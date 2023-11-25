Байден счел собственные успехи одной из причин атаки ХАМАС на Израиль

Кедми: Обмен заложниками не станет началом разрядки между Израилем и ХАМАС

Яков Кедми: Обмен заложниками не станет началом разрядки между Израилем и ХАМАС

Tекст: Евгений Поздняков

«Договоренности, достигнутые между ХАМАС и Израилем, не стоит воспринимать как перемирие или начало деэскалации конфликта. Речь идет исключительно об обмене заложников. Тель-Авив добивался этого с самого начал текущего противостояния. Долгое время сторонам не удавалось прийти к компромиссу. Теперь же ситуация изменилась», – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».

«Движение ХАМАС изрядно истрепало свои силы. Организация нуждается в приостановке огня, а сделка с передачей пленных может помочь им выиграть немного времени. Разумеется, это создает определенные риски для ЦАХАЛ. От наших противников можно ожидать любой провокации, однако мы готовы согласиться на предложенные условия», – подчеркивает собеседник.

«Главным приоритетом Израиля в любой период истории было сохранение жизней его граждан. Спасение пусть и небольшого количества пленных неоценимо важно для каждого еврея. В настоящий момент известно, что ХАМАС обязался в течение четырех дней освободить 50 заложников. Речь идет о женщинах и детях», – уточняет эксперт.

«При этом движение может продлить срок достигнутых договоренностей. Если они выпустят еще десять человек, то смогут увеличить режим прекращения огня еще на сутки. За это мы готовы передать им 150 палестинцев, которые были арестованы за незначительные правонарушения. Выпускать убийц никто не собирается», – считает Кедми.

«Если ХАМАС захочет продлить перерыв в ведении военных действий на пять дней, то мы готовы довести количество выпущенных заключенных до 300. Таким образом получится соотношение 300 против 100. Это приемлемые цифры, на которые Тель-Авив способен пойти. Однако в данный момент всех заложников спасти не удастся», – акцентирует собеседник.

«По данным нашей разведки, ХАМАС располагает 230 людьми в плену. Кроме того, часть израильтян удерживают бедуинские племена и более мелкие исламистские организации. Противники не пойдут на то, чтобы в мгновение ока потерять свой самый главный козырь и вернуть всех евреев домой», – подчеркивает эксперт.

«Большинство граждан страны поддерживают данное решение. Тем не менее есть и противники договоренностей с ХАМАС. Часть людей опасаются того, что это объединение сумеет восстановить потерянные силы. Они отмечают, что давление со стороны ЦАХАЛ должно продолжаться до тех пор, пока мы не добьемся окончательной победы», – рассказывает он.

«Не думаю, что после завершения сделки стоит ожидать деэскалации конфликта. Израиль не раз заявлял о том, что наша цель заключается в полном уничтожении ХАМАС. Ни о каких компромиссах в текущей ситуации не может быть и речи. Операция непременно продолжится, и наши военные уже готовятся к дальнейшему продвижению вперед», – резюмирует Кедми.

Ранее власти Израиля проголосовали за сделку с палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщает издание Haaretz. Согласно договоренностям, в секторе Газа будет введена гуманитарная пауза. Также ожидается, что между сторонами состоится обмен заложников. Предполагается, что режим прекращения огня продлится четыре дня.

В канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху сообщили, что данная инициатива станет первым шагом в масштабном плане действий по возвращению всех захваченных в плен граждан Израиля. Сообщается, что не менее 50 женщин и детей будут освобождены в обозначенный срок. Отмечается, что по окончании четырех дней ХАМАС будет иметь возможность продлить прекращение огня на сутки, выпустив еще десять заложников.

Как сообщает издание Ynet, соглашение поддержали все партии страны, однако в правительстве до сих пор имеются разногласия по данному вопросу. Так, фракция «Оцма Йехудит» в настоящий момент проводит консультации с целью выработать комплексную позицию по данному вопросу. Не исключается, что партия выступит против инициативы.

Как сообщает Times of Israel, правительство страны уже подготовило список из 300 палестинских заключенных, которые могут быть освобождены в рамках сделки. В настоящий момент израильской общественности дано 24 часа на то, чтобы обжаловать присутствие в документе того или иного человека.

В опубликованном Израилем списке фигурируют имена 13 палестинских женщин, которые были осуждены за попытки терактов, а также 287 подростков в возрасте до 18 лет, задержанных за беспорядки на Западном берегу реки Иордан или в Восточном Иерусалиме.

Отмечается, что их выпуск зависит от выполнения ХАМАС договоренностей по выдаче из плена 100 живых заложников. Как отметили в палестинской организации, соглашения о гуманитарном перемирии были достигнуты за счет неустанных и умелых усилий Катара, а также Египта. Они также подтвердили готовность освободить 50 заключенных в возрасте до 19 лет, но лишь при условии передачи ХАМАС со стороны Израиля 150 женщин и детей.

В то же время в ЦАХАЛ настороженно относятся к кратковременной остановке огня. Пресс-секретарь армии страны Джонатан Конрикус отметил, что противники Тель-Авива могут использовать образовавшееся окно возможностей для пополнения боеприпасов и перегруппировки сил. Об этом пишет CNN. По его словам, ЦАХАЛ предпочел бы продолжить движение, однако планируемая пауза будет служить «крайне важным целям».

Между тем в Москве приветствовали достигнутые между сторонами договоренности. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что именно к этому призывала Россия с самого начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке. При этом дипломат отметила усилия Катара, направленные на практическую реализацию призыва к деэскалации.