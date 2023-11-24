Масштабы нынче таковы, что все бывшие и действующие акторы на ниве разработки новой государственной идеологии выглядят просто насекомыми, которым не по плечу такая задача. Не сложились, как говорил трансформатор Ленин, общественные условия. Общество не выдвинуло фигур, способных сформулировать.0 комментариев
ЦАХАЛ призвал жителей Газы не возвращаться на север анклава
ЦАХАЛ призвал жителей Газы не возвращаться на север анклава, несмотря на действующее перемирие
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей сектора Газа не возвращаться на север анклава даже в условиях перемирия.
Также ЦАХАЛ заявил о необходимости жителям сектора Газа оставаться на юге, уточнив, что движение с севера на юг возможно только по улице Салах ад-Дин, передает РИА «Новости».
По данным издания Times of Israel, ЦАХАЛ сбросил над сектором Газа листовки с призывом воздержаться от возвращения на север региона. Армия Израиля подчеркивает, что север анклава остается зоной конфликта.
Власти Палестины, по информации СМИ, призывали перемещенных жителей анклава вернуться домой после начала перемирия.
Напомним, между Армией обороны Израиля и ХАМАС утром пятницы в 7.00 по местному времени (8.00 мск) вступило в силу перемирие на четыре дня.