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    35 лет назад Советский Союз удивил планету, запустив программу космических самолетов «Энергия-Буран». Ее судьба схожа с судьбами миллионов людей, переживших развал СССР.

    31 комментарий
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин Киеву не впервой становиться русским приграничным городом

    В эпоху Смуты Литва вырвала из тела России всё, что она освободила при Иване III и его сыне. Но позже царь Алексей Михайлович и отбил всё потерянное, да еще и обрел Киев. И Киев, хотя сейчас это стало почему-то «неудобно» вспоминать, являлся приграничным российским городом в течение столетия.

    28 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Кризис на Ближнем Востоке оказался на руку Европе

    Возникает впечатление, что внутри ЕС идет какая-то политическая жизнь, а его лидеры способны на выражение собственного мнения. Хорошо в итоге всем. Ну кроме самих палестинцев и рядовых граждан ЕС.

    0 комментариев
    16 ноября 2023, 04:47

    Финансист Ойгман: Банки Израиля начали сегрегацию счетов россиян

    Финансист Ойгман: Банки Израиля начали сегрегацию счетов граждан России

    Tекст: Антон Никитин

    Основатель международной финансовой компании SmartGen Ltd Марк Ойгман заявил, что израильские банки начали ограничивать операции россиян по счетам с ценными бумагами даже при наличии у них паспорта Израиля.

    Ойгман рассказал «РБК», что сегрегация счетов инвесторов из России началась после предписания бельгийского депозитария Euroclear. По словам основателя международной финансовой компании, «на этой неделе пошли повальные блокировки». Эксперт не исключает, что к мерам присоединится и люксембургский Clearstream.

    Как сообщает сетевое издание, факт сегрегации счетов россиян подтвердил президент израильской русскоязычной адвокатской коллегии, адвокат Эли Гервиц. Он рассказал, что такое требование Euroclear вступило в силу с 13 ноября. О блокировках сообщили сами клиенты, эта информация была подтверждена также банками, добавил эксперт.

    Ойгман уточнил, что под сегрегацию попадают все инвесторы, имеющие российское гражданство, даже если одновременно у них есть израильский паспорт, на который и был открыт счет с ценными бумагами. Также под сегрегацию подпадают граждане Израиля, которые являются налоговыми резидентами России, рассказал эксперт.

    14 ноября 2023, 02:28
    Россия обвинила США в попытке ультимативно навязать СБ ООН решение по Газе

    МИД России указал на попытки США ультимативно навязать СБ ООН согласие на военную зачистку сектора Газа Израилем

    Россия обвинила США в попытке ультимативно навязать СБ ООН решение по Газе
    @ Str/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США пытаются ультимативно навязать СБ ООН согласие с израильской военной зачисткой сектора Газа, а также ударами по Ливану и Сирии, заявил МИД России.

    МИД отметил «серию заявлений» руководства ООН, ее гуманитарного крыла и Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, в которых указывается на «недопустимость нынешней ситуации» в регионе, а также содержится призыв «прекратить беспрецедентное по масштабам и жестокости кровопролитие».

    Как подчеркивается на сайте МИДа, «все представители ООН в один голос» выступают за «немедленное гуманитарное прекращение огня». Однако СБ ООН не в состоянии «выполнить свой прямой мандат» как «главный орган по поддержанию международных мира и безопасности». МИД указал, что СБ ООН «остается парализованным в результате позиции одной страны – США».

    США отвергли два российских и бразильский проекты резолюций с требованием по гуманитарному перемирию и голосовали против принятой большинством стран ГА ООН резолюции. При этом Вашингтон хочет в ультимативной форме «навязать делегациям в СБ ООН» решение, которое даст Израилю разрешение на «военную зачистку сектора Газа, силовые рейды на ЗБРИ и произвольные атаки на Ливан и Сирию».

    Как отмечает МИД, для «отвода глаз» США говорят о согласии на «некие паузы, которые не обеспечены необходимыми механизмами введения и мониторинга», но «на этом гуманитарные жесты США заканчиваются».

