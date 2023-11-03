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    Европейский корабль может просто не пережить еще пару штормов, подобных тем, что случились за последние года три. Идеи Brexit или просто Exit среди стран-членов становятся все более отчетливыми.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов И три тысячи лет – война

    Есть лишь одно место на Земле, на котором может стоять либо мечеть Аль-Акса, либо Третий храм – безальтернативная святыня иудеев, где должен будет воссесть машиах – еврейский «царь мира». А значит, и война эта будет вестись либо до последнего еврея, либо до последнего араба.

    8 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Кто представит Россию на Олимпийских играх в Париже

    Возможно, лучшим вариантом будет полный бойкот Игр без возможности поехать в нейтральном статусе. В таком случае моментально прекратятся заявления типа «поехал – предатель», «не поехал – загубил карьеру».

    23 комментария
    3 ноября 2023, 12:19

    Захарова ответила на мечты США о «стратегическом поражении» России

    Официальный представитель МИД Захарова назвала санкции США «политикой стратегического поражения»

    Tекст: Вера Басилая

    Новые санкции США против России являются продолжением политики Вашингтона на нанесение Москве стратегического поражения, но это недостижимо, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью телеканалу «Россия-24».

    Захарова отметила, что США каждый год что-нибудь новое придумывают: то сдерживание, то стратегическое поражение, но «не дождутся», передает РИА «Новости».

    Ранее США ввели ограничения против 40 физических и свыше 190 юридических лиц России. Рестрикции коснулись МГТУ имени Н.Э. Баумана и ФАУ «Роскапстрой».

    Также санкции введены против санкции против разработчика дрона «Ланцет» Александра Захарова и его семьи.

    В Кремле заявили, что страны Запада не прекратят вводить антироссийские санкции, хотя они и столкнулись с нехваткой идей.

    2 ноября 2023, 17:32
    США ввели санкции против разработчика дрона «Ланцет» и его семьи
    США ввели санкции против разработчика дрона «Ланцет» и его семьи
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    США расширили санкционный список по России, в него вошли 37 физических лиц и десятки юридических, говорится в обнародованном документе американского Минфина.

    Указанные лица являются выходцами из России, Ирландии, Кипра, Швеции, ОАЭ, Турции и других стран, передает РИА «Новости». Например, США ввели санкции против российского конструктора Александра Захарова, участвовавшего в разработке беспилотников «Ланцет», и членов его семьи.

    Также под санкции США попали Почта Банк, ВБРР, банк «Русский стандарт». США включили в список SDN list ХКФ банк, Абсолют банк, East West United Bank. Кроме того, санкции введены против АФК «Система». Также новые санкции США затронули проект «Арктик СПГ 2».

    Ранее в Кремле заявили, что страны Запада не прекратят вводить антироссийские санкции, хотя они и столкнулись с нехваткой идей и сами сталкиваются с проблемами.

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    2 ноября 2023, 14:44
    Военный эксперт указал на риски для России из-за неудачного запуска американской МБР Minuteman III

    Военный эксперт Кнутов: Неудача запуска МБР Minuteman III США может объясняться ненадлежащими условиями хранения

    Военный эксперт указал на риски для России из-за неудачного запуска американской МБР Minuteman III
    @ Air Force/Senior Airman Ian Dudley/REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ракета могла отклониться от заданной траектории, поэтому в США и заявили об «аномалии». В целом же неполадки могут быть связаны с ненадлежащим хранением боеприпасов, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в США провели неудачный пуск МБР Minuteman III, ракету было решено взорвать над Тихим океаном.

    «Аномалиями при запуске межконтинентальных баллистических ракет (МБР) чаще всего называют отклонение боеприпаса от заданной траектории. Скорее всего, в этот раз военные США столкнулись именно с такой проблемой. Minuteman III сошла с намеченного курса, в результате чего полет стал непредсказуемым», – сказал Юрий Кнутов, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке.

    «Для снижения дальнейших рисков, вероятно, было принято решение о ликвидации ракеты. Думаю, данная ситуация произошла в связи с ненадлежащим хранением боеприпасов на американских складах. Этот тип вооружения долгое время был забыт руководством США», – отмечает собеседник.

