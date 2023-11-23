  • Новость часаПутин рассказал о проводимой в рамках ОДКБ операции «Наемник»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Победа ультраправых на выборах в Нидерландах шокировала Запад
    На «Москвиче» рассказали о создаваемых Renault трудностях для работы завода
    В Киеве признали ручное разминирование минных полей
    Роскосмос отказался отправлять космонавта на МКС на корабле Starliner
    Симоньян рассказала об обстоятельствах смерти военкора Максудова
    Премьер Финляндии заявил о вероятности полного закрытия границы с РФ
    МИД Армении оценил разногласия между Москвой и Ереваном
    Украина внесла немецкую Knauf в список «спонсоров войны»
    Для получателей кредитов предложили ввести психологические тесты
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Чешский абсурд – предупреждение для Европы

    Важнейший урок несчастной исторической судьбы наших маленьких соседей вдоль западных границ России и Белоруссии – это о том, что физическая неспособность отстоять свою самостоятельность ведет к чудовищным искажениям политической культуры.

    0 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Победы можно добиться и через оборону

    «Нельзя победить, ставя на оборону!» – это выражение повторялось и повторяется настолько часто, что многие из нас верят в его аксиоматичность. Но так ли это на самом деле?

    29 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Что скрывает подчеркнутая сдержанность в отношениях России и Казахстана

    В том, чтобы поджечь Казахстан, могут быть заинтересованы западные элиты, тем самым открыв второй фронт против России. Проблемы в Центральной Азии могут всерьез отвлечь российские и китайские ресурсы на тушение этого пожара, что объективно выгодно коллективному Западу.

    13 комментариев
    23 ноября 2023, 15:56

    Центробанк Турции повысил учетную ставку до 40%

    Tекст: Кристина Цыцура

    Центральный банк Турции повысил учетную ставку с 35% до 40%, говорится в сообщении регулятора.

    Отмечается, что общая инфляция, которая немного снизилась в октябре, остается соответствующей прогнозу, передает ТАСС.

    Инфляционное давление продолжают оказывать текущий уровень внутреннего спроса, цены на услуги и геополитические риски. За последний год это уже шестое повышение учетной ставки.

    Ранее ЦБ Турции отметил тренд на стабилизацию курса национальной валюты, турецкой лиры. В начале года ключевая процентная ставка в Турции составляла 8,5%,

    22 ноября 2023, 20:07
    Украинский актер назвал захватчиками говорящих на русском украинских военных

    Украинский актер Бенюк поддержал заявление Фарион, что говорящие по-русски военные – не украинцы

    Украинский актер назвал захватчиками говорящих на русском украинских военных
    @ Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Народный артист Украины Богдан Бенюк считает, что экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион «сказала правильную вещь» о том, что военные, говорящие на русском языке – не украинцы.

    Бенюк считает, что украинцы, которые продолжают говорить на русском языке, продолжают продвигать «русский мир» на Украине, сообщает Страна.ua.

    «Фарион сказала правильно и не побоялась это сделать во время войны», – заявил артист. Актер добавил, что, по его мнению, те граждане Украины, которые продолжают общаться на русском после начала СВО, являются «захватчиками».

    «Надо задуматься тем людям, которые выросли в Украине. Им позор! То, что они защищают Украину, – супер. Но они защищают, говоря на языке захватчика. Это недопустимо. Они должны это понять и изменить свое отношение к самому важному – гражданству Украины», – сказал он.

    Это, по словам актера, касается и уехавших украинцев. Он считает, что говорящих на русском языке за границей граждан Украины надо вычеркивать из украинцев и говорить, что они русские.

    Напомним, Фарион заявила, что члены нацбата «Азов» (террористическая организация, запрещена в России), которые не знают украинский язык, не должны называть себя украинцами. Служба безопасности Украины возбудила против нее уголовное дело по четырем статьям, в том числе из-за ее высказывания о русскоязычных солдатах и офицерах ВСУ.

    Коментарии (87)
    22 ноября 2023, 19:52
    Морская пехота США готовится к высадке на берег Финского залива

    Масштабные учения НАТО стартовали в Балтийском море

    Морская пехота США готовится к высадке на берег Финского залива
    @ @Navyfi

    Tекст: Валерия Городецкая

    Около 30 боевых кораблей НАТО приступили к выходу в районы предстоящих учений Freezing Winds в Балтийском море, которые впервые проводятся под руководством Финляндии.

