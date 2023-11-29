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Мишустин заявил об укреплении гуманитарного сотрудничества России и Белоруссии
Россия и Белоруссия будут и дальше развивать сотрудничество в гуманитарной сфере, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Совета министров Союзного государства.
Глава правительства рассказал, что Россия подготовила и представила более 30 перспективных предложений по наращиванию связей в области науки и образования, культуры и спорта, туризма, здравоохранения и социальной сфере, а также по защите прав потребителей, передает ТАСС.
Мишустин отметил, что все проекты и планы нужно воплотить в жизнь на благо граждан.
Также Минск и Москва углубляют взаимодействие между регионами. Премьер поблагодарил белорусских коллег за внимание, которое уделяется этому вопросу.
Мишустин напомнил о проведении в Уфе десятого форума регионов России и Белоруссии. Сейчас торгово-экономические связи с Белоруссией есть у более 80 субъектов России, а российские компании заключили около 4,5 тыс. внешнеторговых контрактов с белорусскими партнерами на сумму свыше 100 млрд рублей.
Наиболее важные решения, принятые на заседании Совета министров Союзного государства, будут доложены президентам России и Белоруссии.
По словам Мишустина, результаты работы на заседании «придадут важный импульс интеграционному строительству, будут способствовать дальнейшему развитию многопланового сотрудничества братских народов».
Ранее Мишустин подписал постановление о создании наднационального налогового комитета Союзного государства России и Белоруссии.