    США используют заявления о «борьбе с терроризмом (как это было в Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии) и праве на самооборону». Однако, подчеркнули в МИДе, «Израиль как оккупирующая держава таким правом в отношении оккупированной территории не обладает, зато несет всю полноту ответственности за соблюдение и выполнение своих обязательств по международному гуманитарному праву, включая Женевские конвенции».

    Напомним, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что обострение конфликта между Израилем и Палестиной обнажил двойные стандарты западных стран. Полянский отметил, что западные страны «не хотят обсуждать» сам конфликт и «не хотят осуждать Израиль». По его словам, американская сторона не желает слышать ни о чем похожем на призыв к прекращению огня в секторе Газа, а хочет лишь осуждения ХАМАС.

    Коментарии (17)
    13 ноября 2023, 18:09
    Посол Израиля рассказал о новом виде антисемитизма

    Посол Израиля Бен Цви: Акции в поддержку Палестины направлены против евреев

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Акции в поддержку Палестины направлены не на солидарность с мусульманами, а против евреев и являются проявлением антисемитизма, заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви.

    По его словам, используемый во время таких акций лозунг «От реки до моря» призывает к уничтожению Израиля, передает РБК.

    «Это не промусульманские «давайте будем спасать мусульман», а именно против Израиля, против евреев», – сказал дипломат. Он подчеркнул, что это является новым видом антисемитизма. «Идут лозунги, звезда Давида в мусорном ведре, и «надо очистить мир». От кого? От чего?» – добавил Бен Цви.

    Посол также напомнил о лозунге, который звучит на пропалестинских акциях: From the river to the sea Palestine will be free («От реки до моря Палестина будет свободной»). Он обратил внимание, что такая формулировка говорит о потенциальном уничтожении Израиля. Посол заключил, что Израиль будет защищаться, и это будет стоить противникам высокой цены.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Европа проигрывает битву с антисемитами.

    Коментарии (59)
    13 ноября 2023, 21:28
    В Анкаре заявили о крахе западной цивилизации
    В Анкаре заявили о крахе западной цивилизации
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Западная цивилизация рухнула и тянет человечество к краху, считает спикер Великого национального собрания Турции (парламента) Нуман Куртулмуш.

    Комментируя позицию Запада с ситуацией в Газе, он также выразил надежду на то, что наступит новая эра, передает РИА «Новости».

    Куртулмуш уверен, что настало время, когда миру необходимо новое слово и перспективы.

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил в Эр-Рияде ситуацию в секторе Газа с лидерами Египта, Индонезии и Саудовской Аравии, назвав действия Израиля «массовыми убийствами», заявила администрация турецкого лидера.


    Коментарии (10)
    14 ноября 2023, 00:47
    Израильские военные сфотографировались в парламенте Газы

    Израильские военные захватили здание парламента в городе Газа

    Израильские военные сфотографировались в парламенте Газы
    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Солдаты израильской бригады «Голани» захватили здание парламента в городе Газа, сообщают СМИ.

    Военные сфотографировались на трибуне, передает RT со ссылкой на Times of Israel.

    С 2007 года в здании заседали только члены палестинского движения ХАМАС, передает РИА «Новости».

    Напомним, министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ХАМАС потеряло контроль над Газой, его сторонники бегут на юг.

    Коментарии (24)
    14 ноября 2023, 05:27
    Иракский канал показал видео с похищенной гражданкой России и Израиля

    Al Rabiaa опубликовал видео с похищенной в Ираке гражданкой России и Израиля Цурковой

    Иракский канал показал видео с похищенной гражданкой России и Израиля
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Иракский телеканал Al Rabiaa опубликовал видеозапись, на которой похищенная в Ираке гражданка России и Израиля Елизавета Цуркова заявила о «службе в «Моссаде» и ЦРУ». На видео Цуркова впервые показана после похищения.

    На опубликованном Al Rabiaa видео Цуркова говорит на иврите, что пыталась установить в Сирии связи «между Израилем и демократическими силами Сирии». Она заявила, что прибыла в страну «в 2019 году во время службы в «Моссаде» и ЦРУ», а позднее действовала в Ираке – «работала над нормализацией с иракской либеральной оппозицией». Цуркова на видео говорит, что «основной задачей в последнее время было разжигание вражды с перспективой конфликта между шиитами в Ираке», передает РИА «Новости».

