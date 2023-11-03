Умер двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Протопопов

Tекст: Валерия Городецкая

О смерти Протопопова сообщил портал The Skating Lesson на своей странице в соцсети Facebook* (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta*, признанной в России экстремистской), ему был 91 год, передает ТАСС.

Протопопов выступал в паре со своей супругой Людмилой Белоусовой, они стали чемпионами Олимпийских игр в Инсбруке в 1964 году и в Гренобле в 1968 году. Также они четыре раза подряд завоевывали золото чемпионатов мира в 1965–1968 годах и чемпионатов Европы в 1965–1968 годах.

В октябре стало известно о смерти двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Виктора Маматова.