    Учения пройдут в Финском заливе и вблизи Аландских островов на Балтике, передает «Интерфакс». В них примут участие корабли Первой постоянной военно-морской группы и Первой постоянной противоминной группы НАТО, в которую входят корабли Германии, Нидерландов, Польши и Франции.

    Всего в маневрах задействовано около 30 боевых кораблей, минных тральщиков, катеров и судов обеспечения, 16 самолетов и вертолетов и 4 тыс. военнослужащих.

    Руководитель учений капитан ВМС Финляндии Юхапекка Раутава заявил, что большое количество кораблей противоминной защиты привлечены к учениям, чтобы продемонстрировать «заинтересованность НАТО и ее готовность к защите подводной инфраструктуры» на Балтике.

    В рамках учений также будут отработаны действия по высадке морского десанта на берег, в частности, морских пехотинцев США, Британии и Финляндии. Маневры продлятся до 1 декабря.

    Ранее истребители стран НАТО и Швеции провели военные учения в небе Эстонии.

    Коментарии (38)
    22 ноября 2023, 21:29
    Путин утвердил новые положения о российском гражданстве

    Путин утвердил новые положения о российском гражданстве и бланк текста присяги

    Путин утвердил новые положения о российском гражданстве
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин утвердил новые положения о порядке рассмотрения вопросов российского гражданства и принесения присяги гражданина, в том числе соответствующий образец бланка, указ подписан в связи с принятием в апреле нового закона «О гражданстве РФ».

    Документ содержит 173 страницы и утверждает другие бланки и документы, касающиеся гражданства, передает ТАСС.

    Прежние президентские нормативные акты утрачивают силу. Между тем сам текст присяги гражданина России остался прежним.

    В апреле Путин подписал закон о приобретении и лишении гражданства России. Напомним, закон сохраняет в ведении президента только прием в гражданство в исключительном порядке, в остальном вопросы принятия в гражданство переходят к МВД и МИД. Вместо отмены решений о приеме в гражданство вводится институт его прекращения.

    Коментарии (27)
    22 ноября 2023, 18:43
    Названа причина железнодорожной аварии в Ульяновской области

    РЖД: ЧП на железной дороге в Ульяновской области произошло из-за нарушений в работе станции Бряндино

    Названа причина железнодорожной аварии в Ульяновской области
    @ t.me/ptprok

    Tекст: Валерия Городецкая

    Причиной столкновения пассажирского поезда сообщением Пермь – Адлер с тепловозом в Ульяновской области стало грубое нарушение в организации работы станции Бряндино, сообщили в РЖД.

    По факту нарушения проводится внутренняя проверка, говорится в сообщении в Telegram-канале РЖД. Там добавили, что пассажирский поезд, столкнувшийся с тепловозом, временно задерживается для проведения необходимых технических работ.

    Кроме того, в связи с происшествием более чем на час был задержан пригородный поезд сообщением Димитровград – Ульяновск. На движении других поездов инцидент не сказался.

    Напомним, в среду на станции Бряндино в Ульяновской области пассажирский поезд сообщением Пермь – Адлер столкнулся с локомотивом, пострадали 25 человек, в том числе один несовершеннолетний.

    Коментарии (8)
    22 ноября 2023, 21:08
    Певец Шарлот исполнил гимн Украины в разговоре с пранкерами

    Певец Шарлот исполнил гимн Украины в разговоре с притворившимися Зеленским пранкерами

    Певец Шарлот исполнил гимн Украины в разговоре с пранкерами
    @ Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали фрагмент розыгрыша певца Шарлота, задержанного ночью после возвращения в Россию.

    Пранкеры позвонили Шарлоту под видом президента Украины Владимира Зеленского. Думая, что разговаривает с украинским лидером, певец исполнил гимн Украины и проскандировал речевку радикалов с украинского Майдана «Кто не скачет – тот москаль». Запись звонка пранкеры опубликовали в своем Telegram-канале.

    Эдуард Шарлот – певец и блогер из Самары – наиболее известен из-за эпатажного поведения. Ранее он разместил видео, на котором сжигает паспорт, и заявил, что больше не считает себя гражданином России. Однако затем попросил в интернете деньги на обратный билет. Ночью 22 ноября Шарлот вернулся в Россию из Армении и был задержан в аэропорту Петербурга. В среду суд арестовал его на 13 суток за хулиганство.