    Цуркова осудила израильские военные действия в секторе Газа, а также заявила, что премьером Израиля Биньямином Нетаньяху управляют его жена Сара и сын Яир. Она обратилась к семьям заложников ХАМАС с призывом убедить правительство Израиля прекратить боевые действия, а свою семью призвала добиваться ее освобождения.

    Напомним, похищение женщины произошло еще в марте 2023 года, однако инцидент не разглашался властями Израиля до появления сведений о нем в СМИ. По данным израильской стороны, за похищением, вероятно, стояли сторонники шиитского движения «Хезболла» в Ираке, которые удерживают израильтянку в качестве заложницы.

    Посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев сообщал, что обращений в посольство по поводу россиянки не поступало. Однако издание Israel National News заявило, что власти России совместно с руководством США и Израиля принимают меры для ее освобождения. Также сообщалось, что Цуркова, неоднократно посещавшая Ирак с научными целями, въехала в страну, хотя знала о запрете посещений этого государства законами Израиля.

    Коментарии (23)
    15 ноября 2023, 03:47
    Палата представителей США приняла проект финансирования без помощи Украине
    Палата представителей США приняла проект финансирования без помощи Украине
    @ Julia Nikhinson/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Палата представителей Конгресса США приняла план финансирования работы федерального правительства страны, который не включает помощь Израилю и Украине.

    За законопроект проголосовали 336 членов Палаты представителей (209 членов Демократической партии, 127 – Республиканской). Против выступили 95 законодателей, в основном это консервативно настроенные республиканцы, передает ТАСС.

    Законопроект будет передан на рассмотрение Сената, а после направится на подпись президента США Джо Байдена.

    Инициатива предусматривает продолжение финансирования работы правительственных ведомств и программ, в ведении которых находятся вопросы сельского хозяйства, энергетики, военного строительства, транспорта и жилья, вплоть до 19 января 2024 года. Другие ведомства и программы будут профинансированы до 2 февраля 2024 года.

    При этом выделение помощи Израилю и финансирование Украины проектом закона не предусматривается. Сообщалось, что такую концепцию законопроекта представил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон.

    Коментарии (5)
    14 ноября 2023, 07:14
    Стало известно о близости Израиля и ХАМАС к соглашению по заложникам

    Washington Post заявила о близости Израиля и ХАМАС к договоренностям об освобождении женщин и детей

    Стало известно о близости Израиля и ХАМАС к соглашению по заложникам
    @ Новости/Первый канал/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль и ХАМАС близки к соглашению, которое позволит освободить большинство израильских женщин и детей, захваченных боевиками палестинского движения, сообщил обозреватель Дэвид Игнейшес со ссылкой на источники в израильском правительстве.

    Источник Игнейшеса заявил, что «общий контур сделки ясен», если стороны договорятся о деталях, то в течение нескольких дней могут объявить о соглашении. Ожидается, что израильских женщин и детей будут отпускать группами параллельно с освобождением из израильских тюрем палестинских женщин и молодых людей, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

    Израиль требует освобождения всех 100 женщин и детей. Washington Post предполагает, что ХАМАС отпустит около 70 человек. По данным газеты, в израильских тюрьмах содержится не менее 120 палестинских женщин и молодых людей. О том, сколько Израиль может освободить палестинцев, не сообщается.

    Соглашение предусматривает временное перемирие, возможно, на пять дней, а также увеличение международной помощи мирным жителям сектора Газа.

    По данным израильских властей, всего в заложниках у ХАМАС находятся от 240 до 250 человек, из них около 35 человек – иностранцы, не являющиеся гражданами Израиля.

    Times of Israel пишет, что после почти шести недель войны Израиль фиксирует значительное снижение интенсивности ракетных ударов по своей территории со стороны ХАМАС.

    Напомним, по словам члена политбюро ХАМАС Халиля аль-Хайи, палестинское движение готово отпустить 100 удерживаемых в секторе Газа заложников, но известно местонахождение только 50 из них. Представитель военного крыла ХАМАС Абу Убейда также подтвердил готовность палестинцев освободить 50–70 человек.

