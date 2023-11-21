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    Россия, если приложит усилия, наверняка сумеет наладить диалог с новым экстравагантным президентом Аргентины. Да и взаимоотношения уходящей аргентинской администрации с Россией были достаточно прохладными, так что Москве тут терять в принципе нечего.

    4 комментария
    Василий Стоякин Василий Стоякин Реакция Москвы на Майдан является стратегически правильной

    С начала Майдана прошло десять лет. У нас могут найтись основания быть недовольными развитием ситуации. Но, посмотрев на нее в глобальном контексте, мы приходим к выводу, что Россия действовала совершенно правильно в рамках определенной стратегии. И мы постепенно выигрываем.

    24 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Мог ли Майдан пойти по другому сценарию

    Поражение Майдана только отсрочило бы горячую фазу конфликта. Украина – это геополитический задний двор России. И Запад не оставил бы попыток взять страну под свой контроль, чтобы иметь рычаг давления на Москву.

    23 комментария
    21 ноября 2023, 19:10

    Страны БРИКС выразили обеспокоенность ухудшением ситуации на Ближнем Востоке

    Tекст: Валерия Городецкая

    По итогам внеочередного онлайн-саммита БРИКС по ситуации на Ближнем Востоке лидеры стран – участниц организации выразили обеспокоенность ухудшением положения в регионе на фоне эскалации конфликта Палестины и Израиля.

    «Мы выражаем обеспокоенность в связи с эскалацией насилия, последовавшей за атакой [радикального движения ХАМАС на Израиль] 7 октября 2023 года, и серьезным ухудшением ситуации в регионе, в частности тяжелой гуманитарной ситуацией в Газе и на остальной части оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, а также в самом Израиле», – говорится в заявлении лидеров БРИКС, опубликованном по итогам саммита, передает ТАСС.

    Также лидеры БРИКС указали на важность предотвращения разрастания конфликта в ближневосточном регионе и призвали стороны к сдержанности.

    Президент России Владимир Путин в ходе состоявшегося во вторник внеочередного онлайн-саммита БРИКС призвал объединить усилия для прекращения палестино-израильского конфликта и назвал полезным продолжение обсуждения в БРИКС палестино-израильского конфликта.

    21 ноября 2023, 02:10
    Израиль отказался сотрудничать с Международным уголовным судом

    Представитель МИД Израиля Бен-Дор заявил об отказе страны сотрудничать с МУС по расследованию ситуации в Палестине

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль борется с терроризмом, поэтому не собирается работать с Международным уголовным судом в рамках расследования ситуации в Палестине, заявил официальный представитель МИД Израиля Лиор Бен-Дор.

    Бен-Дор заявил, что его страна «защищает права» своих граждан. Израиль не доверяет следственным комиссиям МУС, полагая, что «повестка заранее известна». Как заявил Бен-Дор, Израиль учитывает «опыт после войны в секторе Газа в 2009 году», когда Совет ООН по правам человека создал «комиссию Голдстоуна по установлению фактов» военных преступлений Израиля. Израиль «не признал его доклад», передает РИА «Новости».

    Напомним, в пятницу прокурор МУС в Гааге Карим Хан сообщил, что с призывом расследовать ситуацию в Палестине обратились пять стран. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что есть много доказательств для преследования правительства Израиля в Международном уголовном суде. Власти Ирана также хотят подать иск в МУС против Израиля.


    Коментарии (14)
    20 ноября 2023, 20:21
    Иран решил подать в Международный уголовный суд иск против Израиля
    Иран решил подать в Международный уголовный суд иск против Израиля
    @ IMAGO/Vincent Isore/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Ирана хотят подать иск в Международный уголовный суд (МУС) против Израиля из-за его действий в секторе Газа, заявил официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи.

    Отмечается, что Иран уже сформировал специальную комиссию для подготовки иска в МУС в соответствии с резолюцией саммита Организации исламского сотрудничества, передает ТАСС.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что имеется большое количество доказательств для преследования правительства Израиля в Международном уголовном суде.

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    21 ноября 2023, 17:52
    Стали известны условия перемирия ХАМАС с Израилем
    Стали известны условия перемирия ХАМАС с Израилем
    @ REUTERS/Ibraheem

    Tекст: Ольга Иванова

    Временное перемирие между израильской армией и формированиями радикальных движений ХАМАС и «Исламский джихад» продлится пять дней, сообщили источники ливанской газеты Al Shark, знакомые с черновиком соглашения.

