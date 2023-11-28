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На выставке «Россия» открылся магазин бренда Putin Team Russia
В рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ состоялось открытие магазина Putin Team Russia. Теперь посетители и гости мероприятия могут ознакомиться с коллекцией отечественного бренда технологичной одежды и приобрести понравившиеся вещи.
Точка продаж на самой масштабной выставке страны призвана познакомить гостей выставки с флагманским отечественным проектом. На витринах представлена новая коллекция бренда «Осень-зима 2023» – технологичная верхняя одежда, базовые модели, не теряющие своей актуальности: поло, толстовки, футболки и брюки, а также широкая коллекция аксессуаров, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Президент стал для граждан России символом гордости за свою страну и ее достижения, а самоотверженный труд Владимира Путина на благо Отечества, его решимость и сила политической воли являются образцом для подражания. Вещи и атрибутика с изображением национального лидера, его именем, цитатами пользуются популярностью не только среди россиян, но и единомышленников проводимой главой государства политики по всему миру. Так на следующий год ставим перед собой цель – открыть еще 35 магазинов, дойдя до отметки в 60 торговых точек по России», – рассказал президент ассоциации «Рослегпром», генеральный директор ГК «Портновская мануфактура SHISHKIN» Дмитрий Шишкин.
У посетителей выставки есть возможность познакомиться с одеждой и аксессуарами российского бренда Putin Team Russia. На витринах расположилась новая коллекция. Продукция Putin Team Russia отражает ключевые идейные концепты: патриотизм, уверенная личная позиция, здоровый образ жизни и деятельный вклад в развитие России. Участие в международной выставке-форуме «Россия» – это возможность еще громче заявить о себе, повысить узнаваемость и авторитетность российского бренда.
«Далее планируем выход на международный рынок – Китай, Индия, ОАЭ. Коллекции бренда также меняются, пополняются новыми изделиями и дизайн-решениями. На следующий год ассортиментный ряд будет охватывать все категории от делового стиля, кэжуал и аутдор до профессиональной спортивной экипировки. В рамках таких мероприятий, как выставка «Россия», синергия энергии, опыта и лидерства проявляет себя еще сильнее. Большая честь и гордость быть важной частью этого процесса», – добавил Шишкин.
Бренд уже сейчас является одним из ведущих производителей технологичной одежды в России. Имеет маркировку «Сделано в России». Putin Team успешно сочетает функциональность, стиль и качество. За разработку и пошив отвечает цифровая швейная фабрика SHISHKIN Uniform Atelier.
Бренд масштабируется и не планирует сбавлять темп. Уже с декабря 2023 года Putin Team выходит в крупные торговые центры Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, первым из которых станет ТЦ «Павелецкая Плаза».