    Коментарии (40)
    23 ноября 2023, 08:53
    Командир катера Черноморского флота погиб при атаке дронов ВСУ

    Командир катера Черноморского флота Никитин погиб при отражении атаки морских дронов ВСУ

    Tекст: Ольга Никитина

    Командир одного из десантных катеров Черноморского флота проекта «Серна», старший мичман ВМФ России Денис Никитин погиб в ходе отражения одной из атак украинских морских дронов в Крыму, сообщили в пресс-службе Черноморского казачьего округа.

    Никитин, прощание с которым состоялось 20 ноября в Новороссийске, был казаком хуторского общества «Невский», передает РИА «Новости».

    В сообщении Черноморского казачьего округа говорится, что база Черноморского флота в одном из прибрежных поселков в Крыму была атакована ночью четырьмя надводными катерами-камикадзе ВСУ. Их целью были российские десантные катера проекта 11770 «Серна», одним из которых командовал Никитин. Старший мичман геройски погиб, спасая свой корабль. Посмертно он представлен к ордену Мужества.

    У Никитина остались жена и две дочери, 17-летняя Валерия и 16-летняя Виктория. В округе заверили, что заботиться о семье погибшего героя будут не только моряки-черноморцы, но и казаки ХКО «Невский».

    Коментарии (40)
    23 ноября 2023, 13:24
    Дерипаска сравнил ситуацию в экономике России с «ударом попы об лед»
    Дерипаска сравнил ситуацию в экономике России с «ударом попы об лед»
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российский бюджет в следующем году с учетом снижения цен на все основные экспортные товары нашей страны может не досчитаться 10–12 трлн рублей, выходом из этого «капкана» могут стать только серьезные экономические изменения», считает бизнесмен, основатель «Русала» Олег Дерипаска.

    Дерипаска в своем Telegram-канале написал, что в мире продолжается «мягкая посадка» (soft landing), то есть снижаются цены на биржевые товары.

    «А у нас при рекордном сборе налогов в этом году в 46 трлн рублей уже в следующем ситуация с доходами будет выглядеть, как удар попы об лед», – полагает предприниматель.

    Такая ситуация в российской экономике, по его мнению, вызвана тем, «самодурством госкапитализма», а также «задавленным экономическим ростом».

    На этой неделе глава ФНС Даниил Егоров на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что общие поступления налогов и сборов в бюджетную систему за десять месяцев 2023 года составили 37,6 трлн рублей – на 3,6 трлн рублей больше показателей аналогичного периода прошлого года. При этом глава ФНС считает, что к концу года показатель достигнет 46 трлн рублей.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что произошло это благодаря бизнесу, не связанному с нефтью и газом.

    Коментарии (29)
    23 ноября 2023, 10:20
    Умер раненный при ударе ВСУ российский журналист Максудов

    Умер раненный при ударе ВСУ журналист «России-24» Максудов

    Умер раненный при ударе ВСУ российский журналист Максудов
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Корреспондент телеканала «Россия-24» Борис Максудов, в среду получивший ранение в результате атаки украинского беспилотника в Запорожской области, скончался, сообщил теле- и радиоведущий Владимир Соловьев.

    «Скончался наш коллега по дороге в Джанкой в шесть утра. Борис Максудов скончался от полученных ранений», – сообщил Соловьев в эфире канала «Соловьев Live». Фрагмент передачи опубликован в его Telegram-канале.

    Соболезнования в связи со смертью российского журналиста выразила в том же эфире официальный представитель МИД Мария Захарова. Она подчеркнула, что наши журналисты уже много лет являются целью киевского режима. Причем украинские власти считают их «законной» целью, указала она.

    Накануне сообщалось, что Максудов, который в составе съемочной группы готовил материал об обстрелах ВСУ в Запорожской области, получил ранение и был эвакуирован.

    Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявлял, что ВСУ ударили по группе российских журналистов в качестве мести от бессилия.

    Коментарии (37)
    23 ноября 2023, 05:50
    Роскачество обнаружило в пельменях сою и перемолотые кости

    Tекст: Ольга Иванова

    Роскачество проверило пельмени 20 наиболее популярных торговых марок в России, в них были обнаружены соя, перемолотые кости и патогенный бактерии, говорится в результатах исследования.

    Перемолотые кости были обнаружены в пельменях «Горячая штучка», «Ложкаревъ», «Стародворье», «Тураково» и Caesar. Поясняется, что следы костной ткани могли попасть в продукцию из-за использования мяса механической обвалки, передает ТАСС.