    «При этом решение о подрыве ракеты над Тихим океаном соответствует нормам проведения испытаний. Данные мероприятия планируются заранее, и министерство обороны страны заведомо уведомляет все необходимые службы о намерении совершить запуск по заданной акватории, делается это по закрытым каналам», – подчеркивает эксперт.

    «Тем не менее поведение Вашингтона выглядит настораживающе. За последний год с небольшим Штаты провели четыре запуска МБР Minuteman III. Данные действия США можно трактовать как демонстрацию силы и в некотором роде проявление агрессии. В связи с этим России стоит со всей серьезностью отнестись к недружелюбным действиям Штатов», – считает собеседник.

    «Наши системы ПВО и ПРО должны поддерживать надлежащий уровень работы. Америка создает опасный уровень международной напряженности. Поэтому Москве следует быть готовой в любую минуту отразить удар со стороны потенциального противника», – резюмирует Кнутов.

    Ранее в США провели неудачный пуск МБР Minuteman III. Об этом сообщили ВВС страны. Отмечается, что из-за «аномалии» в ходе тестовых испытаний было принято решение о «безопасной ликвидации» боеприпаса над Тихим океаном. В настоящий момент комиссия из представителей профильных ведомств выясняет причины произошедшего.

    Вместе с тем ВВС Штатов подчеркнули, что несмотря на неудачу, мероприятие позволило получить важные данные. Напомним, это не первые испытания Minuteman III, проводимые США за последний год. В сентябре Америка осуществила пуск МБР с базы Вандерберг американских Космических сил.

    По сообщению ВВС, целью этого тестирования стала оценка надежности, эффективности и боеготовности боеприпаса. В апреле Штаты осуществили испытания этой же ракеты, но без боевой части. Тогда руководством США отмечалось, что запуск должен вдохнуть уверенность в смертоносности ядерного сдерживания.

    В рамках мероприятия Minuteman III пролетел 4,2 тыс. миль (6,76 тыс. км) над Тихим океаном. Еще одно испытание проводилось в сентябре 2022 года. Как отмечал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, США, согласно своим обязательствам в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, «заранее уведомили российское правительство» о предстоящем пуске.

    Напомним, Minuteman III относится к МБР семейства «Минитмен». Считается аналогом российской ракеты «Тополь», но может запускаться только из бункера. Максимальная дальность полета достигает 13 тыс. км.

    Коментарии (11)
    3 ноября 2023, 04:59
    Антонов обвинил США во фронтальном наступлении на Россию

    Российский посол в Вашингтоне Антонов: США ведут «фронтальное наступление» на Россию

    Антонов обвинил США во фронтальном наступлении на Россию
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты ведут «фронтальное наступление» на Россию, однако урон от различных санкций в отношении Москвы куда больше для коллективного Запада, чем для РФ, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Дипломат в связи с очередным расширением Вашингтоном санкционного списка в отношении Москвы заявил, что Соединенные Штаты, вместо того чтобы использовать преимущества международного разделения труда, богатый потенциал российской экономики и ее природных ресурсов для вывода мирового хозяйства из сегодняшнего незавидного положения, продолжают обрывать последние нити, которые позволяют многим западным странам удержаться на плаву. Как отметил Антонов, действия Белого дома хаотичны, алогичны и не объясняются никаким здравым смыслом. Дипломат подчеркнул, что урон от попыток уколоть Москву куда больше для государств Запада, чем для России, передает ТАСС.

    Антонов заявил, что Соединенные Штаты ведут «фронтальное наступление» на Россию везде и всюду – от политики и экономики до вопросов прав человека – с целью помешать развитию нашей страны, не допустить роста благосостояния простых людей, а главное – расшатать внутреннее единство в Российской Федерации.

    Как считает дипломат, с большой долей уверенности можно предположить, что давление США будет усиливаться по мере движения нашего общества к важному политическому событию – мартовским выборам президента России.

    «При любых обстоятельствах благополучие российских граждан и защита национальных интересов будут обеспечены», – подчеркнул Антонов.

    Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что США не способны выиграть в войне с Россией.

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    3 ноября 2023, 09:28
    Решение Европы в отношении России назвали крупнейшей загадкой XXI века

    Вице-премьер Оверчук: Отказ Европы от российских энергоносителей станет крупнейшей загадкой XXI века

    Решение Европы в отношении России назвали крупнейшей загадкой XXI века
    @ Zheng Huansong/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Самой большой загадкой XXI века останется вопросом о том, почему Европа решила отказаться от своего главного конкурентного преимущества – надежного доступа к российским энергоносителям, заявил вице-премьер Алексей Оверчук.