    Также ХАМАС согласился отпускать ежедневно по 10 заложников, удерживаемых в плену с 7 октября, в обмен на 30 палестинских узниц из израильских тюрем, передает ТАСС.

    Израиль же согласился пропускать в сутки от 100 до 300 грузовиков с гуманитарной помощью для населения сектора Газа.

    Ранее сообщалось, что режим прекращения огня в рамках сделки между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС должен продлиться четыре дня.

    Коментарии (2)
    21 ноября 2023, 17:20
    Путин: США не способны разрешить конфликт на Ближнем Востоке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Попытки США в единоличном порядке разрешить конфликт Палестины и Израиля нежизнеспособны, заявил президент России Владимир Путин в ходе онлайн-саммита БРИКС.

    По словам российского лидера, США стремятся стать единственным посредником в урегулировании палестино-израильского конфликта, блокируя деятельность ближневосточного «квартета», следствием чего стала гуманитарная катастрофа в секторе Газа, передает ТАСС.

    «Тем самым история наглядно показала нежизнеспособность и контрпродуктивность единоличных попыток [США] разрубить «палестинский узел», – резюмировал Путин.

    Он также указал на риск распространения конфликта Палестины и Израиля. «Важно не допустить втягивания в войну на Ближнем Востоке других государств и какого-либо расширения географии конфликта, а также сохранить хрупкий межконфессиональный мир», – подчеркнул российский президент.

    Ранее Путин призвал объединить усилия для прекращения палестино-израильского конфликта.

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    21 ноября 2023, 10:32
    Страны Персидского залива выдвинули условие финансовой помощи Газе

    Kan: Страны Персидского залива готовы финансово помочь Газе, но при условии реформ в ПНА

    Tекст: Ольга Никитина

    Страны Персидского залива после окончания конфликта в секторе Газа могут оказать анклаву финансовую помощь, но при условии существенных реформ в Палестинской национальной администрации (ПНА), сообщили израильские СМИ.

    По данным телерадиокомпании Kan, арабские страны Персидского залива в том числе ждут смены палестинского руководства. Как утверждает израильская гостелерадиокомпания, союзники Палестины уже неоднократно вкладывались в восстановление Газы после операций, проведенных Армией обороны Израиля, и теперь опасаются, что их инвестиции вновь окажутся напрасными, передает ТАСС.

    Вторым условием для финансовой помощи анклаву, как сообщает Kan, стало согласие Израиля на принятие дорожной карты урегулирования «палестинского вопроса».

    Сообщается, что оказать помощь в восстановлении Газы страны Персидского залива призывали высокопоставленные чиновники из других стран, в том числе американские.

    11 ноября глава Палестины Махмуд Аббас сообщал, что власти страны готовы провести всеобщие президентские и парламентские выборы на всех палестинских территориях, в том числе в Иерусалиме.

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    20 ноября 2023, 20:46
    Байден заявил о близкой сделке с ХАМАС с целью освобождения заложников

    Tекст: Ольга Иванова

    Израиль близок к договоренности с радикальным палестинским движением ХАМАС с целью освобождения заложников, подтвердил президент США Джо Байден журналистам.

    Он подчеркнул, что не готов публично рассуждать на эту тему, но, отвечая на вопрос, близка ли такая сделка, ответил утвердительно, а затем показал сложенные крестом пальцы, как символ надежды на успех, передает ТАСС.

    В Белом доме накануне заявляли, что участники переговоров по освобождению заложников в секторе Газа «как никогда близки» к достижению соглашения.

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    21 ноября 2023, 09:50
    Анонсированы переговоры контактной группы по Газе в Москве

    МИД Турции: Контактная группа по Газе проведет переговоры в Москве

    Контактная группа по урегулированию ситуации в Газе во вторник проведет в Москве переговоры, сообщили в МИД Турции.

    Главы МИД семи стран – Турции, Египта, Саудовской Аравии, Индонезии, Иордании, Катара и Нигерии, создавших контактную группу по Газе, намерены посетить Москву в рамках дипломатического тура, сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан.