    В некоторых пельменях эксперты выявили патогенные бактерии: в продукции «Вкусвилл» обнаружены листерии, а в продукции «Горячая штучка», «Мясной дворик», «Сибирская коллекция», «Рестория» и «Тураково» – сальмонеллы.

    Кроме того, в «Останкинских традиционных», «Стародворье» и «Ложкаревъ» была обнаружена кишечная палочка.

    Отмечается, что всего в ходе исследования было выявлено 13 торговых марок с нарушениями по микробиологии. В продукции «Атяшево», «Ашан», «Большая кастрюля», «Гранд меню», «Мясновъ», «Цезарь», «Мираторг», «Чернышихинские пельмени», «Сергиев канон» и Caesar проблем с микробиологией нет.

    Соевый белок не был заявлен в составе, но был выявлен в пельменях «Ашан», «Ложкаревъ», «Стародворье», «Тураково» и Caesar.

    Ранее Роскачество проверило пшеничную муку российского рынка и признало все образцы безопасными, однако отметило, что в 40% исследованных образцов обнаружены следы пестицидов.

    Коментарии (33)
    23 ноября 2023, 02:41
    Кипр передал Сербии 11 вертолетов Ми-35

    Tекст: Ольга Иванова

    Кипр передал Сербии 11 ударных вертолетов Ми-35П российского производства, сообщил кипрский телеканал Sigma.

    Отмечается, что вертолеты переданы на основании соглашения об их перепродаже в июне 2022 года, передает РИА «Новости».

    Официально о передаче вертолетов не сообщалось.

    Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил готовность НАТО расширять сотрудничество с Сербией и заявил, что военный блок «полностью уважает» решение республики остаться нейтральной.

    Коментарии (4)
    22 ноября 2023, 20:20
    Минченко назвал недостатки внедрения государственной идеологии в России

    Минченко: Введение единой идеологии в России поддержат только родившиеся до 1964 года

    Минченко назвал недостатки внедрения государственной идеологии в России
    @ ANATOLY MALTSEV/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    В истории России был пример доминирования одной конкретной идеологии, ни к чему хорошему это не привело, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Так он прокомментировал предложение главы СК Александра Бастрыкина прописать в Конституции понятие государственной идеологии.

    «Сегодня в России существует около десятка идеологий», – отметил президент Российской ассоциации по связям с общественностью, директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО Евгений Минченко.

    По его словам, наибольшее распространение получила идеология неосоветизма. «Она подразумевает отсылки к советскому наследию как к чему-то позитивному, что можно использовать в реальной практике», – уточнил собеседник.

    «Вторая по популярности – это идея России как «сверхцивилизации» и уникальной цивилизации. По сути, черты подобной идеологии можно найти в истории страны и при царях, и при генсеках, и при нынешних властях», – напомнил политолог. Кроме того, существует большое количество дополняющих квазиидеологий, добавил Минченко. «Однако целостной системы ценностей сегодня никто не предлагает», – считает эксперт.

    «Стоит добавить, что в мире тоже произошел крах идеологий. А раз так, то зачем нам ломиться в ту дверь, которая ведет даже не в комнату, а в пустоту?» – риторически отметил спикер. Собеседник усомнился в том, что рассуждения об установлении какой-либо идеологии в России приведут к чему-то на практике.

    «Если бы с подобной инициативой выступили политические партии, которые придерживаются определенных идеологий, и они получили бы поддержку на выборах – тогда да. Но у нас даже традиционные религии, включая православие, не являются идеологическим компасом для большинства граждан страны», – указал Минченко.

    Эксперт также перечислил доводы против установления единой идеологии в России. «Во-первых, у нас нет примеров успешных государств, близких к нам по ментальности и уровню развития общества, которые жили бы с некой официальной идеологией и процветали. Когда нам говорят: «Давайте заведем идеологию!», напрашивается вопрос: «Как где? Как в каком государстве?» – пояснил собеседник.

    «Во-вторых, в истории нашей страны был пример доминирования марксистско-ленинской идеологии, – продолжил эксперт. – Он привел к тому, что в какой-то момент во главе государства оказался очень неумный человек, который находился в плену каких-то идеологических стереотипов. Я имею в виду Михаила Горбачева».

    «В-третьих, стоит упомянуть поколенческий разрез. Запрос на идеологию есть у поколения беби-бумеров – то есть тех, кто родился в период примерно с 1946 по 1964 годы», – детализировал спикер.

    «Поколению X (1965-1980 годы) рассказывать про единственно верную идеологию просто смешно, потому что сперва нам врали коммунисты, а затем нам врали сторонники либерального капитализма. И в обоих случаях это не сработало», – напоминает политолог.

