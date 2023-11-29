Во внешней политике финские элиты обратили свою энергию против России. Это прекрасно откликнулось в сознании наших соседей, только казавшихся смирными молочниками.14 комментариев
На финской АЭС «Олкилуото» произошел очередной сбой
Из-за сбоя приостановлена работа третьего энергоблока финской атомной электростанции «Олкилуото» (OL3), сообщил оператор АЭС Teollisuuden Voima.
«Производство электроэнергии на АЭС OL3 было прервано сегодня, 29 ноября 2023 года, в 13.35 (14.35 мск), из-за аварийного отключения в турбинном зале», – говорится в заявлении оператора, передает ТАСС.
Причина сбоя устанавливается.
Это уже второй сбой в работе АЭС «Олкилуото-3» за последний месяц – 19 ноября работа электростанции приостанавливалась из-за неисправности в турбинной установке.