ЦАХАЛ призвал жителей Газы не возвращаться на север анклава, несмотря на действующее перемирие

Tекст: Елизавета Шишкова

Также ЦАХАЛ заявил о необходимости жителям сектора Газа оставаться на юге, уточнив, что движение с севера на юг возможно только по улице Салах ад-Дин, передает РИА «Новости».

По данным издания Times of Israel, ЦАХАЛ сбросил над сектором Газа листовки с призывом воздержаться от возвращения на север региона. Армия Израиля подчеркивает, что север анклава остается зоной конфликта.

Власти Палестины, по информации СМИ, призывали перемещенных жителей анклава вернуться домой после начала перемирия.

Напомним, между Армией обороны Израиля и ХАМАС утром пятницы в 7.00 по местному времени (8.00 мск) вступило в силу перемирие на четыре дня.