    Коментарии (2)
    15 ноября 2023, 16:27
    ХАМАС и Израиль договорились об освобождении заложников

    Reuters: ХАМАС и Израиль договорились об освобождении заложников

    ХАМАС и Израиль договорились об освобождении заложников
    @ CNP/startraksphoto.com/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Палестинское движение ХАМАС и Израиль достигли договоренностей относительно освобождения заложников, пишет Reuters.

    ХАМАС согласилось с общими условиями сделки с Израилем, согласно которой движение освободит порядка 50 удерживаемых лиц в обмен на трехдневную остановку огня в секторе Газа, пишет Reuters со ссылкой на неназванного чиновника, передает ТАСС.

    Израильская сторона также должна будет освободить часть палестинских женщин и детей из своих тюрем и нарастить объемы гуманитарной помощи Газе.

    Накануне СМИ сообщили о возможном освобождении заложников ХАМАС в ближайшее время.

    Коментарии (4)
    13 ноября 2023, 18:41
    СВР: США убеждают Израиль ускорить операцию в Газе из-за выборов

    СВР: США убеждают Израиль ускорить операцию в Газе из-за выборов

    Tекст: Ольга Иванова

    США пытаются убедить Израиль ускорить операцию в секторе Газа, в Вашингтоне считают, что она может сказаться на рейтинге президента США Джо Байдена, говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

    В СВР пояснили, что речь идет о предвыборных рейтингах Байдена, передает ТАСС.

    В сообщении указывается, что публично Вашингтон говорит об обеспокоенность по поводу неизбирательности израильских бомбардировок, но «за закрытыми дверями» американцы побуждают Израиль ускорить операцию в секторе Газа.

    Ранее советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не хотят, чтобы бои проходили в больницах сектора Газа.


    Коментарии (7)
    15 ноября 2023, 05:05
    Армия Израиля начала штурм больницы в Газе

    Al Mayadeen: Армия Израиля начала штурм больницы в Газе

    Tекст: Антон Никитин

    Израильские военные окружили здание медицинского центра «Аш-Шифа» в секторе Газа, все входы и выходы заблокированы. Армия обороны Израиля приступила к штурму больницы, сообщили ливанские СМИ.

    По информации телеканала Al Mayadeen, израильские военнослужащие пошли на штурм западного крыла больницы. Утверждается, что в некоторых помещениях комплекса раздались выстрелы, передает ТАСС.

    В больнице находятся около 700 пациентов и еще столько же сотрудников. Кроме того, от 2 тыс. до 3 тыс. человек укрываются в медучреждении. Прилегающие районы находятся под обстрелами, покинуть больницу люди не могут.

    В правительстве анклава ранее выступили с предостережением к Армии обороны Израиля, призвав ЦАХАЛ не совершать массовых убийств в больнице «Аш-Шифа». В секторе Газа заявили, что возлагают на Израиль, международное сообщество и Соединенные Штаты ответственность за безопасность медицинских бригад, раненых и беженцев.

    В минздраве Газы сообщали, что израильские танки развернуты в окрестностях больницы.

    Ранее Армия обороны Израиля заявила о проведении наземной операции в районе больницы «Аш-Шифа» в Газе. По разведданным израильской стороны, на территории учреждения находится основной командный штаб палестинского движения ХАМАС. Также в Израиле сообщали, что в больнице есть несколько подземных комплексов и туннель.

    Коментарии (11)
    15 ноября 2023, 14:20
    Кедми: Уголовное дело Турции против Нетаньяху в Израиле вызывает только смех

    Яков Кедми объяснил уголовное дело против Нетаньяху в Турции популизмом Эрдогана

    Кедми: Уголовное дело Турции против Нетаньяху в Израиле вызывает только смех
    @ Mehmet Masum Suer/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Попытка Анкары возбудить уголовное дело против премьера Израиля Биньямина Нетаньяху не имеет перспектив. Просто Эрдоган хочет показать себя защитником палестинцев перед избирателями. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Ранее прокуратура Стамбула направила в турецкий Минюст запрос на уголовное дело в отношении Нетаньяху.

