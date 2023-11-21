Страны БРИКС выразили обеспокоенность ухудшением ситуации на Ближнем Востоке

Tекст: Валерия Городецкая

«Мы выражаем обеспокоенность в связи с эскалацией насилия, последовавшей за атакой [радикального движения ХАМАС на Израиль] 7 октября 2023 года, и серьезным ухудшением ситуации в регионе, в частности тяжелой гуманитарной ситуацией в Газе и на остальной части оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, а также в самом Израиле», – говорится в заявлении лидеров БРИКС, опубликованном по итогам саммита, передает ТАСС.

Также лидеры БРИКС указали на важность предотвращения разрастания конфликта в ближневосточном регионе и призвали стороны к сдержанности.

Президент России Владимир Путин в ходе состоявшегося во вторник внеочередного онлайн-саммита БРИКС призвал объединить усилия для прекращения палестино-израильского конфликта и назвал полезным продолжение обсуждения в БРИКС палестино-израильского конфликта.