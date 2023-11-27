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    Нидерланды являются «зеркалом» ЕС, НАТО и всего коллективного Запада. Поэтому неожиданный успех правых евроскептиков на выборах в ней может иметь далеко идущие последствия. Если Голландия выпадет из числа наиболее русофобских стран – можно будет говорить, что подвижки общеевропейского масштаба в правильную для нас сторону начались.

    0 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов У Израиля худший в мире пиар

    Еще Бзежинский призывал практиковать принцип международной политики, натравливая на регионального лидера второго по значимости. И мы ссоримся между собой, сохраняя надежду на сотрудничество с Западом.

    6 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Нужна ли России сборная по футболу

    Возврат к опыту СССР видится единственно адекватным. В Европу нас скоро вернут (а в Азию РФС явно не хочет), и к этому возвращению нужно быть во всеоружии: с огромным количеством молодых профессиональных футболистов, которые сейчас бесцельно бегают по саратовским и хабаровским дворам.

    22 комментария
    27 ноября 2023, 14:19

    Медведчук: Руководство Украины проигрывает на информационном фронте

    Медведчук: Заявления президента Украины и его окружения ведут к поражению киевского режима на информационном фронте

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение «Другая Украина», назвал «откровенно людоедским» отрицание Владимиром Зеленским и его окружением наличия на Украине русскоязычных жителей.

    Риторика Зеленского приводит к поражению киевского режима на информационном фронте, сообщает ТАСС со ссылкой на колонку Медведчука на платформе «Смотрим.ру». Кроме того, заявления об отсутствии на Украине русскоязычного меньшинства вредят репутации Евросоюза, поскольку указывают, что русских на Украине нет, что является неправдой.

    «Это же исторически русские земли, связанные с историей России, а население на этих землях имеет весьма пестрые национальные корни, но объединено оно между собой верой, русским языком, культурой и общими славянскими корнями», – написал Медведчук в авторской колонке на платформе «Смотрим.ру».

    Он также отметил, что поскольку в ЕС никак не отреагировали на заявление Зеленского, это «подставляет руководство ЕС, либо обличает его нацистскую сущность». Такая ситуация, по словам Медведчука, выгодна лишь Лондону, который не заботит репутация Евросоюза.

    Ранее Зеленский заявил о необходимости для Украины добиться «трех побед» в отношениях с Конгрессом США и ЕС.

    27 ноября 2023, 08:36
    ВСУ стали готовиться к расширению границ конфликта с Россией
    ВСУ стали готовиться к расширению границ конфликта с Россией
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/ Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Конфликт с Россией может выйти за пределы восточной и южной части страны, заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

    В эфире ABC News Наев сообщил, что ВСУ «готовятся к этому» сценарию, строят оборонительные сооружения, устанавливают мины и готовят силы. По его словам, произойдет это, если Россия продолжит наращивать производство вооружений и «технологически совершенствоваться с помощью своих союзников», пишет «Коммерсант».

    Нынешнюю стадию конфликта украинский генерал описал как «войну ресурсов».

    Ранее в Минобороны сообщили, что российская авиация на Херсонском направлении уничтожила блиндажи украинской армии.

    Коментарии (26)
    26 ноября 2023, 17:27
    Посольство России призвало Британию прояснить роль в срыве переговоров по Украине
    Посольство России призвало Британию прояснить роль в срыве переговоров по Украине
    @ Алекс Макнотон/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Посольство России в Лондоне попросило Британию прокомментировать заявления главы фракции партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Давида Арахамии о том, что весной 2022 года экс-премьер Британии Борис Джонсон отговорил Киев завершить украинский конфликт.

    В заявлении посольства говорится, что при существенном вкладе Британии выход к решению путем переговоров был упущен. Это, подчеркнули в посольстве, имело трагические последствия для украинской государственности, экономики и населения, передает РИА «Новости».

    Ранее Арахамия заявил, что конфликт на Украине мог быть остановлен еще весной прошлого года, если бы не позиция Запада.

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    27 ноября 2023, 10:01
    В Дании удивились «большому сюрпризу» от украинских беженцев

    DR: Половина украинцев хочет остаться в Дании после окончания конфликта

    Tекст: Ольга Никитина

    После окончания боевых действий на Украине почти половина украинских беженцев (49,5%) хотели бы остаться в Дании, сообщила ведущий автор соответствующего исследования Карен-Инге Карстофт из Копенгагенского университета. Она назвала такой результат опроса «большим сюрпризом».

    Целая группа украинцев, по ее словам, уже обосновалась в Дании, «пустила корни в обществе». Они нашли работу и устроили детей в школу, передает РИА «Новости» слова эксперта.