    Оверчук, выступая на Веронском евразийском экономическом форуме, заявил, что введенные против России ограничительные меры стали мощным толчком для развития экономики страны, передает ТАСС.

    Вице-премьер отметил, что совместно со странами ЕАЭС, торговля с которыми на 90% ведется в национальных валютах, Россия обеспечивает продовольственную, энергетическую и технологическую безопасность.

    Россия, как подчеркнул Оверчук, стала рекордсменом мира по введенным против нее западным санкциям. Нашу страну уже не интересует, одной санкцией меньше или одной санкцией больше, сказал он, добавив, что при этом запреты на поставки в Россию вязальных спиц и иголок не могут не привлекать внимание.

    «В условиях санкций наша экономика не просто научилась выживать, не просто научилась жить, она научилась развиваться», – подчеркнул он.

    При этом Оверчук выразил надежду, что «где-то в Европе еще есть остатки здравого смысла». «Но, право, грустно присутствовать при закате великой цивилизации, к которой, как казалось, мы тоже имели отношение», – добавил он.

    Президент Владимир Путин ранее заявлял, что европейцы сейчас переплачивают за поставки нефти, нефтепродуктов, газа, в результате чего экономика ЕС находится около нулевой отметки, а промышленное производство с марта 2023 года и вовсе оказалось в отрицательной зоне.

    Коментарии (17)
    3 ноября 2023, 10:39
    В США заявили о гибели большого числа американских наемников в рядах ВСУ

    Наемник Вандайк: В рядах ВСУ погибло много американцев

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На Украине в рядах ВСУ погибло много американцев, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom наемник из США Мэттью Вандайк.

    По его словам, около 510 американцев были убиты, еще несколько сотен человек получили ранения, передает РИА «Новости».

    По его словам, в наемнических батальонах на Украине погибли не только американские граждане, но и бойцы из стран Европы. Вандайк также сообщил, что украинское руководство слишком поздно начало контрнаступление, и ВСУ приходится сражаться с хорошо подготовленными российскими линиями обороны.

    Он отметил, что «сейчас наступил тупик, это признали даже украинские военные, и идет не так хорошо, как мы надеялись».

    Ранее Вандайк рассказал, что ВСУ планируют перейти в новое наступление летом 2024 года, в ход пойдут поставленные Западом истребители F-16.

    Коментарии (11)
    3 ноября 2023, 05:59
    Американский генерал пожаловался на российских и китайских летчиков

    Генерал ВВС США Келли: Российские и китайские летчики тренируются на американцах как на тренажере

    Tекст: Антон Никитин

    Российские и китайские летчики «сталкиваются» с американскими самолетами и беспилотниками в различных горячих точках с целью потренироваться, выразил мнение генерал ВВС США Марк Келли.

    По версии Business Insider, только за последний год было отмечено несколько «опасных» ситуаций, в том числе и инцидент, когда в марте российский истребитель Су-27 перехватил американский разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper, после чего дрон упал в Черное море. В статье говорится, что американские военные считают опасными и маневры российских летчики в Сирии, а также перехваты американских самолетов китайскими, передает РИА «Новости».

    Генерал ВВС США Марк Келли объяснил перехваты тем, что летчики России и Китая хотят потренироваться против «лучших в мире». Он считает, что как Россия, так и Китай хотят испытать свои самолеты и своих летчиков против США, чувствуя себя уверенно и понимая, что они могут конкурировать с американцами.

    Напомним, 27 октября китайский истребитель J-11 пролетел в трех метрах от американского стратегического бомбардировщика B-52. Тремя днями ранее российский истребитель Су-27 развернул беспилотник США от государственной границы России над Черным морем.

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    2 ноября 2023, 14:39
    Спикер Палаты представителей США пообещал не рассматривать вместе помощь Израилю и Украине

    Politico: Спикер Палаты представителей США Джонсон за помощь и Израилю, и Украине, но по отдельности

    Спикер Палаты представителей США пообещал не рассматривать вместе помощь Израилю и Украине
    @ IMAGO/Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон сообщил однопартийцам в Сенате, что поддерживает выделение средств Украине, но призвал не увязывать в один законопроект с выделением средств Израилю, сообщили источники газеты Politico.

