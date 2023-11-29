Русских называют собирателями земель, но это в первую очередь собиратели народов. Причем русские собирали букет народов, оказавшихся в их цивилизационном поле, с вниманием, заботой и любовью.5 комментариев
Законопроект об упрощении выдачи репатриантам ВНЖ внесен в Госдуму
Депутат Калашников внес в Госдуму законопроект о выдаче в упрощенном порядке ВНЖ участникам госпрограммы по репатриации
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников внес в Госдуму проект закона об упрощении выдачи вида на жительство участникам госпрограммы по репатриации.
Текст опубликован в электронной базе парламента. Репатриантам, участвующим в госпрограмме по переселению в Россию соотечественников, и членам их семей предлагается предоставлять ВНЖ без требования получать разрешения на временное проживание. При этом ВНЖ могут отозвать в случае утраты статуса участника программы, передает ТАСС.
Заявление на ВНЖ в соответствии с законопроектом можно подать в дипмиссии России. ВНЖ будет выдавать МВД в том российском регионе, куда переселяется участник программы «после прохождения обязательной государственной дактилоскопической регистрации и представления медицинских документов» (речь идет о проверке на наркотики, опасные инфекции и ВИЧ).
Напомним, в МВД выступили с предложением создать в стране институт репатриации в рамках госпрограммы переселения соотечественников.