    «На саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств, который прошел 11 ноября в Эр-Рияде, приняли решение о создании контактной группы, основной целью которой является скорейшее объявление о прекращении огня и доставка гуманитарной помощи в Газу», – приводит РИА «Новости» сообщение МИД Турции.

    В дипломатическом ведомстве добавили, что накануне группа совершила свой первый визит в Пекин, встретившись с министром иностранных дел КНР. Во вторник контакты состоятся уже в Москве, а в среду контактная группа должна провести встречи в Париже и Лондоне. Там запланированы встречи с президентом Франции и премьер-министром Британии.

    Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении из Эр-Рияда назвал США условие для договоренности по Газе.

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    21 ноября 2023, 12:42
    На Украине сообщили о резком сокращении поставок снарядов из США из-за Израиля

    ABC News: США на 30% сократили поставки снарядов Украине после обострения конфликта на Ближнем Востоке

    Tекст: Ольга Никитина

    После 7 октября, когда произошло нападение радикальной группировки ХАМАС на Израиль, Соединенные Штаты более чем на 30% сократили поставки артиллерийских снарядов вооруженным силам Украины, сообщили американские СМИ со ссылкой на украинского чиновника.

    Неназванный источник сообщил каналу ABC News, что запасы 155-мм снарядов составляют примерно 60–70% от общих поставок ВСУ. Он подчеркнул, что поставки Израилю повлияли на то, как США помогают вооружениями киевскому режиму, передает RT.

    Американские СМИ писали ранее, что Украина и Израиль участвуют в вооруженных конфликтах разных видов, однако им могут понадобиться одни и те же системы вооружения от Соединенных Штатов.

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    21 ноября 2023, 06:47
    Второй самолет МЧС с гуманитарной помощью для Газы вылетел из России

    Ил-76 МЧС с гуманитарной помощью для Газы вылетел из Дагестана в Египет

    Tекст: Антон Антонов

    Из Дагестана в Египет вылетел второй самолет Ил-76 МЧС с гуманитарной помощью для населения сектора Газа, сообщили в пресс-службе ведомства.

    Самолет с продуктами, детским питанием, одеждой, обувью и предметами гигиены общим весом более 27 тонн направляется из аэропорта Махачкалы в аэропорт города Эль-Ариш. Гуманитарную помощь передадут в сектор Газа через Египетское общество Красного Полумесяца, передает ТАСС.

    На прошлой неделе спецборт с гуманитарной помощью для сектора Газа вылетел из Грозного в Египет. 20 ноября Ил-76 вылетел из Махачкалы в Египет с 27 тоннами гумпомощи населению Газы.

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    21 ноября 2023, 13:19
    Песков: Речь Путина по конфликту на Ближнем Востоке будет открытой для СМИ

    Песков: Речь Путина на саммите БРИКС по палестино-израильскому конфликту будет открытой для СМИ

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин примет участие в онлайн-саммите БРИКС, инициированном председательствующей ЮАР по теме палестино-израильского конфликта и ситуации вокруг Газы; речь российского лидера будет открытой для СМИ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля уточнил, что онлайн-саммит БРИКС начнется в 16.00 мск. Сначала, по его словам, выступил президент ЮАР Сирил Рамафоса.

    «Голос БРИКС в уже новом, расширенном формате должен быть услышан в мире, поэтому состоятся выступления глав государств», – приводит его слова ТАСС.

    В Кремле ожидают, что по итогам саммита будет принято совместное заявление государств – участниц БРИКС.

    В работе саммита примут участие представители не только Бразилии, России, Индии и Китая, но и тех стран, которые станут полноправными участниками объединения с 1 января 2024 года – Аргентины, Египта, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Эфиопии. Также на встречу приглашен генсек ООН Антониу Гутерриш.

    В Кремле отмечали ранее, что ситуация в зоне конфликта между Израилем и Палестиной является тяжелой, а с гуманитарной точки зрения – катастрофической.

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    21 ноября 2023, 12:15
    Режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС установлен на четыре дня

    «Галей ЦАХАЛ»: Режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС продлится четыре дня

    Режим прекращения огня в рамках сделки между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС должен продлиться четыре дня.

    В рамках ожидаемой сделки между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС должен быть установлен четырехдневный режим прекращения огня, сообщило израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ», передает ТАСС.