    Как сообщил сенатор от штата Техас Джон Корнин, спикер дал понять, что вопрос усиления границ США на фоне наплыва мигрантов и дальнейшая помощь Киеву «неразрывно связаны между собой». Сенатор от штата Миссури Джош Хоули заявил изданию, что Джонсон не один раз повторил, что не может позволить, чтобы «Украина и Израиль рассматривались вместе», передает ТАСС.

    Позднее в тот же день Джонсон провел «очень открытый, честный, позитивный и откровенный разговор» с лидером демократического меньшинства в Палате представителей Хакимом Джеффрисом, в котором не назвал конкретных сроков оказания помощи Киеву.

    Сенатор Томми Тубервилл сообщил, что Джонсон выступает за помощь и Израилю, и Украине, но пытается помочь каждой по отдельности.

    По оценке издания, Джонсон поддерживает финансирование нужд Украины, «даже если оно несопоставимо по размеру или объему с тем, что хочет президент Джо Байден».

    Вместе с тем газета The Hill указывает, что спикер предупредил законодателей, что крупный пакет, который предполагает выделение средств на помощь Киеву, Тайваню и защиту южной границы США, «не пройдет Палату представителей».

    Ранее сообщалось, что сторонники Украины из числа Республиканской партии крайне низко оценивают уровень поддержки киевского режима Джонсоном.

    Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что американские власти больше не заинтересованы в Украине, об этом говорят решения, которые принимаются в Вашингтоне после избрания спикером Джонсона.

    Американист Владимир Васильев выразил мнение газете ВЗГЛЯД, что Джонсон будет способствовать сокращению объемов помощи Украине.

    Коментарии (6)
    2 ноября 2023, 23:11
    США ввели санкции против МГТУ имени Баумана

    США ввели санкции против МГТУ имени Баумана и ФАУ «Роскапстрой»

    Tекст: Антон Никитин

    Новые санкции министерства финансов США затронули МГТУ имени Н.Э. Баумана и ФАУ «Роскапстрой», следует из опубликованного документа американского ведомства.

    Рестрикции также затронули ряд дочерних компаний ПАО «Газпром нефть» и Научно исследовательский центр кибернетики и автоматики. В общей сложности введенные 2 ноября ограничения затронули почти 40 физических и свыше 190 юридических лиц, представляющих различные страны, включая Россию, передает ПРАЙМ.

    Напомним, в ноябре 2021 года Соединенные Штаты ввели экспортные ограничения в отношении Московского физико-технического института (МФТИ).

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    3 ноября 2023, 03:30
    Антонов рассказал о нападках на живущих в США россиян

    Посол Антонов: Живущие в США россияне подвергаются нападкам со стороны украинцев, предателей и американских спецслужб

    Антонов рассказал о нападках на живущих в США россиян
    @ Ohde/face to face/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Живущие в США россияне напуганы, боятся открыто говорить, подвергаются нападкам со стороны украинской диаспоры, предателей-соотечественников и американских спецслужб, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Дипломат рассказал в эфире Первого канала, что живущих в США россиян миллионы, причем большинство из них настроены за Российскую Федерацию, хотят поддерживать связи с Россией, дружить и не забывают нашу общую историю, передает РИА «Новости».

    При этом Антонов отметил, что сегодня они напуганы, боятся открыто говорить что-либо, подвергаются нападкам со стороны украинской диаспоры, предателей, их не оставляют в покое и спецслужбы.

    Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве заявили о настоящей травле граждан России и этнических русских во многих странах мира.

    Коментарии (6)
    2 ноября 2023, 17:15
    Назван процент считающих чрезмерной помощь Вашингтона Киеву американцев

    Соцопрос: Более 41% американцев считают чрезмерной помощь Вашингтона Киеву

    Tекст: Александра Юдина

    Число американцев, считающих объем помощи Вашингтона Киеву непомерно большим и выступающих в преддверии «зимних холодов на Украине» за ее сокращение, значительно увеличилось, сейчас оно составляет 41%, следует из проведенном социологической службой Gallup опроса.

    В данный момент оптимальной сейчас называют помощь 33% по сравнению с 43% четыре месяца назад, при этом 25% американцев полагают, что она недостаточна, передает ТАСС.

