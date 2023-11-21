Россия, если приложит усилия, наверняка сумеет наладить диалог с новым экстравагантным президентом Аргентины. Да и взаимоотношения уходящей аргентинской администрации с Россией были достаточно прохладными, так что Москве тут терять в принципе нечего.0 комментариев
Путин призвал объединить усилия для прекращения палестино-израильского конфликта
Международное сообщество должно объединить усилия для урегулирования конфликта Палестины и Израиля, заявил президент России Владимир Путин на экстренном саммите БРИКС.
«Позиция России имеет последовательный и неконъюнктурный характер. Мы призываем объединить усилия международного сообщества, направленные на деэскалацию обстановки, прекращение огня и поиск политического разрешения палестино-израильского конфликта», – сказал российский лидер, передает ТАСС.
Путин указал, что в результате обострения конфликта погибли тысячи людей, в том числе дети, а разразившаяся гуманитарная катастрофа вызывает глубочайшую обеспокоенность. «Это ужасно», – подчеркнул российский президент.
Онлайн-саммит БРИКС, посвященный ближневосточному конфликту, проходит во вторник. Ранее сообщалось, что в нем примут участие представители не только Бразилии, России, Индии и Китая, но и тех стран, которые станут полноправными участниками объединения с 1 января 2024 года – Аргентины, Египта, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Эфиопии.