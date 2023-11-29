Парламент Белоруссии одобрил налог для богатых

В Белоруссии принят закон о повышении НДФЛ до 25% при доходах свыше 200 тыс. белорусских рублей

Также планируется увеличение с 20% до 30% ставки подоходного налога с индивидуальных предпринимателей с доходом более 500 тыс. белорусских рублей (13,5 млн российских рублей), передает ТАСС.



Для организаций, прибыль у которых превысила 25 млн белорусских рублей (675 млн российских), налог будет увеличен с 20% до 25%. Кроме того, транспортный налог на люксовые автомобили возрастом до трех лет будет увеличен в 10 раз.

Министр по налогам и сборам Белоруссии Сергей Наливайко отметил, что в республике не очень много богатых людей, поэтому «сумасшедших сумм в качестве дополнительных поступлений точно не будет». Так, по его данным, повышение налога с зарплат коснется всего 8-9 тыс. жителей республики.

При этом он отметил, что в белорусском обществе есть запрос на социальную справедливость, «чтобы те, кто имеет определенные сверхдоходы, платили больше в бюджет». После одобрения членами Совета республики документ поступит на подпись президенту.

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