    Также 61% считает необходимым установить предел помощи Украине, и такую точку зрения разделяют подавляющее большинство представителей республиканской партии, находящейся в оппозиции.

    Кроме того, 54% респондентов заявили, что США должны поддерживать Украину в попытках «возвращения своей территории даже в случае затяжного конфликта».

    В данный момент 43% выступают за попытку США содействовать быстрому завершению конфликта, даже если это приведет к потере Киевом части территории. Такое развитие событий поддерживают большинство республиканцев (55%). Сторонники Демократической партии продолжают выступать за помощь Украине «в возвращении утраченных территорий».

    Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон потребовал от Белого дома отчитаться о потраченных на Киев средствах и призвал разделить запрос о выделении 105 млрд долларов Израилю и Украине.

    Коментарии (0)
    2 ноября 2023, 13:57
    Россия пообещала ответ на оборонное соглашение США и Финляндии

    Захарова: Россия примет меры в случае заключения оборонного соглашения США и Финляндии

    Tекст: Вера Басилая

    Россия будет вынуждена принять военно-технические и иные меры в случае заключения соглашения об оборонном сотрудничестве США и Финляндии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Дипломат отметила, что Россия примет меры для купирования возникающих угроз национальной безопасности страны, передает ТАСС.

    Ранее СМИ сообщили, что оборонное соглашение Финляндии и США Defence Cooperation Agreement (DCA), о заключении которого объявят в ближайшие дни, позволит американским солдатам въезжать в Финляндию без документов.

    Коментарии (2)
    2 ноября 2023, 12:44
    США уведомили Россию о планах запуска МБР Minuteman III

    Песков: США уведомили Россию о планах запуска МБР Minuteman III

    США уведомили Россию о планах запуска МБР Minuteman III
    @ Ian Dudley/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты сообщали России о планах запуска межконтинентальной ракеты Minuteman III над Тихим океаном, Кремль не комментирует неудачу во время пуска, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Пуски ракет подобного рода являются предметом уведомления «по соответствующим каналам», все соответствующие оповещения были получены, сказал Песков, передает РИА «Новости».

    Подобным же образом действует и Россия, уточнил он.

    Песков добавил, что неудачный запуск не должен быть предметом комментария Кремля.

    Напомним, ВВС США сообщали, что пуск МБР Minuteman III прошел неудачно, ее пришлось подорвать в полете.

    Коментарии (0)
    2 ноября 2023, 13:47
    Москва назвала разжиганием национализма заявления Вашингтона о Махачкале

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Белый дом, пытаясь провести параллель между еврейскими погромами в Российской империи и между беспорядками в аэропорту Махачкалы, провоцирует разжигание национализма, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Заявления Белого дома – это провокация, нацеленная на разжигание националистических чувств, Москва рассматривает это как очередную попытку дестабилизации в России, сказала Захарова, передает ТАСС.

    Она добавила, что подобные несуществующие исторические параллели не имеют права озвучиваться официальными органами власти правовых государств, но многие задаются вопросом, насколько США сегодня правовое государство.

    Если это государство провозглашает правовую основу своего устройства, то оно «не имеет права на подобные аллюзии», подчеркнула дипломат.

    Захарова напомнила, что к беспорядкам в Дагестане имеют отношение украинские спецслужбы, получающие деньги с Запада, потому сам Запад причастен к этому.

    Напомним, президент Владимир Путин, говоря о беспорядках в Махачкале, указывал на попытки дестабилизации и раскола российского общества извне.

    Коментарии (2)
    2 ноября 2023, 14:14
    Ульянов: Дератификация ДВЗЯИ ставит Россию в равное положение с США

    Постпред Ульянов: Дератификация ДВЗЯИ ставит Россию в равное положение с США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    С дератификацией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Россия оказалась на равных условиях с США, заявил постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в соцсети Х.

    «Этот закон ставит Россию в равное положение с США, которые подписали, но не ратифицировали договор», – написал он, передает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

    Напомним, Договор был подписан от имени России в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года. В 2000 году Россия ратифицировала договор, а ряд стран, включая США, до сих пор не сделали этого.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, для чего Россия выходит из ДВЗЯИ.