    Восстановление Украины после конфликта займет много времени, потому мысль остаться в Дании кажется привлекательной, говорится в сюжете датской телерадиокомпании Danmarks Radio.

    Особый режим для украинцев в Дании истекает 17 марта 2025 года. После этого, если они не получат убежище или вид на жительство, им придется вернуться на родину.

    Ранее сообщалось, что многие беженцы с Украины начали уезжать из Польши, они переселяются в Германию или возвращаются на родину.

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    27 ноября 2023, 12:04
    Онуфриенко оценил вероятность расширения границ конфликта на Украине

    Военный аналитик Онуфриенко: Зона СВО расширится на северную Украину

    Онуфриенко оценил вероятность расширения границ конфликта на Украине
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия действительно могла бы расширить зону боевых действий. Однако для этого армии необходимо заранее решить вопрос удержания освобожденных территорий. Само же продвижение могло бы начаться с северной части Украины на юг. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее в ВСУ сообщили, что готовятся к потенциальному расширению границ конфликта с Россией.

    «На Украине достаточно давно развивается конфликт между военным и политическим руководством страны. Отношения Владимира Зеленского и Валерия Залужного стали особенно напряженными в последнее время. Появляется все больше слухов о том, что против главнокомандующего ВСУ ведется тайная игра», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Слова Сергея Наева стоит рассматривать именно в этом контексте. Он обращается не к западным лидерам, но к самому Зеленскому. Это своеобразный призыв к прекращению внутренних конфликтов, ведь впереди армию страны ждут далеко не самые лучшие времена», – отметил собеседник.

    «В его словах есть логика. Контрнаступление ВСУ провалилось. Позиции обеих сторон стабилизировались, и логичным развитием конфликта стало бы начало продвижения российских войск вперед. Для этого нам необходимо четкое понимание готовности армии к совершению следующего шага, а также соответствующее решение военного и политического руководства страны», – подчеркнул эксперт.

    «В целом ВС РФ обладают достаточно мощным наступательным потенциалом. Однако перед развертыванием масштабной атаки нужно серьезно подумать над кадровым вопросом. Любое продвижение невозможно без удержания уже занятых позиций», – считает аналитик.

    «Скорее всего, в недалеком будущем конфликт расширится на северную часть Украины. Речь идет о крайне протяженной сухопутной границе, укрепить которую полностью противнику не удастся. Судя по всему, наступление пойдет по направлению к Сумам с перспективой дальнейшего продвижения на юг», – предполагает собеседник.

    «Таким образом ВС РФ создадут ситуацию, при которой снабжение левобережной группировки украинской армии фактически прекратится. Кроме того, может быть принято решение о нанесении ударов по мостам через Днепр, что полностью обнулило бы логистические возможности ВСУ. Данный вариант кажется наиболее вероятным», – уточняет он.

    «А вот пойти в наступление со стороны моря не получится. На это уйдет в разы больше ресурсов. К тому же данные действия могут быть особенно разрушительными для таких городов, как Одесса и Николаев, а мы пытаемся воздерживаться от нанесения ущерба гражданской инфраструктуре», – резюмирует Онуфриенко.

    Конфликт с Россией может выйти за пределы восточной и южной частей Украины, сообщили в ВСУ. Как рассказал в интервью ABC News  командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, в настоящий момент армейское руководство уже начало подготовку к данному сценарию.

    В частности, он подчеркнул, что ведется усиленная работа по строительству оборонительных сооружений, установке мин и подготовке сил. Военный уточнил, что продвижение ВС РФ вперед может начаться при продолжении наращивания производства вооружений Москвой и ее «технологического совершенствования при помощи союзников».

    Текущую стадию конфликта Наев описал как «война ресурсов». По его оценке, сокращение объемов помощи от западных союзников «действительно ударит по обороноспособности» Украины. Однако он подчеркнул, что ВСУ намерены «бороться тем, что имеют».

    Ранее Валерий Залужный в своем материале для издания The Economist написал, что конфликт зашел в тупик и переходит в позиционную фазу. Он признал ряд тактических ошибок, совершенных при планировании контрнаступления, и отметил, что текущее противостояние замерло в ожидании нового технологического скачка в области вооружений. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, почему действия ВСУ обернулись провалом.

    С мнением Залужного не согласился Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Украина находилась в куда более сложных обстоятельствах в первые дни после начала конфликта. Он также указал на то, что усталость от боевых действий среди солдат вполне можно понять, однако сама ситуация до сих пор не пришла к состоянию безвыходности.

