политик, подписавший Европу на кровавую авантюру, – такое место в истории Джонсон выбрал для себя сам. Но заслужил ли он его на самом деле? Подробности

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    Как зима помогает войскам в ходе спецоперации

    Погода в зоне боевых действий на Украине резко ухудшилась, пришла настоящая зима, Черное море накрыли штормы. Считается, что климат серьезно влияет на ход военных кампаний, и история это неоднократно доказывала. Как именно влияет погода на российские войска в зоне спецоперации? Подробности

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    Лавров прорвал блокаду НАТО и Запада руками ОБСЕ

    Россия реализовала настоящий дипломатический прорыв и победу над попытками изолировать нашу страну даже в ее отношениях с Европой. Украина и страны Прибалтики возмущены: министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые с февраля 2022 года посещает страну НАТО. Как такое произошло и почему этому рад даже Жозеп Боррель? Подробности

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    НАТО хочет использовать оружие Гитлера против Калининграда

    Российский МИД предостерег НАТО от участия в подъеме химического оружия со дна Балтийского моря. Москва считает такие действия контрпродуктивными и опасными для окружающей среды. Почему вопрос химического оружия вновь вернулся в повестку дня и чем опасны отравляющие вещества, пролежавшие несколько десятков лет на дне моря? Подробности

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    • «Это война». Китай предупредил Тайвань

      «Я хочу подчеркнуть, что независимость Тайваня означает войну». «Армия не проявит никакой пощады к тем, кто попытается отколоть Тайвань от КНР». Заявления такого типа теперь регулярно звучат в Пекине. Начнется ли настоящая война за Тайвань, должно определиться совсем скоро – уже в январе.

    • Зеленский – «мечтатель года»

      Американское издание Politico выбрало «самого влиятельного человека», «главного мечтателя» и «главного разрушителя» среди европейцев в 2023 году. Победителями стали бывший глава Евросовета Дональд Туск, президент Украины Владимир Зеленский и глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. За что им оказана такая «честь»?

    • Ошибки Израиля и ХАМАС

      Для того чтобы Израиль продлил перемирие с ХАМАС, на премьера Биньямина Нетаньяху давят, кажется, все, включая США, где правящая партия переживает серьезный раскол. Но шансов на более-менее длительный мир почти нет. Ошибки как Израиля, так и ХАМАС наглядно это показывают.

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