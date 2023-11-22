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На выставке «Россия» открылся фестиваль молодежного предпринимательства
В Доме молодежи на ВДНХ в рамках выставки-форума «Россия» начал работу Всероссийский фестиваль молодежного предпринимательства «БИЗНЕС МОЛОДЫХ».
Советник руководителя федерального агентства по делам молодежи Олег Макаров подчеркнул, что Всероссийский фестиваль молодежного предпринимательства, в первую очередь, направлен на вовлечение молодых людей в бизнес-сообщество России, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«В стране у каждого есть возможность реализовать мечту о собственном бизнесе. Сейчас у молодых людей значительное преимущество. Они не боятся изменений, легко адаптируются и придумывают что-то новое. Я глубоко убеждён, что сегодня время молодых предпринимателей. Мы надеемся, что фестиваль поможет открыть для нашей аудитории предпринимательство как направление самореализации и вдохновить на создание собственного бизнеса», – сказал он.
В первый день форума пройдет встреча членов Клуба молодых предпринимателей Росмолодежь.Бизнес и активистов Клуба молодых предпринимателей «Действуй» Движения Первых, участники которой обменяются опытом и новыми идеями и получат ценные советы от успешных бизнесменов. Во время фестиваля пройдет серия из тысячи предпринимательских уроков по всей стране. Школьников и студентов познакомят с основами предпринимательской деятельности и научат развивать свой бренд. Также всех участников фестиваля ждут флешмобы, бизнес-игры, креативные сессии и мастер-классы от наставников.
Каждый день фестиваля станет тематическим, участников ждут дни социального, экологического, технологического, креативного, международного предпринимательства. Они ознакомятся с нюансами открытия и развития успешного бизнеса. В качестве тренировки участникам предложат интересные практические задания, например, составить бизнес-модель производства продукции из переработанного мусора или попытаться продать товар роботу.
Спикерами фестиваля стали сооснователь CarPrice и CarMoney Эдуард Гуринович, писатель и сценарист Александр Цыпкин, предприниматель Антон Пинский (Pinskiy&Co, Stars Coffee, Domino pizza и др.), профессор Алексей Ситников, основатель «Grebenuk Resulting» Михаил Гребенюк, основатель соцсети профессиональных знакомств TenChat Семен Теняев и многие другие. Некоторые мероприятия стали частью образовательной программы выставки-форума «Россия», генеральным партнером которой выступает Общество «Знание».
Мероприятие продлится до 3 декабря, в нем примут участие будущие, начинающие и действующие предприниматели в возрасте от 14 до 35 лет. Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что число молодых людей в возрасте 20-24 лет в стране будет расти, к 2030 году их будет 8,3 млн человек. По словам российского лидера, в стране реализуется специальная программа, результатом которой стало последовательное снижение молодежной безработицы, для поддержки молодежных бизнес-проектов упрощаются механизмы регистрации предпринимателей и снижен возраст для самозанятых. Также появляются мероприятия, призванные популяризировать молодежное предпринимательство и дать начинающим бизнесменам образовательную базу.