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    27 ноября 2023, 05:46
    ВКС России уничтожили блиндажи ВСУ на Херсонском направлении

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская авиация на Херсонском направлении уничтожила блиндажи украинской армии, сообщили в Министерстве обороны России в понедельник.

    Экипажи Су-34 ВКС России в ходе вылета авиабомбами уничтожили личный состав и технику ВСУ на Херсонском направлении, указало ведомство, передает РИА «Новости».

    Один из летчиков истребителя сообщил, что экипажи получили координаты цели, выполнили расчеты, провели оценку местности, долетели до нее на предельно малых высотах. После этого самолеты набрали высоту бомбометания и сбросили снаряды, после чего ушли на предельно малые высоты и вернулись на аэродром базирования.

    Ранее ВКС России нанесли ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации пяти бригад ВСУ на Купянском направлении.

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    27 ноября 2023, 13:17
    Нидерланды отдали Украине скифское золото
    Нидерланды отдали Украине скифское золото
    @ Peter Dejong/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Киевская таможня приступила к оформлению скифского золота, сообщила Государственная таможенная служба Украины.

    В ведомстве сообщили, что грузовик, в котором находилось почти 2,7 тыс. килограммов культурных ценностей, известных под общим названием «скифское золото», въехал на территорию Киево-Печерской лавры. Идентификацию сокровищ будут проводить в сокровищнице национального музея Украины, передает ТАСС заявление украинской таможни.

    Ранее Киев заявлял, что Нидерланды передадут Украине коллекцию скифского золота из музеев Крыма.

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    26 ноября 2023, 15:58
    В Крыму сравнили угрозы Киева с «лаем Моськи»

    Депутат парламента Крыма Гемпель сравнил угрозы Киева уничтожить Крымский мост с «лаем Моськи»

    Tекст: Валентина Григоренко

    Угрозы Украины в отношении Крымского моста похожи на лай Моськи из басни Крылова, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

    Как указал Гемпель, «все угрозы политического и военного руководства Украины сродни лаю Моськи из всем хорошо известной басни». По его словам, сегодня Украина как государство уже ничего из себя не представляет, передает РИА «Новости».

    Он предположил, что все угрозы являются «предсмертной агонией» властей Украины. Гемпель уточнил, что Украина уже потеряла свою государственность, поэтому сегодня ничего не говорит о том, что Украина может победить Россию. «Украина может процветать только в составе Российской Федерации», – добавил он.

    Ранее руководитель СБУ Василий Малюк заявил, что Украина сделает все, чтобы Крымский мост был уничтожен.

    В октябре представитель украинских военно-морских сил Дмитрий Плетенчук сообщил, что ВСУ уничтожат Крымский мост, добавив, что конструкцию охраняют «боевые дельфины».

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    27 ноября 2023, 12:16
    В Киеве сильным ветром разорвало пополам самый большой флаг Украины
    В Киеве сильным ветром разорвало пополам самый большой флаг Украины
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Самый большой флаг Украины, висевший в Киеве возле монумента «Родина-мать», поврежден в результате сильных порывов ветра, сообщили в Киевской городской госадминистрации.

    По ее данным, высота флагштока составляет почти 90 метров, а размер полотнища флага – 16 на 24 метра, передает ТАСС. Несмотря на то что флаг был приспущен накануне из-за ухудшения погодных условий, он все равно получил повреждения.

    Ранее министр внутренних дел страны Игорь Клименко сообщил, что более 2 тыс. населенных пунктов в 16 областях Украины остались без энергоснабжения из-за непогоды.

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    27 ноября 2023, 02:26
    На Украине шторм оставил без электричества до 400 городов и сел

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В 10 украинских регионах без света остались порядка 400 населенных пунктов, заявил украинский президент Владимир Зеленский ночью в воскресенье.

    В Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Киевской областях развернуты оперативные штабы, энергетики работают над возобновлением подачи электричества населенным пунктам, сказал Зеленский, передает ТАСС.

    До этого глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщал, что 234 населенных пункта в регионе оказались без света из-за аварий, произошедших из-за сильного снегопада и ветра.

    В самой Одессе перестали работать несколько котельных. Закрыто движение по нескольким автодорогам, в том числе по трассе Одесса – Киев.

    В одной из одесских котельных из-за сильного ветра обрушилась труба, сообщили украинские СМИ.

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    26 ноября 2023, 16:25
    Глава МО Украины обсудил с шефом Пентагона усиление возможностей ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр обороны Украины Рустем Умеров на своей странице в соцсети Facebook (запрещена в России как экстремистская) заявил, что обсудил с шефом Пентагона Ллойдом Остином шаги для усиления возможностей украинских войск.