    «Решение Турции направить запрос на уголовное дело против Нетаньяху ничего, кроме смеха, в Израиле вызвать не может. Это еще одно популистское решение Эрдогана. Тем более Анкара только собирается подавать эту просьбу в МУС, суд еще даже не принял прошение», – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».

    «Складывается впечатление, что Эрдоган пытается предстать перед избирателями защитником палестинцев и ислама, тем самым заработав политические очки. При этом не так давно турецкий лидер позволил Швеции стать членом НАТО. Он дал возможность вступить в альянс стране, в которой регулярно сжигают священную книгу мусульман – Коран», – подчеркивает собеседник.

    «Разумеется, действия Анкары отразятся на взаимоотношениях с Тель-Авивом. Израильские послы ранее уже покинули территорию Турции. Запрос против Нетаньяху, в свою очередь, стал еще одним шагом к полному разрыву дипломатических связей», – отмечает он. Резюмируя, Кедми отметил: «и власть, и оппозиция в Израиле уже давно привыкли к выходкам Эрдогана и не относятся к ним серьезно».

    Ранее в министерство юстиции Турции был направлен запрос на уголовное дело против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Соответствующий документ подготовила прокуратура Стамбула. В дальнейшем планируется обращение в Международный уголовный суд (МУС) по поводу геноцида в секторе Газа.

    Напомним, во вторник группа турецких граждан также подала иск против главы правительств Израиля. Об этом сообщил адвокат правящей Партии справедливости и развития Метин Колюнк. По его словам, он вместе с двумя коллегами, «представляя совесть» общества страны, направил необходимые документы в офис МУС в Гааге.

    При этом самого Нетаньяху адвокат называет «Гитлером XXI века». Колнюк также опубликовал первую страницу иска и уточнил, что полная версия, состоящая из 23 листов, была подана в министерство юстиции Турции. Между тем Анкара давно рассматривает возможность данного обращения в международные инстанции.

    На прошлой неделе данный вопрос был рассмотрен на заседании исполкома правящей партии под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Также обсуждались инициативы по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной, которые собираются рассмотреть в воскресенье в Джидде участники саммита Организации исламского сотрудничества.

    Как заявил Эрдоган, если на саммите не удастся добиться «ожидаемого результата», нужно будет организовать «более масштабную встречу и начать новую дипломатическую атаку по урегулированию в Газе». Напомним, Анкара отозвала посла в Тель-Авиве Шакира Торунлара для консультаций в связи с событиями в секторе Газа. Президент страны заявил о намерении объявить Израиль военным преступником.

    Коментарии (13)
    13 ноября 2023, 21:36
    Спецборт с эвакуированными из Газы россиянами прибыл в Москву
    Спецборт с эвакуированными из Газы россиянами прибыл в Москву
    @ Максим Григорьев/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Спецборт Ил-76 МЧС России с эвакуированными из сектора Газа российскими гражданами приземлился в столичном аэропорту Домодедово, сообщили СМИ.

    Самолет Ил-76 совершил посадку в Домодедове. Это первая группа доставленных из Каира россиян, покинувших Газу через КПП Рафах, передает ТАСС.

    В понедельник самолет Ил-76 МЧС России с эвакуированными из сектора Газа российскими гражданами вылетел из Каира в Москву. На его борту находятся 70 россиян, которых эвакуировали через КПП Рафах из сектора Газа.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков выразил надежду, что эвакуация российских граждан из сектора Газа продолжится.

    Коментарии (3)
    14 ноября 2023, 14:56
    Израильские эксперты: Взятие Газы не решает проблему ликвидации ХАМАС
    Израильские эксперты: Взятие Газы не решает проблему ликвидации ХАМАС
    @ REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Для Израиля важно, чтобы боевики ХАМАС утратили контроль над городом Газа, однако этого недостаточно для полной ликвидации движения. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали израильский политолог Саймон Ципис и экс-глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что движение ХАМАС утратило контроль над Газой.

    «Это северная часть территории сектора, которую командование ЦАХАЛ определило в качестве направления для своего наступления. Оттуда руководство Израиля ранее попросило уйти мирных жителей», – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».