    Предполагается, что в рамках сделки будут освобождены 50 заложников: в первую очередь дети, их матери и пожилые женщины.

    Ранее во вторник израильский 12-й телеканал сообщил о близости Израиля и ХАМАС к соглашению об освобождении заложников.

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    21 ноября 2023, 10:10
    Стало известно о близости Израиля и ХАМАС к соглашению об освобождении заложников

    Израильский 12-й телеканал сообщил о близости Израиля и ХАМАС к соглашению об освобождении заложников

    Израиль и палестинское движение ХАМАС в данный момент близки к соглашению об освобождении, а также прекращении огня, сообщил 12-й канал израильского телевидения.

    Израильский канал ссылается на высокопоставленного чиновника. По его данным, сначала освободят первую партию из удерживаемых в секторе Газа 50 израильских заложников. Затем еще 50 человек смогут вернуться домой в обмен на продление режима прекращения огня, передает ТАСС. В первую очередь из плена должны быть освобождены дети и женщины.

    Накануне президент США Джо Байден заявил о близкой сделке с ХАМАС с целью освобождения заложников.

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    21 ноября 2023, 14:49
    Москва призвала к перезапуску переговоров по созданию палестинского государства

    Лавров: Россия призывает к перезапуску переговоров по созданию палестинского государства

    Россия призывает немедленно начать подготовку к перезапуску переговоров по созданию палестинского государства, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с главами МИД стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС).

    «Необходимо не то, что не терять из виду вопросы стратегического характера, но уже приступать к созданию условий для их решения. Прежде всего имею в виду подготовку к перезапуску мирного процесса на той международно признанной основе, которая была утверждена в рамках ООН, в рамках Арабской мирной инициативы 2002 года, которую выдвинул король Саудовской Аравии и которая предполагает создание независимого суверенного палестинского государства на границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме», – цитирует Лаврова ТАСС.

    Кроме того, он заявил, что объем поставляемой сейчас в сектор Газа гуманитарной помощи явно недостаточен.

    «Сегодняшняя ситуация показывает, насколько катастрофичным может быть движение по пути, который игнорирует международное право. Мы уже наблюдаем катастрофические гуманитарные последствия в секторе Газа», – сказал он.

    Ранее стало известно, что контактная группа по урегулированию ситуации в Газе во вторник проведет в Москве переговоры.

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    21 ноября 2023, 09:07
    Взрыв прогремел у больницы в центральной части Газы

    Al Mayadeen: Взрыв произошел у больницы в центральной части Газы

    Tекст: Ольга Никитина

    Сильный взрыв прозвучал у здания больницы «Шухада аль-Акса» в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа, сообщают СМИ.

    Информации о жертвах пока нет, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.

    Накануне канал Al Jazeera сообщил, что Армия обороны Израиля на севере сектора Газа осадила индонезийскую больницу, после чего открыла огонь из танков.

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    21 ноября 2023, 14:24
    Сотрудники телеканала Al Mayadeen погибли при ударе Израиля по югу Ливана

    Al Wataniya: Сотрудники телеканала Al Mayadeen погибли при ударе Израиля по югу Ливана

    Tекст: Валерия Городецкая

    При обстреле юга Ливана Израилем погибли корреспондент и оператор ливанского телеканала Al Mayadeen, пишет Al Wataniya.

    По данным ливанского агентства Al Wataniya, в результате удара Израиля по району между населенными пунктами Тейр-Харфа и Эль-Джиббейн помимо сотрудников телеканала погиб один гражданин Ливана, передает ТАСС.

    При авианалете в Кфар-Килле израильская ракета попала в жилой дом, погибла хозяйка жилища, ранен подросток, сообщает агентство. Информация о разрушениях и материальном уроне также поступила из населенных пунктов Мадждаль-Зун, Раб-Талятин, Тейр-Харфа, Хамамис, Хальта, никто не пострадал.

    В ответ на вооруженные вылазки бойцов шиитской милиции Израиль атаковал пограничный район Ваззани на юге Ливана. Повреждены укрепления рядом с командным пунктом, военные не пострадали, сообщил новостной портал Lebanon 24.

    Ранее Израиль предрек Ливану «судьбу Газы» в случае вмешательства «Хезболлы».

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