    По его словам, с Остином они «обсудили актуальные приоритеты помощи безопасности и совместные шаги для усиления возможностей украинского войска», передает РИА «Новости».

    Ранее германский политолог Александр Рар рассказал, что Германия готова заменить США в качестве главного спонсора ВСУ.

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    27 ноября 2023, 00:10
    Над Смоленской областью уничтожен украинский беспилотник

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вечером в воскресенье расчеты противовоздушной обороны пресекли попытку киевского режима провести террористическую атаку в Смоленской области, сообщили в Минобороны России.

    Около 23.20 мск дежурные средства ПВО уничтожили украинский дрон самолетного типа над регионом, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Ранее в воскресенье министерство сообщало, что расчеты ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Брянской, Смоленской и Тульской областями.

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    26 ноября 2023, 16:52
    В Тверской области обезвредили беспилотник

    Tекст: Ольга Иванова

    Беспилотник обезврежен в Торжокском районе Тверской области, сообщила пресс-служба правительства региона.

    Отмечается, что пострадавших и разрушений нет. На месте работают экстренные службы, передает РИА «Новости».

    Кроме того, губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил региональным ведомствам оказывать службам все необходимое содействие.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что силами противовоздушной обороны уничтожены четыре украинских беспилотника над Брянской, Смоленской и Тульской областями.

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    27 ноября 2023, 09:11
    Украинский пленный рассказал о росте числа отказников в ВСУ

    Украинский пленный Куманский заявил о росте числа отказников в ВСУ

    Tекст: Ольга Никитина

    Пленный украинский военный Богдан Куманский рассказал, что в его подразделении в рядах ВСУ было много «отказников», поскольку никто не хочет становиться «мясом».

    Куманский признался, что «давно подбирались мысли» о том, чтобы уйти в самоволку, поскольку людей в ВСУ не хватает, «тянут из любых подразделений, лишь бы позакрывать дырки на линии фронта». При этом он указал, что никакой подготовки военных в ВСУ нет, передает РИА «Новости».

    «Не знаю, что там думает наше правительство, что думают командиры», – добавил пленный на видео, которое опубликовано Минобороны России.

    Между тем на прошлой неделе стало известно, что первая группа формирования «Каскад», которое состоит из бывших украинских военнопленных российского батальона имени Богдана Хмельницкого, выехала на боевое задание.

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    27 ноября 2023, 11:14
    На Украине из-за непогоды без света остались более 2 тыс. населенных пунктов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Более 2 тыс. населенных пунктов в 16 областях Украины остались без энергоснабжения из-за непогоды, сообщил министр внутренних дел страны Игорь Клименко.

    По его словам, из-за непогоды на территории Украины обесточены 2019 населенных пунктов в 16 областях, передает ТАСС.

     По информации министра, самая тяжелая ситуация наблюдается в южных регионах страны – Одесской и Николаевской областях, где снежный покров достигает от полутора до двух метров. В связи с непогодой движение перекрыто на 14 автомобильных дорогах по всей Украине, а спасатели, полицейские, пограничники и сотрудники нацгвардии привлечены к ликвидации ее последствий.

    Ранее департамент транспорта Москвы сообщал о затруднении на московских дорогах из-за снегопада, часть грузовиков застряли на улицах.

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    27 ноября 2023, 12:13
    Президент Чехии предупредил Украину о «крайне тяжелой» зиме

    Президент Чехии Павел: Украина столкнется с военными трудностями

    Tекст: Ольга Никитина

    Предстоящая зима будет для Украины крайне тяжелой, поскольку большинство объектов инфраструктуры в стране разрушены и не восстановлены, заявил президент Чехии Петр Павел.

    Павел в интервью газете Corriere della Sera отметил, что контрнаступление является затратным мероприятием, которое требует времени, и организовывать такие шаги дважды или трижды в год невозможно. На фоне всего этого в поддерживающих Украину странах растет неуверенность, признал он.

    Поставки боеприпасов ВСУ не достаточны, они не позволяют Украине вести активные боевые действия, констатировал президент Чехии. Кроме того, он заявил, что Запад не сдержал обещание по снабжению ВСУ снарядами для артиллерии, а подготовка летчиков для F-16 не идет достаточно быстро, передает ТАСС.

    Президент Чехии добавил, что киевскому режиму, тем не менее, необходимо помогать, поскольку, как полагает глава республики, «единственный язык, который понимает Россия, – это язык силы».

    Ранее военный аналитик Михаил Онуфриенко заявлял, что сейчас российская армия на Купянском и Краснолиманском направлениях применяет стратегию гибкой обороны, однако характер боевых действий может измениться по мере истощения ресурсов ВСУ и наступления холодов.

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