    «На сегодняшний день у ХАМАС нет власти в городе Газа. Большинство боевиков уже ушло из населенного пункта, остались только небольшие группы, которые уничтожаются ЦАХАЛ. Недавно армией Израиля был взят парламент, из которого осуществлялось управление сектором», – отмечает собеседник.

    «Цель Израиля – это ликвидация ХАМАС, военной и политической составляющей этой группировки. Взятие Газы – серьезный шаг в решении этой задачи, так как на территории города располагалась большая часть складов, штабов и туннелей движения. Кроме того, там находился основной запас ракет», – подчеркивает он.

    «Однако взятие северной части сектора, куда входит и город Газа, полностью не решит проблему ХАМАС. Боевики движения все еще находятся на юге анклава, как и большинство мирных жителей. Армии Израиля необходимо уничтожить группировку и в этом районе, но как это будет сделано – пока неизвестно», – пояснил Кедми.

    «Израиль ставит перед собой три цели – прекратить обстрелы страны, освободить заложников и полностью уничтожить ХАМАС. Взятие города Газа очень важно для решения этих задач. На территории населенного пункта располагаются основные штабы и склады организации. Уничтожить их – это «обезглавить змею», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Взятие под контроль города Газа является ключевым моментом операции. После этого останется занять северную и южную часть сектора. Я полагаю, что острая фаза противостояния продлится до конца января. Окончательная зачистка территории от боевиков и налаживание мирной жизни продолжится до середины следующего года», – резюмировал Ципис.

    Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что движение ХАМАС утратило контроль над Газой, а сторонники этой организации бегут на юг. Гражданское население, в свою очередь, грабит базы боевиков, так как у жителей сектора «нет доверия правительству».

    Галант указал, что у ХАМАС нет сил, которые способны остановить израильскую армию. На данный момент ЦАХАЛ наступает по всем направлениям, передает слова министра обороны страны Times of Israel.

    Солдаты израильской бригады «Голани» уже взяли под контроль парламент в городе Газа и сфотографировались на фоне трибуны, сообщает Times of Israel. С 2007 года в здании заседали законодатели ХАМАС.

    В пятницу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с главами муниципалитетов, расположенных в непосредственной близости от Газы, заявил, что ЦАХАЛ должна сохранить постоянный контроль над территорией палестинского анклава.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно писала о тактике израильских войск в секторе Газа.

    Коментарии (6)
    14 ноября 2023, 21:57
    Турция начала уголовное производство по обвинению Нетаньяху в геноциде в Газе
    Турция начала уголовное производство по обвинению Нетаньяху в геноциде в Газе
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запрос на уголовное дело против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху направлен в министерство юстиции Турции.

    Прокуратура Стамбула направила в турецкий минюст запрос на уголовное дело в отношении Нетаньяху, для последующего обращения в Международный уголовный суд (МУС) по поводу геноцида в секторе Газа, передает РИА «Новости».

    Ранее группа турецких граждан заявила, что подала иск против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Международный уголовный суд за геноцид в секторе Газа и преступлений против человечества.

    Коментарии (9)
    13 ноября 2023, 16:20
    Спецборт с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву

    Tекст: Валентина Григоренко

    Самолет Ил-76 МЧС России с эвакуированными из сектора Газа российскими гражданами вылетел из Каира в Москву, сообщили СМИ.

    Самолет вылетел из аэропорта Каира в Домодедово. На его борту находятся 70 россиян, которых эвакуировали через КПП Рафах из сектора Газа. Прибытие самолета ожидается в течение пяти часов, передает ТАСС.

    В пресс-службе МЧС России подтвердили, что борт направился в Москву. Отмечается, что в пути эвакуируемых будут сопровождать медики и психологи ведомства.

    Глава МЧС РФ Александр Куренков добавил, что необходимо, чтобы каждый эвакуированный человек чувствовал поддержку и смог получить возможность «оказаться на родной земле».

    В понедельник в МЧС сообщили, что почти 100 граждан России эвакуированы из сектора Газа в Египет через КПП Рафах. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков выразил надежду, что эвакуация российских граждан из сектора Газа продолжится.

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