    Коментарии (0)
    3 ноября 2023, 11:10
    Москва оценила потери ЕС от санкций против России

    МИД: Потери ЕС от санкций против России составляют около 1,5 трлн долларов

    Tекст: Вера Басилая

    Общие потери Евросоюза от экономических санкций против России, по самым скромным подсчетам, достигли порядка 1,5 трлн долларов, заявил замглавы МИД России Александр Грушко на Веронском Евразийском экономическом форуме.

    Грушко напомнил, что в 2013 году объем торговли между Россией и Евросоюзом составлял 417 млрд долларов, в 2022 году после введения санкций был примерно 200 млрд, в этом году он мог бы составить примерно 700 млрд евро. По его словам, за первые шесть месяцев 2023 года товарооборот в ЕС был 46 млрд долларов, то есть к концу года будет меньше 100 млрд, передает ТАСС.

    В следующем году, как считает Грушко, товарооборот между Россией и ЕС снизится до 50 млрд евро, а потом может стремиться к нулю.

    Дипломат отметил, что российские санкции очень трудно комментировать из-за отсутствия в них рационального зерна.

    Грушко напомнил о последних принятых Евросоюзом (ЕС) 8 сентября мерах, которые включают провоз россиянами личных вещей, в том числе бритвенных принадлежностей.

    «Не искусственный интеллект же написал, что бритвенные принадлежности, провозимые русским туристом, могут дестабилизировать ситуацию на Украине. Это какой-то человек взял карандаш, лист бумаги и вот это сочинил, либо на компьютере, а потом они проголосовали», – отметил дипломат, добавив, что санкции настолько фантазийны, что страны Евросоюза отказываются их выполнять.

    Президент Владимир Путин ранее заявлял, что европейцы сейчас переплачивают за поставки нефти, нефтепродуктов, газа, в результате чего экономика ЕС находится около нулевой отметки, а промышленное производство с марта 2023 года и вовсе оказалось в отрицательной зоне.

    Также Путин заявил, что Запад, запутавшийся в антироссийских санкциях, доходит до абсурда, запрещая ввоз отверток и иголок, но благодаря этому в страну не попадут европейские клопы.

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    Военный эксперимент НАТО на Украине обернулся провалом

    Похоже, украинский «контрнаступ», длившийся пять месяцев, пришел к своему завершению. На это прямо намекает главком вооруженных сил противника Валерий Залужный, называя ситуацию на поле боя «тупиковой» и риском перехода к «позиционной фазе». Что на практике означают подобные формулировки и какими в реальности являются итоги этой неудачной военной авантюры? Подробности

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    Правота России находит себе дорогу через Киев и Тель-Авив

    Что объединяет признания киевского режима в атаках против Запорожской АЭС и операцию Израиля против сектора Газа? И то и другое, как оказалось, показало перед всем миром правоту российской позиции относительно проводимой на Украине спецоперации. Подробности

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    Авторитет Царева на Украине опасен для Киева

    В Крыму совершено покушение на Олега Царева, который после 2014 года выступал с острой критикой в адрес украинских властей и занимался вопросами политической повестки Новороссии. Царев, чье мнение всегда болезненно воспринимали в киевских кабинетах, госпитализирован в тяжелом состоянии. Коллеги, друзья и общественные деятели сходятся в том, что Царев как никто другой знал подноготную украинских властей и встал им поперек горла. Подробности

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    • Запад начал списание Зеленского в утиль

      Последний месяц в жизни президента Украины Владимира Зеленского стал, судя по всему, худшим, поэтому он зол на весь мир. Запад меняет подход к Украине и больше не верит в возможность ВСУ победить Россию. Из-за этого Зеленскому меняют имидж: из героя и союзника он превращается в диктатора, коррупционера и черта-попрошайку.

    • ЕС распустит колонии ради Украины

      В ближайшее время стоит ожидать заявлений о том, что Еврокомиссия начинает переговоры о членстве в ЕС с Украиной и Молдавией. Также планируется расширить ЕС на оставшиеся страны Балкан. Но для этого он полностью перестроится. Каким хочет стать новый Евросоюз?

    • Израиль разваливает Евросоюз

      Обострение конфликта на Ближнем Востоке стало тяжелым испытанием для Евросоюза. Аналитики в США считают, что фактическое участие в двух конфликтах сразу – вокруг Израиля и Украины – ЕС просто не по силам. И действительно, складывается впечатление, будто Евросоюз затрещал по швам, а фундаментальные противоречия разобщили его руководство.

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