    По мнению эксперта, поколение Y (1981-1996 годы) также выступит против того, чтобы им навязали единую идеологию. «Поэтому я как человек, который сформировался в эпоху самого матерого разгула идеологии, могу сказать так: официальная идеология у нас ничего не вызывала, кроме отвращения и смеха», – резюмировал Минченко.

    Напомним, глава СК России Александр Бастрыкин, выступая на 17-й Международной научно-практической конференции «Державинские чтения», заявил, что общество не может жить без идеологии. По его словам, это элементарные понятия государства и права.

    Он напомнил, что одной из задач СВО является «денацификация Украины, то есть уничтожение идеологии фашизма». Эта задача в настоящее время решается, а потому, считает он, следует подумать о том, чтобы сформулировать в России единую идеологию с учетом современных реалий и думая о перспективах развития российского общества. Председатель СК призвал продолжить работу над Конституцией и сформулировать, а затем закрепить в ней государственную идеологию.

    В Кремле предложение Бастрыкина назвали мнением авторитетного человека. «Это достаточно новое заявление, это, безусловно, мнение очень авторитетного человека, но специальной какой-то позиции на этот счет нет. Вы знаете, что от президента не было никаких заявлений», – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, речь идет о точке зрения, и никаких актов, противоречащих Конституции, в этом заявлении нет.

    Напомним, в ст. 13 Конституции говорится, что в России признается идеологическое многообразие и ни одна идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.

    Коментарии (109)
    22 ноября 2023, 17:42
    Русский язык оказался лидером по количеству матерных слов
    Русский язык оказался лидером по количеству матерных слов
    @ Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В файлах крупнейшего онлайн-магазина компьютерных игр Steam пользователи нашли хранилище мата на 29 мировых языках. Лидирует в этом списке русский язык, количество производных от матерных слов и в нем достигает почти 2 тыс.

    На втором месте – польский язык. Предполагается, что хранилище используется для фильтрации текстовых чатов в играх, передает «Фонтанка».

    Напомним, в марте 2022 года у пользователей Steam из России начались проблемы при покупке игр на платформе при помощи банковских карт. Сейчас оплата на сервисе российскими картами запрещена.

    Коментарии (44)
    23 ноября 2023, 09:38
    Президент Чехии предсказал «конфликт высокой интенсивности» в Европе

    Президент Чехии Павел предсказал «конфликт высокой интенсивности» в Европе

    Президент Чехии предсказал «конфликт высокой интенсивности» в Европе
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Чехия и весь Североатлантический альянс воспринимает Россию как «угрозу номер один в Европе», к такой «угрозе» следует «реалистично готовиться», заявил президент республики Петр Павел.

    «Все армии серьезно относятся к ней (к якобы исходящей от России «угрозе» – прим. ВЗГЛЯД), все армии готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на издание Blesk. Заявление прозвучало на встрече президентов «Вышеградской четверки» (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша).

    Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что Москва не прекращала и не собирается останавливать сотрудничество с Европой. Он добавил, что у России нет конфликта с европейским обществом, которое все больше и больше осознает происходящие события.

    При этом российский лидер шутил, что «окно в Европу» можно «прикрыть, когда дует, чтобы не простудиться».

    Коментарии (27)
    22 ноября 2023, 20:38
    Финляндия приняла решение о почти полном закрытии границы с Россией

    Правительство Финляндии приняло решение о почти полном закрытии границы с Россией

    Финляндия приняла решение о почти полном закрытии границы с Россией
    @ JANNE KURONEN/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Финское правительство приняло решение о закрытии трех контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией, заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

    В ночь на 25 ноября будут закрыты все пункты пропуска, кроме самого северного – «Райа-Йоосеппи», сказал Орпо на пресс-конференции, транслируемой Yle, передает «Коммерсант».

    Так, будут закрыты КПП «Куусамо», «Салла» и «Вартиус». «Наша задача – обеспечить безопасность финнов», – заявил финский премьер.

    Ранее стало известно о готовности финского правительства закрыть почти все КПП на границе с Россией.

    Коментарии (34)
    23 ноября 2023, 09:59
    ФСБ задержала в Воронеже готовившего теракт украинского агента

    ФСБ задержала в Воронеже готовившего теракт против российского военного украинского агента

    ФСБ задержала в Воронеже готовившего теракт украинского агента
    @ ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

    Агента спецслужб Украины, который готовил теракт против высокопоставленного российского военнослужащего, задержала ФСБ в Воронеже.

    В ведомстве сообщили, что была пресечена противоправная деятельность причастного к подготовке по заданию украинских спецслужб диверсионно-террористического акта в Воронеже против высокопоставленного российского военнослужащего (имя которого не называется) гражданина Украины 1995 года рождения, передает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

    В данный момент подозреваемый дает признательные показания о сотрудничестве со спецслужбами Украины.

    Как отметили в ФСБ, в сентябре прошлого года в Харьковской области мужчина был завербован сотрудниками Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Он прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки, а затем был направлен в Россию.

    Украинские кураторы поставили ему задачу выяснить адрес проживания российского военнослужащего и убить его, заложив взрывное устройство.

    У задержанного изъяли начиненное поражающими элементами СВУ массой более 1 кг в тротиловом эквиваленте, два детонатора, механизм удаленного приведения в действие взрывного устройства, а также поддельный паспорт гражданина РФ.

    В ведомстве добавили, что для конспирации преступник использовал велосипед и форменную одежду одного из сервисов доставки продуктов питания.

    Следственным отделом УФСБ по Воронежской области было возбуждено дело по ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, сбыт, хранение взрывчатых веществ в составе организованной группы). Сейчас решается вопрос о переквалификации дела на ст. 30 ст. 205 УК РФ (подготовка к теракту).

    Фигурант находится под арестом.

    Коментарии (9)
    Главное
    Министр юстиции назвал главный промах иноагентов в российских судах
    Шойгу заявил об укреплении систем безопасности в ОДКБ с учетом опыта СВО
    Посол Израиля назвал условие для создания палестинского государства
    В ОП прокомментировали новую волну блокировок российских блогеров и СМИ в Google
    ВС России поразили склад боеприпасов и узел связи ВСУ под Хмельницким
    Молдавский политик Усатый отказался от российского гражданства
    ВЦИОМ: Крепкую семью считают главной ценностью семь из десяти россиян

    В России возник горнолыжный бум

    В России, в отличие от мирового тренда, набирает популярность активный зимний отдых на горнолыжных курортах. Даже президент России обеспокоен нехваткой мест в соответствующих отелях. Почему у россиян вырос интерес к активному зимнему виду отдыха и как с этим спросом справляется инфраструктура? Подробности

    Перейти в раздел

    Чехия намерена обернуть русофобию в заработок

    Прага хочет ограничить мобильность российских дипломатов на территории Шенгенской зоны. Это не первая инициатива Чехии, направленная против России. Но с какой целью Прага обрывает некогда тесные связи с Москвой? Подробности

    Перейти в раздел

    Российские дроны парализовали бронетехнику и живую силу ВСУ

    Россия в 16 раз увеличила объемы поставок беспилотников в ряды Вооруженных сил. Об этом сообщает Минобороны. Однако в экспертном сообществе допускают, что на деле эти показатели могут быть еще выше. Какие задачи сейчас решают БПЛА и почему они стали предопределять исход боев? Подробности

    Перейти в раздел

    Победа ультраправых на выборах в Нидерландах шокировала Запад

    По итогам выборов в парламент Нидерландов первое место заняла ультраправая «Партия свободы». Это означает, что новым премьером страны при определенных обстоятельствах может стать лидер партии Герт Вилдерс. И пока западные СМИ называют его «худшим кошмаром ЕС», некоторые политики говорят о «ветре перемен» в Европе. В чем заключается причина подобных разногласий и какие возможности победа Вилдерса открывает для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Финляндия закрылась от России

      Финляндия закрыла четыре КПП на границе с РФ, причем именно те, которые активно использовались для передвижения грузов. Ранее россиянам запретили въезд в Финляндию на машинах и на велосипедах. К чему это всё? И как нам ответить европейцам на их издевательства?

    • Операция «Майдан-3»

      Владимир Зеленский заявил, что Россия начала «кампанию по дестабилизации Украины», которая «нацелена на разделение общества» и «свержение президента». Якобы такие данные есть у украинской разведки, а называется хитрый российский план «Майдан-3».

    • Зеленский: Россия готовит войну на Балканах

      «У Украины есть данные о намерениях агрессора. У РФ достаточно сил атаковать страны, которые находятся в фокусе ее экспансии», – заявил Владимир Зеленский, обвинив Россию в подготовке второго фронта в Европе – новой войны на Балканах. Что можно ответить на этот бред?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............